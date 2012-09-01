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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Western Digital, My Passport for Mac serisini USB 3.0 arabirimiyle güncelledi

6 yıl
1,3b
1
5
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Sabit disk dendiğinde aklımıza ilk gelen firmalardan Western Digital, My Passport for Mac serisi taşınabilir sabit disklerin, USB 3.0 arabirimiyle güncellendiğini, yayınladıkları basın duyurusuyla açıkladı.
Apple'ın MacBook Air ve MacBook Pro gibi dizüstü bilgisayarları ile renk uyumu içindeki seri, USB 2.0 arabirimli çözümlere kıyasla 3 kat daha hızlı veri transfer hızı iddiası taşıyor. USB 2.0 ile 14 dakikada transfer edilen bir HD filmin, USB 3.0 ile 5 dakikalık zaman zarfında transfer edilebildiği örnek olarak verilmiş.
Herhangi ek güç kablosuna ihtiyaç duymayan ve yeniden formatlanarak Windows işletim sistemli bilgisayarlarla kullanılabilen My Passport for Mac serisinin 500 GB'lık versiyonu 99.99$, 1 TB'lık versiyonu 129.99$, 2 TB'lık versiyonu 199.99$ önerilen perakende satış fiyatına sahip. 2 TB'lık kapasitenin 400.000 adet fotoğraf, 150 saat uzunluğunda video veya 500.000 şarkı için yeterli geleceği belirtilmiş.

http://www.wd.com/en/company/pressroom/releases/?release=e64d06c3-d7c5-4653-a801-4efa5b3e7db1 Yorum Yaz
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Muhibbi- 6 yıl
WD SmartWare = Çöp
.
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Bukalemun 6 yıl
" USB 2.0 arabirimli çözümlere kıyasla 3 kat daha hızlı veri transfer hızı iddiası taşıyor. USB 2.0 ile 14 dakikada transfer edilen bir HD filmin, USB 3.0 ile 5 dakikalık zaman zarfında transfer edilebildiği örnek olarak verilmiş. "
İFADE SÜPER !!! thunderbolt için gıcı çıkmamış ama !!! hatta USB 3.0 sanırım 2 yıllık teknoloji..... WD uyuma .....!!!! sanki masaüstü XP / WİN7 / WİN8 de USB 3.0 kullanılmıyor.... birde hesaplama yapmış biz bilmiyoruz......
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Provisional 6 yıl
yukuberk
Neden for mac? Neden for sony değil? Edit: for vaio, for xperia, for bravia, for playstation, for cybershot, for walkman.

Yuku başladı yine
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yukuberk 6 yıl
Neden for mac? Neden for sony değil?
Edit: for vaio, for xperia, for bravia, for playstation, for cybershot, for walkman.
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mangdasire 6 yıl yukuberk
yukuberk

Neden for mac? Neden for sony değil?
Edit: for vaio, for xperia, for bravia, for playstation, for cybershot, for walkman.

for yukuberk
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