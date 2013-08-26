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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WeChat, son üç ayda kullanıcı sayısını 2'ye katlayarak 100 milyonu devirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Shady
Haber Editörü
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WeChat, son üç ayda kullanıcı sayısını 2'ye katlayarak 100 milyonu devirdi
Son dönemde Lionel Messi’li reklamıyla merak uyandırmayı başaran WeChat, bu hamlesinin meyvelerini toplamaya başladı. 5.sürümü yakın zamanda yayınlanan uygulama, 100 milyon aktif kullanıcı sınırını aşmayı başardı.

Global WebIndex’in verilerine göre dünyanın en çok kullanılan 5.akıllı telefon uygulaması olan WeChat, 100 milyonluk kullanıcı barajını aşmada son üç ayki parlaması büyük önem taşıyor. Son üç ay içerisinde kullanıcı sayısını 2 katına çıkaran WeChat, bu sayede 100 milyonluk barajı aşmakta zorluk çekmedi.

Özellikle Asya’da büyük çıkış yakalayan ve kısa süre içerisinde Hong Kong, Hindistan, Endonezya ve Malezya’da en popüler sosyal mesajlaşma uygulaması olmayı başaran WeChat, Temmuz 2013’te Arjantin, Brezilya, İtalya, Meksika, Filipinler, Singapur, İspanya, Güney Afrika, Tayland ve Türkiye’deki uygulama mağazaları üzerinden en çok indirilen mobil sosyal uygulama oldu. Ayrıca  platformdaki “Resmi Hesaplar” özelliği sayesinde firmalara müşterileriyle her an etkileşimde kalmayı sağlayan WeChat’de Nike, KFC ve PlayStation gibi önde gelen markalar şimdiden yerini almış durumda.

Kısa süre içerisinde 100 milyon aktif kayıtlı kullanıcı sayına ulaşmalarına vesile olan tüm kullanıcılarını teşekkür eden WeChat’in yapımcısı Tencent’in Uluslararası İş Grubu’ndan Sorumlu Başkan Yardımcısı Poshu Yeung, WeChat üzerinde yenilik sunmaya her zaman devam edeceklerini söylerken; WeChat’in metin iletileri yaratmak, önemli anlarını paylaşmak ya da sesli ve görüntülü canlı söyleşilere katılmak isteyen kullanıcıların, bu hizmetlerin tümünden güvenli ve ücretsiz olarak yararlanmalarını mümkün hale getirdiğine dikkat çekti.


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kukaraça 6 yıl en beğenilen
millet kız düşürür bana abdullah,ramazan düşüyor
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--ThugLife-- 6 yıl
Nerde sapıgı var hepsi indirmiş maşallah
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cabriolet1981 6 yıl
Şunu bi çalıştıramadım. Aktivasyon anında uygulamadan atıyor.
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multiTYRT 6 yıl
O kadar reklam yapsam benim dedem de satar o kadar
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ysff_srdr 6 yıl
Muthis bi program.
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W.Fichtner 6 yıl
indirmedim bile çöp
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okan_cehapelioglu 6 yıl
ne zaman sallasam karşıma endonezyalı vietnamlı tipler cıkıyodu
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troy 6 yıl
Sadece goruntulu konusma yapiyorum cokta isime yariyor kullanan icin guzel fakat kullanmayan icin cop haklisiniz
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AMERICOS 6 yıl
Cihazımı restore ettikten sonra tekrar uygulamayı yükledim,fakat uygulamaya girdiğim anda şifre bölümünü geçtikten sonra boş beyaz bir sayfa geliyor ve tekrar şifre girme sayfasına atıyor.
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cem650 6 yıl
Whatsap ve iMessage tek geçerim
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Legend. 6 yıl
Zamanla yokolup gidecektir. Bu kadar hizli parladi ancak yagmursuz gokgurultusu
5 para etmez cok kotu bir uygulama
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bulamadımbirşey 6 yıl
denemek için yükledim 2 dakika sonra sildim. çöp
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cabriolet1981 6 yıl
Appstore'daki tanıtımında 300 milyon kullanıcı diyordu. Demek ki bi kere yükleyip silenleri de saymışlar.
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Olgi 6 yıl
Çok basarisiz bir uygulama cikartmalar berbat arama kalitesi dusuk tamamen messi ile kullanicu sayisini arttirdilar.en iyisi LINE
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