Wacom’un kalem teknolojisi, General Mobile’ın Türkiye’de öğrencilere dağıtılan tabletlerine güç veriyor

Wacom, dijital kalem sensörü çözümü feel'in etab5 tablet bilgisayarları için General Mobile tarafından kabul edildiğini duyurdu. 2015 yılında Türkiye’de yürütülen “FATİH projesi” kapsamında yaklaşık 700,000 Türk öğrenciye 10.6 milyon adet bu tablet bilgisayarlardan dağıtılacak. Öğrencilere tablet dağıtma konusunda dünyanın en büyük anlaşması olduğu düşünülen proje, okullara ve öğrencilere tablet bilgisayarları da içeren yüksek kalitede eğitim alt yapısı sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülüyor.





General Mobile etab5, 10.1 inç boyutunda ekrana sahip, OTA (Over-the-Air) ve MDM (Mobile Device Management) destekli Android 5.1/Lollipop işletim sistemi üzerine kurulmuş bir tablet bilgisayar ve hızlı kablosuz internet bağlantısı donanımlı sınıflarda kullanım için ideal bir seçenek oluşturuyor. Wacom’un stylus’u, tablet bilgisayarın taşıyıcısında göze çarpmayan şekilde yer alıyor ve öğrenciler ne zaman kullanmaya ihtiyaç duyarlarsa hemen yerinden çıkartabiliyor. Yüksek doğruluk, hız, basınca duyarlılık ve hızlı yanıt ile kağıt üzerinde kalem kullanımına yakın deneyim sunan teknoloji, bilişim alt yapısının avantaj ve verimliliğinden faydalanarak öğrencilerin ödevlerine odaklanmasına yardımcı oluyor.





Wacom genel müdürü ve CEO’su Masahiko Yamada konuyu, “Wacom’un dijital kalem çözümü, öğrencilerin hayal gücünün kıvılcımlarını yakalamalarına ve General Mobile etab5 kullanarak çalışma kalitelerini iyileştirmelerine kuşkusuz yardımcı olacaktır” şeklide yorumladı. Masahiko sözlerine “FATİH projesinin bir parçası olmaktan onur duyuyoruz ve General Mobile ile birlikte bu projeye desteğimizi sürdürmeye kararlıyız” şeklinde devam etti.