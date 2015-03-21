WP uyumlu Tubecast'in Windows 8.1 sürümü kullanıma sunuldu

Windows Phone işletim sistemli cihazlar için hazırlanan en başarılı YouTube istemcilerinden Tubecast'in Windows 8.1 sürümü bugün itibariyle kullanıma sunuldu.

Dünyanın en büyük video servisi YouTube'a artık Windows 8.1 cihazlar üzerinden de erişim sunabilen Tubecast, Chromecast, DLNA (Smart TV, XBOXOne/360, XBMC) ve AirPlay üzerinden televizyonlara görüntü aktarımı yapabiliyor ve 4k(2160p), QHD(1440p), Full HD (1080p), SD (480p) 60fps çözünürlüklerine aktif olarak destek veriyor. Ekran kilidi devreye sokulsa dahi arkaplanda çalışmaya devam edebilen uygulama, videoları indirme desteği yanında, YouTube hesap girişi sayesinde aboneliklerin yönetilmesine de imkan tanıyor.

Ücretsiz olarak sunulan Tubecast'in Windows Phone sürümüne buradan , yeni yayınlanan Windows sürümüne ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowscentral.com/tubecast-universal-windows-81-release-youtube