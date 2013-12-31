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WP8 için WeChat uygulaması güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
2,4b
1
4
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 için WeChat uygulaması güncellendi
Kısa zaman önce 100 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktığını öğrendiğimiz WeChat servisinin Windows Phone 8 ve Windows Phone 7.5 uyumlu uygulaması 5.0 sürümüne güncellendi.
Kişilerin metin, ses ve video tabanlı olarak belirledikleri arkadaşları ile sohbet etmesine imkan tanıyan ve sade bir arayüz ile gelen WeChat, yayınlanan 5.0 sürümüyle artık etiket dükkanı içerisinden yeni animasyonlu etiketlere ulaşabiliyor, sevilen içerik eklentilerini ya da anları kayıt altına alabiliyor ve e-posta adresi üzerinden hem daha hızlı giriş sağlıyor hem de şifre kurtarma noktasında daha iyi bir yapı sunuyor.
Ücretsiz olarak sunulan 25MB boyutundaki WeChat uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/wechat/23e1505b-9383-4ed4-9195-da23a3442820 Yorum Yaz
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LasciateSperanza 5 yıl
Her uygulamanin guncellemesini haber yapmak mi zorundasiniz:), daha enteresan gelismeler yok mu?
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DemirKipi 5 yıl
Windows Phone için ne kadar boş bir uygulama. Kullanılamıyor resmen.
1 Yanıt Yanıtla
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71212514 5 yıl DemirKipi
DemirKipi
Windows Phone için ne kadar boş bir uygulama. Kullanılamıyor resmen.

Sadece wp için değil genel olarak çöp bir uygulama line we Chat vs wharsappın kopyası herhangi bir artısı yok en popüler whatsapp olduğu içinde ben tercih etmiyorum diğerlerimi
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Kulak Misafiri 5 yıl
Daha bugün sildim. İnsanlar bir kenarda dursun diye yüklüyor onu anladım. "Wechat'e katıldı" mesajından başka mesaj gelmiyor. Zaten ulaşmak isteyen Whatsapp'tan ulaşıyor.
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