Western Digital, My Passport for Mac serisini USB 3.0 arabirimiyle güncelledi

Sabit disk dendiğinde aklımıza ilk gelen firmalardan Western Digital, My Passport for Mac serisi taşınabilir sabit disklerin, USB 3.0 arabirimiyle güncellendiğini, yayınladıkları basın duyurusuyla açıkladı.



Apple'ın MacBook Air ve MacBook Pro gibi dizüstü bilgisayarları ile renk uyumu içindeki seri, USB 2.0 arabirimli çözümlere kıyasla 3 kat daha hızlı veri transfer hızı iddiası taşıyor. USB 2.0 ile 14 dakikada transfer edilen bir HD filmin, USB 3.0 ile 5 dakikalık zaman zarfında transfer edilebildiği örnek olarak verilmiş.



Herhangi ek güç kablosuna ihtiyaç duymayan ve yeniden formatlanarak Windows işletim sistemli bilgisayarlarla kullanılabilen My Passport for Mac serisinin 500 GB'lık versiyonu 99.99$, 1 TB'lık versiyonu 129.99$, 2 TB'lık versiyonu 199.99$ önerilen perakende satış fiyatına sahip. 2 TB'lık kapasitenin 400.000 adet fotoğraf, 150 saat uzunluğunda video veya 500.000 şarkı için yeterli geleceği belirtilmiş.



http://www.wd.com/en/company/pressroom/releases/?release=e64d06c3-d7c5-4653-a801-4efa5b3e7db1