WeChat, son üç ayda kullanıcı sayısını 2'ye katlayarak 100 milyonu devirdi

Son dönemde Lionel Messi’li reklamıyla merak uyandırmayı başaran WeChat, bu hamlesinin meyvelerini toplamaya başladı. 5.sürümü yakın zamanda yayınlanan uygulama, 100 milyon aktif kullanıcı sınırını aşmayı başardı.

Global WebIndex’in verilerine göre dünyanın en çok kullanılan 5.akıllı telefon uygulaması olan WeChat, 100 milyonluk kullanıcı barajını aşmada son üç ayki parlaması büyük önem taşıyor. Son üç ay içerisinde kullanıcı sayısını 2 katına çıkaran WeChat, bu sayede 100 milyonluk barajı aşmakta zorluk çekmedi.

Özellikle Asya’da büyük çıkış yakalayan ve kısa süre içerisinde Hong Kong, Hindistan, Endonezya ve Malezya’da en popüler sosyal mesajlaşma uygulaması olmayı başaran WeChat, Temmuz 2013’te Arjantin, Brezilya, İtalya, Meksika, Filipinler, Singapur, İspanya, Güney Afrika, Tayland ve Türkiye’deki uygulama mağazaları üzerinden en çok indirilen mobil sosyal uygulama oldu. Ayrıca platformdaki “Resmi Hesaplar” özelliği sayesinde firmalara müşterileriyle her an etkileşimde kalmayı sağlayan WeChat’de Nike, KFC ve PlayStation gibi önde gelen markalar şimdiden yerini almış durumda.

Kısa süre içerisinde 100 milyon aktif kayıtlı kullanıcı sayına ulaşmalarına vesile olan tüm kullanıcılarını teşekkür eden WeChat’in yapımcısı Tencent’in Uluslararası İş Grubu’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Poshu Yeung, WeChat üzerinde yenilik sunmaya her zaman devam edeceklerini söylerken; WeChat’in metin iletileri yaratmak, önemli anlarını paylaşmak ya da sesli ve görüntülü canlı söyleşilere katılmak isteyen kullanıcıların, bu hizmetlerin tümünden güvenli ve ücretsiz olarak yararlanmalarını mümkün hale getirdiğine dikkat çekti.