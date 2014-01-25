WP8'in Fhotolens uygulamasına SkyDrive desteği geldi

Kısa süre önce kullanıma sunulan WP8 uyumlu fotoğraf uygulaması Fhotolens, yeni özelliklerle güncellendi.





Supporting Computers Inc adlı geliştirici tarafından hazırlanan Fhotolens, belirtildiği kadarıyla telefonlara sanal 10-24mm geniş açı lens desteğini getiriyor ve böylece yüksek çözünürlüklü ilginç fotoğraflar çekilebiliyor. HDR çekim desteği de bulunan uygulama, dikey ve yatay modda kullanılabiliyor dokunmatik netleme özelliğiyle geliyor ve yine iki parmak dokunma ile yakınlaştırmaya imkan tanıyor. Çekilen her fotoğrafı otomatik olarak kayıt altına alan Fhotolens, ön kamera ile ön flaş desteklerine de sahip. Yayınlanan 1.3 sürümüyle artık hazırlanan fotoğrafları SkyDrive üzerine aktarabilen uygulama, aynı zamanda eskiye oranla daha hızlı çalışıyor, fotoğraf karşılaştırma yapabiliyor, Fhotoroom'da düzenlemeye destek veriyor ve canlı kutu görselinin değiştirilmesi imkan tanıyor. Uygulama aynı zamanda NFC, e-posta ve diğer uygulamalarla da paylaşım yapabiliyor.





4 TL fiyat etiketiyle satılan Fhotolens uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/fhotolens/48775a70-4c45-499d-a663-0ba116c5da03