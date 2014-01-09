WP8 için fotoğraf uygulaması 1Shot güncellendi

Windows Phone 8 cihazlar için Invoke adlı geliştirici tarafından hazırlanan fotoğraf uygulaması 1Shot, yeni özelliklerle güncellendi.

Sade arayüzü üzerinden fotoğraf çekilmesine ve barındırdığı filtreler ile bu fotoğrafların düzenlenmesine imkan tanıyan 1Shot, hazırlanan içerikleri SkyDrive bulut depolama servisine aktarabiliyor ve birçok farklı cihaz ile tam performans vererek çalışma gösterebiliyor. Yayınlanan yeni güncellemesi ile öncelikle birçok performans sorunundan kurtulan uygulama, aynı zamanda yeni ekran üstü çekim (Flaş kontrol, pozlama, perde hızı, ISO, çözünürlük, seri çekim, netleme modu vb.) seçeneklerine, yakınlaştırma ayarına ve aralarında devamlı otomatik netleme imkanının da yer aldığı yeni ayarlara kavuşmuş durumda.

Ücretsiz olarak sunulan 1Shot uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/1shot-windows-phone-8-updated-address-few-performance-issues