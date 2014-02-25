WP8 cihazlar için Kaspersky Safe Browser uygulaması kullanıma sunuldu

Virüs yazılımları ve sistem güvenliği noktasında tanınmış isimlerden Kaspersky Laboratory, kısa süre önce gündeme gelen tarayıcı uygulaması Kaspersky Safe Browser'ı resmen kullanıma sundu.

Windows Phone 8 işletim sistemli cihazlar için 3MB dosya boyutuyla hazırlanan Kaspersky Safe Browser, temel olarak standart bir internet tarayıcısı gibi görev yapıyor ancak birçok rakibinden çok daha güvenli bir gezinme sunmasıyla ayrılıyor. Çok fazla ayrıntı verilmemiş olsa da özellikle veri hırsızlığı noktasında ciddi koruma sağlayabilen uygulama, zararlı içerik bildirimi yapılan sitelere girilmesini de engelleyebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan Kaspersky Safe Browser uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/kaspersky-safe-browser/cbd73e89-9270-4a01-bb22-afbc67002a09