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WP8 için yeni fotoğraf editörü: PicsArt

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WP8 için yeni fotoğraf editörü: PicsArt
Socialin adlı geliştirici tarafından Windows Phone 8 cihazlar için hazırlanan en yeni uygulamalardan PicsArt, fotoğraf düzenleme noktasında yeni bir alternatif oluşturuyor.

iOS ve Android platformlarında uzun zamandır yer alan PicsArt, artık Nokia'nın Lumia 1020 ve 1520 model isimli cihazları ile uyumlu olarak kullanılabiliyor. Cihazlar içerisine atılan fotoğrafları, barındırdığı araçlar ile boyutlandırabilen, kesebilen, pozlamasını değiştirebilen ve birçok farklı filtre ve efektle süsleyebilen uygulama, ayrıca yine bu fotoğrafların üzerine birçok farklı obje ekleyebiliyor ve serbest çizim moduyla da yaratıcı sonuçların önünü acıyor. Facebook, Flickr, SkyDrive, Picasa, Google ya da Dropbox hesapları üzerinden fotoğraf alabilen PicsArt, kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.

Kısa zaman içerisinde başka modellere de destek vereceği açıklanan PicsArt uygulamasına buradan ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.


http://m.wpcentral.com/create-amazing-images-your-nokia-lumia-windows-phone-picsart Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
olağan_şüpheli 5 yıl
512 ram için destek gelmiş beyler.şu an indirilebilir gözüküyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Şekilsiniz ya 5 yıl
tam içimden söverek kötüleyecektim ancak 512 desteği gelmiş hadi yırttılar yine
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Fenomenon 5 yıl
sadece 2 telefona gelmesi aşırı derecede saçma olmuş.
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THESTER 5 yıl
512 mb ram olayını da aşmışlar!!
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olağan_şüpheli 5 yıl
512 MB ram için de bekliyoruz.
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