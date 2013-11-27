WP8 uyumlu Snaphat uygulaması 6snap, 1.1 sürümüne güncellendi

Geçtiğimiz günlerde Windows Phone dünyasının popüler isimlerinden Rudy Huyn tarafından yayınlanan Snaphat uygulaması 6snap, yeni özellikler ile 1.1 sürümüne güncellendi.

Rudy Huyn'ın yeni uygulaması 6snap, kişilerin fotoğraf ve videolarını diğer Snapchat kullanıcıları ile paylaşılmasına, fotoğraflar üzerine farklı yazıların yazılmasına, ön ve arka kameranın kullanılmasına, canlı kutucuk desteğine, telefon üzerinden Snapchat kullanan diğer kişilerin aranmasına ve genel olarak servis gizliğinin yönetilmesine imkan tanıyor. Oldukça başarılı bir ara yüz ile hazırlanan resmi olmayan Snapchat uygulaması, bildirimler için farklı zil sesleri de atayabiliyor. Yayınlandıktan kısa süre içerisinde 1.1 sürümüne yükseltilen uygulama, bu versiyonuyla ise Wi-Fi açıkken snaplerin otomatik olarak indirilmesi, ekrana dokunmadan snapların görüntülenmesi, herkese toplu snap gönderme desteği, telefon numarası olmadan arkadaş arama imkanı, kalıcı ön kamera ayna efekti ve genel hata düzeltmelerine kavuşuyor.

Ücretsiz olarak sunulan 6snap uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/6snap/82fa6341-28dc-4203-bd08-9749b167bc4b