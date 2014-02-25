Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WP8 cihazlar için Kaspersky Safe Browser uygulaması kullanıma sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
7,4b
1
10
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WP8 cihazlar için Kaspersky Safe Browser uygulaması kullanıma sunuldu
Virüs yazılımları ve sistem güvenliği noktasında tanınmış isimlerden Kaspersky Laboratory, kısa süre önce gündeme gelen tarayıcı uygulaması Kaspersky Safe Browser'ı resmen kullanıma sundu.
Windows Phone 8 işletim sistemli cihazlar için 3MB dosya boyutuyla hazırlanan Kaspersky Safe Browser, temel olarak standart bir internet tarayıcısı gibi görev yapıyor ancak birçok rakibinden çok daha güvenli bir gezinme sunmasıyla ayrılıyor. Çok fazla ayrıntı verilmemiş olsa da özellikle veri hırsızlığı noktasında ciddi koruma sağlayabilen uygulama, zararlı içerik bildirimi yapılan sitelere girilmesini de engelleyebiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan Kaspersky Safe Browser uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/kaspersky-safe-browser/cbd73e89-9270-4a01-bb22-afbc67002a09 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
hi im bsavr 5 yıl en beğenilen
Android'i bu bile kurtarmaz
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Persistent Stability 5 yıl
4 yıldır Android kullanıyorum bir kere virüs girmedi. Yanlış anlamayın ama başka noktalardan eleştirin lütfen. Bu arada Wp çok hızlı gelişiyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DokuzKuyrukluTilki 5 yıl
Hala IE'den iyi bir tarayıcı gelmedi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 5 yıl
güvenlik ayrı tabi ama internet explorer cidden uzun süre geçilemeyecek gibi wp8'de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mares626 5 yıl
Bu uygulama asıl android markete lazım WP8'e gelmesede olurdu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hi im bsavr 5 yıl
Android'i bu bile kurtarmaz
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 deoks +179 BlackLead +172 madmahmutd +146 theozy +139 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +111 celik44 +101 Murat.Ak +98
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7410 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, Güvenlik ve uygulama haber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Sony Xperia M2 video ön inceleme "Orta segmentte iddialı olmak istiyor" 5 yıl Corsair Graphite 230T Kasa Video İnceleme 5 yıl Sony Xperia Z2 Tablet'i kullandık "Daha ince, daha hafif, daha güçlü" 5 yıl Samsung Galaxy S5 ön inceleme "Büyük Başarı mı? Hüsran mı?" 5 yıl Nokia XL video ön inceleme "Nokia'nın en büyük ekranlı Android telefonu" 5 yıl LG G2 Mini ön inceleme LG G2'nin "minik" kardeşini kullandık Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim