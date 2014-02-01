WP8 uyumlu grup mesajlaşma uygulaması GroupMe güncellendi

Microsoft tarafından hazırlanan GroupMe, e-postadan daha hızlı bir seçenek olarak geliyor ve herkesin toplu şekilde görüşmesi noktasında görev yapıyor. Yayınlanan 4.7.1 sürümüyle bünyesine GIF formatındaki dosyaların görüntülenmesi ve URL üzerinden paylaşılması özeliği eklenen uygulama, aynı zamanda hangi grupların sessiz olduğunu gösterebiliyor, direkt mesajları gizleyebiliyor ve öğrenilen birçok hatadan kurtularak eskiye oranla çok daha hızlı çalışma gösterebiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan GroupMe uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.wpcentral.com/groupme-windows-phone-gets-updated-gif-image-support