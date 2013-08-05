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WeChat, sosyal oyunlar ve mobil ödeme imkanı ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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WeChat, sosyal oyunlar ve mobil ödeme imkanı ile güncellendi


Çin kaynaklı olan ve genelde Asya-Ortadoğu-Avrupa bölgesinde yaygın olarak kullanılan metin tabanlı ve görüntülü iletişim uygulaması WeChat, iOS ve Android uygulamasını önemli özelliklerle güncelledi.

Güncelleme hali hazırda iOS için aktifken ilerleyen günlerde de Android işletim sistemi için indirmeye sunulacak. 

Yaklaşık 400 milyon kullanıcısı olan WeChat güncelleme ile etiket mağazasına kavuştu. Yüz ifadelerine sık başvuran kullanıcılar artık mağazadan diledikleri ifade paketlerini satın alabilecekler. 

Uygulama ayrıca hesap bilgilerinizle giriş yaparak arkadaşlarınızla mücadele edebileceğiniz sosyal oyun desteği de sunmaya başladı. Oyunlarda elde ettiğiniz skorları paylaşabilir ve arkadaşlarınızı oyunlara davet edebilirsiniz. Güncelleme ile artık destekleyen firmalara uygulama içerisinden mobil ödeme yapabilmek mümkün olacak.

Güncelleme bunun dışında iOS 7 tarzında ikonlar, sohbetlerden favori kısımların saklanması, Hold Together ile yakındaki arkadaşları uygulamaya ekleme şeklinde yenilikler de sunuyor.





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celo68 6 yıl
Whatsappı kullanma nedenim sms gibi sadece rehberimdekilerle mesajlaşmak ve sade arayüz
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carter 6 yıl
Messi ile iyi reklam yaptılar. Bakalım çıtayı nereye kadar yükseltebilecekler.
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DoktorJames 6 yıl
Sevdim ben
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