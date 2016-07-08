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Tomb Raider filminin çıkış tarihi belli oldu

Lara Croft'un hikayesini en baştan anlatmaya başlayacak olan yeni Tomb Raider filminin vizyon tarihi belli oldu. Filmde Lara Croft'u genç oyuncu Alicia Vikander canlandıracak.
2 yıl
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Oyun dünyasının en popüler serileri arasında yer alan Tomb Raider, beyaz perdeye geri dönüyor. Daha önce başrolünü Angelina Jolie'nin üstlendiği iki film ile sinemaseverlerin karşısına çıkan Tomb Raider, aynı oyun serisinde olduğu gibi sinemada da yenilenecek ve hikayeye sıfırdan başlayacak.
Hazırlıkları bir süredir devam eden bu yeni Tomb Raider filminin başrolünde; The Danish Girl ve Ex-Machina gibi filmlerdeki performansı ile övgü toplayan genç oyuncu Alicia Vikander yer alacak. Lara Craft'u kimin canlandıracağının belli olması ile birlikte yapımına hız verilen Tomb Raider filminin çıkış tarihi de sonunda belli oldu.
MGM ve Warner Bros stüdyoları, bugün ortak bir açıklama yayınlayarak, yeni Tomb Raider filminin 16 Mart 2018'de vizyona gireceğini duyurdu. Filmin bu tarihte gişedeki en büyük rakibi, sevilen animayon film Wreck-It Ralph'in 9 Mart 2018'de çıkacak devam filmi olacak.
Roar Uthaug  (Fritt Vilt, The Wave)'in yönetmenliğini üstleneceği Tomb Raider, henüz genç ve tecrübesiz olan Lara Croft'un ilk macerasında verdiği hayatta kalma mücadelesini anlatacak. Film bu yandan 2013 yılında başlayan yeni oyun serisi ile benzerlik taşıyacak.

http://deadline.com/2016/07/tomb-raider-gets-alicia-vikander-movie-release-date-1201783820/ Yorum Yaz
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*siteci* 2 yıl en beğenilen
Where is meme?
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veteriner69 2 yıl
Benim Lara Croft adaylarım:


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Benim Lara Croft adaylarım:
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exclbr 2 yıl
beklemedeyim :P
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wustti 2 yıl
meme sorununu çözmezlerse inandırıcı olmaz. hatun yetenekliyse meme eklediler mi güzel film olur.
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Barni Moloztaş 2 yıl
Memesiz lara croft olmaz
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*siteci* 2 yıl en beğenilen
Where is meme?
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Yazmayı_Severim 2 yıl *siteci*
*siteci*
Where is meme?

google.com.tr/... 😒
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Mr light 2 yıl
Thehunt
bence angelina jolie olmalıydı

Yaşlandı artık
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Thehunt 2 yıl
bence angelina jolie olmalıydı
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mavizaman 2 yıl
laranın hatrına izlenir.
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crossmatch 2 yıl
Yönetmen şüphe veriyor. Bakalım.
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veteriner69 2 yıl
Benim Lara Croft adaylarım:


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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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Hesap001 2 yıl
Yetenekli bi oyuncu, lara craft kadar guzel olmasada bu tip oyuncular oyle aksiyon dolu filmlere daha yakısıyo bazı sahnelerde vahşiligi ile anılcağına eminim
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