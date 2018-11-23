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Warcraft zengin gerçeklik oyunu geliyor

Blizzard içerisinde sürekli olarak Pokémon Go oynandığı ve zengin gerçeklik temalı bir yapıma önem verildiği ifade ediliyor. Peki Warcraft zengin gerçeklik oyunu neler sunacak?
6 ay
6,7b
1
6
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Sadece mobil platformlar için geliştirdiği Diablo Immortal oyunu beklenen ilgiyi yakalayamasa da Blizzard’ın hamleleri daha bitmedi. Firma zengin gerçeklik odaklı yeni bir mobil oyun daha hazırlıyor.

Warcraft AR oyunu neler sunacak?

Kendisi de Pokémon Go takipçisi olan ve World of Warcraft oyununda imzası bulunan baş tasarımcı Cory Stockton; zengin gerçeklik temalı yeni bir yapım üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Firma içerisinde de zengin gerçeklik temasına ilgi büyük zira günlük olarak aktif Pokemon Go oynayan pek çok çalışan olduğu ifade ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Assassin's Creed Rebellion indirmeye sunuldu"

Zengin gerçeklik temalı Warcraft oyunu neler sunacak bilinmiyor ancak çok oyunculu oynanan modun yanında bir de tek oyunculu senaryonun olduğu ifade ediliyor. Firma Pokemon Go’dan daha fazlasını sunacağını dile getiriyor.

Pokémon Go ile oyun dünyasına yeni bir soluk getiren zengin gerçeklik teması bununla birlikte halen yaygın kullanımda değil. Bununla ilgili oyun sayısı oldukça az. Bu bakımdan Blizzard’ın oyuncuların ilgisini çekecek temalar bulması gerekiyor.

 

https://www.theverge.com/2018/11/22/18107698/warcraft-blizzard-pokemon-go-version-development-rumor Yorum Yaz
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TheUnReaL 5 ay
Sanal Gerçekliktir o.
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cabriyo 5 ay
bilgisayar dururken telefonda oyun oynamak nedir anlayamıyorum.
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Y-ZiyA 5 ay
Dünya oyun sektörünün yüzde 50 si mobil de olduğu için bu saatten sonra PC oyuncularının yüzü gülmez
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veteriner69 5 ay
Konu Augmented reality ise "zengin gerçeklik" değil "arttırılmış gerçeklik" demek lazım.
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BoRriZ 6 ay
"Activision Blizzard" birleştikten sonra hard-core PC oyuncularını üzmeye devam edecek gibi görünüyor.
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urugakhina 6 ay
Karakter mi toplatacaklar acaba pokemondaki gibi?
Gözümde canlandırdım bir an da içim acıdı resmen
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