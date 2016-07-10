Warcraft için devam filmleri gündemde

Oyun dünyasının en sevilen serileri arasında yer alan Warcraft, yıllarca süren uğraşın ardından sonunda sinemaya uyarlandı ve geçtiğimiz ay sinemaseverler ile buluştu. Bugüne kadar çekilen en büyük oyun uyarlaması olan Warcraft, beklenen ilgiyi göremedi. Warcraft, özellikle ABD'de hayal kırıklığı yarattı. ABD'deki açılış haftasonunda sadece 24 milyon dolar hasılat elde eden film, beklentilerin çok altında kaldı.

Warcraft, ABD'deki bu düşük ilgi nedeni ile gişedeki yolculuğuna kötü bir başlangıç yapmış olsa da, filmin diğer ülkelerde de vizyona girmesi ile birlikte çok daha olumlu bir tablo ortaya çıktı. Tüm dünyada sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanan film, özellikle Çin'de müthiş bir gişe performansı sergiledi. Çin'de vizyona girdiği ilk beş günde 156 milyon dolar toplayan filmin toplam gişe hasılatı şu anda 422 milyon doları geçmiş durumda.

Filmin dünya genelinde sinemaseverlerden gördüğü bu yoğun ilgi, devam filmleri çekilmesinin de önünü açtı. Nitekim yapımcılardan da devam filmleri hakkında ilk açıklamalar gelmeye başladı. Warcraft filminin resmi Weibo sayfası üzerinden dün bir açıklama yayınlandı ve bu filmin Warcraft film evreni için bir başlangıç olduğu açıklandı.

Bu açıklamada; Warcraft filminin yavaş yavaş gişedeki yolculuğunun sonuna yaklaştığı, ancak bunun bir son değil, yeni bir devrin başlangıcı olduğu ifade edildi. Warcraft filminin bir başlangıç noktası olduğunu belirten stüdyo, filmin hayranlarına veda etmediklerini, çünkü tekrar görüşeceklerini söyleyerek devam filmlerinin yolda olduğunun sinyallerini verdi.

http://www.indiewire.com/2016/07/warcraft-sequel-official-chinese-social-media-account-teases-second-film-1201704187/