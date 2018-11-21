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Assassin's Creed Rebellion indirmeye sunuldu

Assassin's Creed hayranları için farklı bir tarzda geliştirilen Assassin's Creed Rebellion indirmeye sunuldu. Minyatür karakterler ile Tapınakçı avı başlıyor.
6 ay
6,9b
1
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ubisoft’un merakla beklenen yeni Assassin's Creed oyunu indirmeye sunuldu. Assassin's Creed Rebellion gerek minyatür karakterleri gerekse de sürükleyici oyun yapısıyla eğlenceli saatler vadediyor.

Assassin's Creed Rebellion neler sunuyor?

Tapınakçılara karşı Kardeşlik olarak mücadele verdiğiniz oyunda 40’dan fazla ikonik karakterin kilidini açarak oyuna dahil edebiliyorsunuz. Oyunda amaç Kardeşlik ekibinin komuta merkezini kurarak suikastçiler yetiştirmek ve İspanya genelinde Tapınakçı avına çıkmak.

Sürekli aksiyondan ziyade bu yeni oyunda sıra tabanlı strateji ve RPG türleri bir araya getirilmiş. Tapınakçı kalelerine sızarken ilerlemelerinizi ekranda çıkan seçeneklere tıklayarak yapıyorsunuz. Odalara geçiş ve saldırılar da yine simgelere tıklayarak oluyor.

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Ezio oyunda bir iki bölüm size yardım ettikten sonra Aguilar, Tarık gibi diğer karakterlerle yolunuza devam ediyorsunuz. Bölümler geçtikçe diğer karakterlerin DNA parçalarını biriktirerek kilidini açıyorsunuz.

Odadan odaya geçiş şeklinde oynanan oyunda her odaya tek bir karakter girebiliyor. Bu bakımdan odada düşmanları ve tuzakları tespit ederek karakteri ona göre seçmeniz gerekiyor. Aksi takdirde uzmanlığı olmayan karakter ölebiliyor.

Diğer taraftan komuta merkezinde elde ettiğiniz eşyalarla odalar oluşturuyorsunuz. Bu odalarda karakterlerinizi eğitiyor, yeteneklerini artırıyor ve günlük görevlerden haberdar oluyorsunuz. Belirli zamanlarda hedef odaklı etkinliklerin de yapıldığı oyun görsel atmosfer ve oynanış açısından oldukça başarılı.

Assassin's Creed Rebellion: Google Play II App Store

 

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