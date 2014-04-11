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WP8 / 8.1 uyumlu ilginç fotoğraf uygulaması Planetical ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 / 8.1 uyumlu ilginç fotoğraf uygulaması Planetical ücretsiz yapıldı
Mnillstone adlı geliştirici tarafından Windows Phone 8 ve 8.1 cihazlar ile uyumlu olarak hazırlanan ilginç fotoğraf uygulaması Planetical, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.
Kişilerin çektikleri fotoğraflardan ufak gezegenler (Photoshop içerisinde "Polar Coordinates" olarak geçer) hazırlaması için geliştirilen Planetical, yukarıda yer alan resimde de görüldüğü üzere oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıkartabiliyor ve özellikle dışarıda çekilmiş manzara fotoğraflarında güzel sonuçlar veriyor. Bünyesinde farklı filtreler, yakınlaştırma ve döndürme araçları taşıyan uygulama, tam çözünürlük desteğine de sahip.
Kısa bir zaman dilimi için ücretsiz yapılan Planetical uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/planetical/d1fa9352-41b5-49da-b050-491d4aca0421 Yorum Yaz
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eren..34 5 yıl
Deneyelim bakam
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seven44 5 yıl
ilginç
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kymelria 5 yıl
İnstagramın bile hala BETA adıyla yer aldığı wp platformu için güzel bir haber


not: htc wp kullanıyorum, eğri oturup doğru konuşalım. wp fanboyları da türemiş, hayırlı olsun foruma, millete.
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