Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
HDD / SSD ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Western Digital otomobillere yönelik eMMC belleklerini duyurdu

Yüksek depolama kapasitelerine daha fazla ihtiyaç duymaya başlayan otomotiv sektörüne yönelik olarak yatırımlar devam ediyor. Western Digital yeni araç içi entegre belleklerini duyurdu.
4 hf. (Son Güncelleme: 4 hf.)
2,7b
3
3
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bugün otomotiv sektörü de bellek üreticileri için önemli bir yatırım alanı haline geldi. Otomatik veya yardımcı sürüş sistemleri ve araç içi etkileşim sistemleri artık çok hızlı depolama belleklerine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle NAND bellek teknolojilerinin yavaş yavaş yer edinmeye başladığını görüyoruz.  

iNAND AT EM132 EFD özellikleri

Western Digital tarafından lanse edilen iNAND AT EM132 EFD adındaki yeni entegre bellek modeli 64-bit TLC NAND modüllerini temel alıyor. Sektörde türünün ilk örneği olan eMMC bellek güç yönetimi, ısı yönetimi ve durum takibi özellikleri sunuyor.

Ayrıca Bkz. "Android Q ile bellek şifreleme zorunlu oluyor"

256GB’a kadar kapasiteye sahip olan ürün 40 derece sıcaklıklara kadar çalışabiliyor. Araç sistemlerinin harita bilgilerini, çevre bilgilerini ve kullanıcı bilgilerini saklaması için özellikle yüksek kapasiteyi tercih eden bellek AEC-Q100 ile ISO26262 gibi performans sertifikalarına da uyumlu.

Analizler 2022 yılında yapay zekâ işlemleri, sensör verileri, kullanıcı verileri gibi yığınlar nedeniyle akıllı sistemlerle donanmış bir aracın ortalama bellek miktarının 2TB civarında olacağını ön görüyor. Ayrıca belleklerin zorlu ortam koşullarına da dayanıklı olması gerekiyor. iNAND AT EM132 EFD bellek modelinin kısa süre içerisinde otomotiv üreticilerine örneklemeye başlayacağı ifade ediliyor.

 

https://www.techpowerup.com/255392/western-digital-announces-automotive-grade-inand-em132-emmc-storage Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 hf.
wd çok çabuk bozuluyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Eeltorm 4 hf.
Gelecekte arabalar da GTA kaldıracak.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 4 hf. Eeltorm
Akıllarda oluşan tek soru.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 hf. Ferrari artık Maserati otomobiller için motor üretmeyecek 4 hf. iOS 13'ün geleceği iPhone ve iPad modellerinin tam listesi belli oldu 4 hf. 400 km/s hız yapan Alfa-X treni Japonya’da test edilmeye başladı 4 hf. Akıllı kilide fiziksel anahtar isteyen kiracılar ev sahibiyle davalık oldu 4 hf. Sosyal girişim Givin ile 2 yılda 350.000TL bağış yapıldı 4 hf. Sony “God of War: Raising Kratos” belgeselini yayınladı 4 hf. iOS 13 ile iPhone 6, iPhone SE ve iPhone 5S desteği bitecek 4 hf. Evrim geçiren bakteriler sebebiyle yeni antibiyotikler geliştiriliyor 4 hf. Samsung, önümüzdeki hafta 3nm üretim yol haritasını açıklayacak 4 hf. Nike Fit uygulaması ayakkabı numaranızı tahmin edebiliyor 4 hf. Bitcoin 7000$ sınırını geçti, piyasa hareketlendi 4 hf. Sürü halinde kamikaze saldırısı yapan yerli drone : KARGU 4 hf. Netflix en çok izlenen içerik listelerini İngiltere için paylaştı: Hakan: Muhafız yabancı dil kategorisinde 4 hf. OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro'nun resmi kılıfları ortaya çıktı 4 hf. Google Play Store kullanılmayan uygulamaları silmeyi öneriyor 4 hf. NASA, Mars’ta yaşam alanı oluşturma yarışmasının galibini açıkladı 4 hf. İnstagram hikayelerine "şarkı sözü etiketleri" geliyor 4 hf. Micron 3D XPoint fabrikaları için Intel’e 1.5 milyar dolar ödeyecek 4 hf. Intel Xeon Phi defterini kapatıyor 4 hf. Boeing, Starliner kapsülünün paraşüt testini gerçekleştirdi (VİDEO) 4 hf. GÖRÜNTÜLENEN Western Digital otomobillere yönelik eMMC belleklerini duyurdu Sonraki AMD Zen 2 ile 5000 MHz DDR4 kitlere destek sunabilir 4 hf. İnsansı robot Atlas bu kez "dengesiyle" kendine hayran bıraktı 4 hf. Yeni Chrome güncellemesi, sizi sayfada kalmaya zorlayan web sitelerini durduracak 4 hf. Oppo K3'ün teknik özellikleri ve fiyat etiketi ortaya çıktı 4 hf. iPhone 11 modelleri "ters kablosuz şarj" özelliği ile gelebilir 4 hf. Opel'i bünyesine katan PSA Group şimdi de Jaguar Land Rover'ı satın almak istiyor 4 hf. Apple'dan, 10 yıl sonra yeni oyun: Warren Buffett's Paper Wizard 4 hf. HTC, Çin pazarından geçici olarak çekiliyor 4 hf. Motorola One Vision, tanıtım öncesi tamamen sızdırıldı 4 hf. Elon Musk: Bu yıl Amerikalılar ülkenin bir ucundan diğerine otopilot ile gidebilecek 4 hf. Yeni iPhone modelleri için A13 çipleri üretilmeye başlandı 4 hf. Yavru köpeği kurtaran kadın kuduz sebebiyle hayatını kaybetti 4 hf. 16 çekirdekli Ryzen 9 işlemciler detaylanıyor 4 hf. LG, G8 ThinQ’nun pilini değiştirilmemek üzere sabitlemiş! 4 hf. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata Honor 9 Lite var 4 hf. HTC, Android Pie güncelleme takvimini açıkladı 1 ay 2si1 | Yapay zeka yine işsiz bırakıyor 1 ay Tinder uygulamasının Lite sürümü geliyor 1 ay Louis Vuitton'dan esnek ekranlı kol çantası 1 ay Cerrahlar beyin kanserini teşhis etmek için akrep zehri kullanacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim