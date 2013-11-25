Waze, navigasyon yönelendirmeleri için ünlülerin seslerinden yararlanacak

Geçtiğimiz günlerde Windows Phone platformu için kullanıma sunulan ve toplam 60 milyona yakın kişi tarafından sevilerek kullanılan sosyal harita uygulaması Waze, yakın zaman içerisinde navigasyon yönlendirmeleri için ünlülerin seslerinden yararlanacak.

Diğer kullanıcılardan gelen gerçek zamanlı trafik, ucuz benzin noktaları, polis kontrol noktaları, kazalar ve yol durumu gibi bilgiler ile başarılı bir yönlendirme sağlayan Waze, Universal Pictures ile yapılan anlaşma doğrultusunda ise sesli navigasyon sürecinde Hollywood'un ünlü isimlerinin seslerini kullanacak ve bu sayede çok daha ilgi çekici bir yolculuk sağlanmış olacak.

Seslendirme sürecinin ilk isimlerinden komedyen Kevin Hart için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://venturebeat.com/2013/11/23/waze-debuts-celebrity-voice-navigation-feature/