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Warcraft için devam filmleri gündemde

Geçtiğimiz ay sinemaseverler ile buluşan Warcraft filmi için devam filmleri gündeme gelmeye başladı. Filmin resmi Weibo sayfası üzerinden konu ile ilgili bir açıklama yayınlandı.
2 yıl
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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 Oyun dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Warcraft, yıllarca süren uğraşın ardından sonunda sinemaya uyarlandı ve geçtiğimiz ay sinemaseverler ile buluştu. Bugüne kadar çekilen en büyük oyun uyarlaması olan Warcraft, beklenen ilgiyi göremedi. Warcraft, özellikle ABD'de hayal kırıklığı yarattı. ABD'deki açılış haftasonunda sadece 24 milyon dolar hasılat elde eden film, beklentilerin çok altında kaldı.
Warcraft, ABD'deki bu düşük ilgi nedeni ile gişedeki yolculuğuna kötü bir başlangıç yapmış olsa da, filmin diğer ülkelerde de vizyona girmesi ile birlikte çok daha olumlu bir tablo ortaya çıktı. Tüm dünyada sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan film, özellikle Çin'de müthiş bir gişe performansı sergiledi. Çin'de vizyona girdiği ilk beş günde 156 milyon dolar toplayan filmin toplam gişe hasılatı şu anda 422 milyon doları geçmiş durumda.
Filmin dünya genelinde sinemaseverlerden gördüğü bu yoğun ilgi, devam filmleri çekilmesinin de önünü açtı. Nitekim yapımcılardan da devam filmleri hakkında ilk açıklamalar gelmeye başladı. Warcraft filminin resmi Weibo sayfası üzerinden dün bir açıklama yayınlandı ve bu filmin Warcraft film evreni için bir başlangıç olduğu açıklandı.
Bu açıklamada; Warcraft filminin yavaş yavaş gişedeki yolculuğunun sonuna yaklaştığı, ancak bunun bir son değil, yeni bir devrin başlangıcı olduğu ifade edildi. Warcraft filminin bir başlangıç noktası olduğunu belirten stüdyo, filmin hayranlarına veda etmediklerini, çünkü tekrar görüşeceklerini söyleyerek devam filmlerinin yolda olduğunun sinyallerini verdi.

http://www.indiewire.com/2016/07/warcraft-sequel-official-chinese-social-media-account-teases-second-film-1201704187/ Yorum Yaz
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simbolmina 2 yıl en beğenilen
Devamını hak eden bir film çektiler. Dört gözle beklemedeyiz.
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canguler917 2 yıl
film çok güzeldi. kim, neden beğenmez anlamıyorum.
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BekirTemel 2 yıl
umarım çok uzun süreli ara vermezler.
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Aléister Crowley 2 yıl
O oyunculuklarla o cgi kalitesiyle film cekmesinler tekrar
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Master_Evil 2 yıl
filmin sonundan belliydi devam filminin geleceği
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strathmorea 2 yıl
Film fena değildi ama oyuncu seçimi bariz şekilde amatörceydi. Oyuncular kesinlikle hatalı ve role girmekte zorluk çeker haldeydiler. Göze batıyordu bu.
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tekin-71 2 yıl
Film güzeldi ama oyunculuk flash tv oyunculuğu kadar kötüydü. Umarım Travis Fimmel ve beraberinde ki oyuncular ! tekrar oynamaz
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DH Misafiri 2 yıl
ben fılmi cok begendım
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slyone 2 yıl
oncelikle yazida hatalar var
Film once Amerika da gosterime girmis gibi yazilmis ama tam tersi en son Amerika da yayina girdi, evet istenilen ilgiyi nedense gormedi. Ancak genel anlamda cok basarili bir giseye sahip, bundan sonra DVD satislari tekrar gosterimlerle birlikte muhtemelen 450m civarinda bir hasilat yapacak ki bu onu en basarili oyun filmi yapiyor. Seri cok buyuk ihtimalle 3 e tamamlanir tabi bu benim temennim.
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rocky bayboğa 2 yıl
Elbette devamı gelecek merakla bekliyorum ki evrene ilk bu film ile giriş yaptım kim bilir hayranları nasıl bekliyordur
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huseyincarnege 2 yıl
hemen çekin çok sabrımız yok bu filimi 12 sene bekledik
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mladenbmv 2 yıl
ço güzel bir film ama iyi tanıtım yapılmadı.
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KaleyDeskop 2 yıl
bir gün etkisinden çıkamadım, muhteşem filmdi her şeyi hakediyor
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oyun, sinema ve
8 etiket daha Warcraft oyun uyarlamaları warcraft filmi warcraft devam filmi Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil Popüler
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