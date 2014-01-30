WP8 için Instagram istemcisi Instance güncellendi

Resmi Instagram uygulaması yanında yer alan sevilen alternatif istemcilerden Instance, paralı versiyonun da v2.0 sürümüne güncellendi.

Daha önce ücretsiz sürüme gelen v2.0 güncellemesine ancak şimdi kavuşan Instance, bu sayede artık konum tabanlı işaretleme yapabiliyor, Flickr, Tumbr, Foursquare ve Pinterest gibi sosyal platformlara destek veriyor, gelen yorumların silinmesine imkan tanıyor, farklı tema seçenekleri sunuyor, kişisel profillerin düzenlemesini sağlıyor ve güvenlik noktasında yeni özelliklerle geliyor.

Resmi olmayan Instagram istemcisi Instance, 4 TL fiyat etiketiyle buradan satın alınabiliyor.

http://www.wpcentral.com/paid-version-instance-v2-live-windows-phone-store