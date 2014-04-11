WP8 / 8.1 uyumlu ilginç fotoğraf uygulaması Planetical ücretsiz yapıldı

Mnillstone adlı geliştirici tarafından Windows Phone 8 ve 8.1 cihazlar ile uyumlu olarak hazırlanan ilginç fotoğraf uygulaması Planetical, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.

Kişilerin çektikleri fotoğraflardan ufak gezegenler (Photoshop içerisinde "Polar Coordinates" olarak geçer) hazırlaması için geliştirilen Planetical, yukarıda yer alan resimde de görüldüğü üzere oldukça ilginç sonuçlar ortaya çıkartabiliyor ve özellikle dışarıda çekilmiş manzara fotoğraflarında güzel sonuçlar veriyor. Bünyesinde farklı filtreler, yakınlaştırma ve döndürme araçları taşıyan uygulama, tam çözünürlük desteğine de sahip.

Kısa bir zaman dilimi için ücretsiz yapılan Planetical uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/planetical/d1fa9352-41b5-49da-b050-491d4aca0421