WP8 uyumlu Flickr istemcisi 2flicka, isimi değişikliğiyle artık Flickr Booth

Windows Phone 8 işletim sistemi telefonlar için geliştirilen resmi olmayan Flickr uygulaması 2flicka, yeni geliştirmelerle v1.9.0 sürümüne güncellendi.





Yahoo'nun popüler fotoğraf paylaşma ve depolama servisi Flickr'ın sunduklarını Windows Phone platformuna getiren, canlı kutu desteğiyle etkili bir kullanıcı deneyimi sunabilen ve direkt olarak kendi içerisinde çekilen fotoğrafları 50 farklı filtreyle süsleyerek paylaşabilen 2flicka, yayınlanan yeni güncellemesiyle adını "Flickr Booth" olarak değiştiriyor ve aynı zamanda WP kuralları doğrultusunda yenilenmiş bir arayüz düzeniyle karşımıza çıkıyor. Oldukça faydalı olarak Microsoft hesap entegrasyonuyla bulut depolama servisi OneDrive'a fotoğraf, Evernote benzeri yapıda çalışan OneNote'a ise notlar kaydedebilen uygulama, ayrıca telefonun temasına göre rengini de otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Ücretsiz olarak elde edilebilen Flickr Booth uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.wpcentral.com/2flicka-becomes-flickr-booth-latest-update