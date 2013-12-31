WP8 için WeChat uygulaması güncellendi

Kısa zaman önce 100 milyon kullanıcı sayısını geride bıraktığını öğrendiğimiz WeChat servisinin Windows Phone 8 ve Windows Phone 7.5 uyumlu uygulaması 5.0 sürümüne güncellendi.

Kişilerin metin, ses ve video tabanlı olarak belirledikleri arkadaşları ile sohbet etmesine imkan tanıyan ve sade bir arayüz ile gelen WeChat, yayınlanan 5.0 sürümüyle artık etiket dükkanı içerisinden yeni animasyonlu etiketlere ulaşabiliyor, sevilen içerik eklentilerini ya da anları kayıt altına alabiliyor ve e-posta adresi üzerinden hem daha hızlı giriş sağlıyor hem de şifre kurtarma noktasında daha iyi bir yapı sunuyor.

Ücretsiz olarak sunulan 25MB boyutundaki WeChat uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/wechat/23e1505b-9383-4ed4-9195-da23a3442820