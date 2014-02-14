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WP8 için hazırlanan fotoğraf uygulaması Warp Photo Booth güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
9,2b
1
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 için hazırlanan fotoğraf uygulaması Warp Photo Booth güncellendi
Yayıncı Théo Rémy tarafından hazırlanan eğlence amaçlı fotoğraf uygulaması Warp Photo Booth, yeni seçeneklerle 1.4 sürümüne güncellendi.

Çekilen fotoğrafları olduğundan çok daha farklı bir şekle sokan ve aslında bozarak ilginç bir yapıya büründüren Warp Photo Booth, sade arayüzünde hazırlanan içerikleri Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal ağlara da aktarabiliyor. Uygulama yayınlanan yeni güncellemesiyle ise 15 yeni düzenleme seçeneğine kavuşuyor, her efekt için eskiye oranla daha iyi işleme yapabiliyor, bünyesine genel olarak bilgi veren bir sayfa ekleniyor ve birçok hatadan kurtuluyor.

Ücretsiz olarak sunulan Warp Photo Booth uygulamasına http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/warp-photo-booth/9b8b1124-b2f3-41b3-93ee-da26178492b9">buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/warp-photo-booth/9b8b1124-b2f3-41b3-93ee-da26178492b9 Yorum Yaz
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assasin34 5 yıl
windowsphone zaten gele gele hep fotograf editleme uygulamasi geliyor.su populer oyun ve uygulamalar ne zaman gelecek windowsphone'a cok merak ediyorum.bu gidisle istenilen seviyeye gelemicek wp/
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