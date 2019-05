Warcraft zengin gerçeklik oyunu geliyor

Sadece mobil platformlar için geliştirdiği Diablo Immortal oyunu beklenen ilgiyi yakalayamasa da Blizzard’ın hamleleri daha bitmedi. Firma zengin gerçeklik odaklı yeni bir mobil oyun daha hazırlıyor.

Warcraft AR oyunu neler sunacak?

Kendisi de Pokémon Go takipçisi olan ve World of Warcraft oyununda imzası bulunan baş tasarımcı Cory Stockton; zengin gerçeklik temalı yeni bir yapım üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Firma içerisinde de zengin gerçeklik temasına ilgi büyük zira günlük olarak aktif Pokemon Go oynayan pek çok çalışan olduğu ifade ediliyor.

Zengin gerçeklik temalı Warcraft oyunu neler sunacak bilinmiyor ancak çok oyunculu oynanan modun yanında bir de tek oyunculu senaryonun olduğu ifade ediliyor. Firma Pokemon Go’dan daha fazlasını sunacağını dile getiriyor.

Pokémon Go ile oyun dünyasına yeni bir soluk getiren zengin gerçeklik teması bununla birlikte halen yaygın kullanımda değil. Bununla ilgili oyun sayısı oldukça az. Bu bakımdan Blizzard’ın oyuncuların ilgisini çekecek temalar bulması gerekiyor.