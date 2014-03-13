WP8 uyumlu fotoğraf uygulaması OneShot güncellendi

BrilliantVision tarafından Windows Phone 8 işletim sistemli cihazlar için hazırlanan fotoğraf filtre uygulaması OneShot, yeni özelliklerle 4.0 sürümüne güncellendi.

Nokia Imaging SDK'si üzerine kurulan ve bünyesinde birçok yüksek kaliteli filtre barındıran OneShot, bu filtreleri gerçek zamanlı olarak uygulayabiliyor olmasıyla birçok rakibinden ayrılıyor ve aynı zamanda kesinlik, kontrast, parlaklık, renk, beyaz ayarı gibi seçenekleri de içeriyor. Fotoğraf çekim süreci içinse ISO, yakınlaşma, manuel ve otomatik netleme gibi imkanlar sunan OneShot, hazırlanan içerikleri e-posta, SMS, Facebook, Twitter, WhatsApp ve Bluetooth gibi yollarla paylaşabiliyor. Yayınlanan yeni sürümüyle Lumia 1020 ile 38MP, Lumia 1520 ile 20MP çözünürlükte fotoğraflar çekilmesine imkan tanıyan uygulama, ayrıca JPEG sıkıştırma konusunda yeni geliştirmelere kavuşuyor, fotoğraflara GPS üzerinden konum ekleyebiliyor ve sesli komutlarla fotoğraf çekimi yapabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan OneShot uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/oneshot/5bb9cc7c-f9ac-448b-97c6-c8166b13ca5e