Western Digital otomobillere yönelik eMMC belleklerini duyurdu

Bugün otomotiv sektörü de bellek üreticileri için önemli bir yatırım alanı haline geldi. Otomatik veya yardımcı sürüş sistemleri ve araç içi etkileşim sistemleri artık çok hızlı depolama belleklerine ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle NAND bellek teknolojilerinin yavaş yavaş yer edinmeye başladığını görüyoruz.

iNAND AT EM132 EFD özellikleri

Western Digital tarafından lanse edilen iNAND AT EM132 EFD adındaki yeni entegre bellek modeli 64-bit TLC NAND modüllerini temel alıyor. Sektörde türünün ilk örneği olan eMMC bellek güç yönetimi, ısı yönetimi ve durum takibi özellikleri sunuyor.

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256GB’a kadar kapasiteye sahip olan ürün 40 derece sıcaklıklara kadar çalışabiliyor. Araç sistemlerinin harita bilgilerini, çevre bilgilerini ve kullanıcı bilgilerini saklaması için özellikle yüksek kapasiteyi tercih eden bellek AEC-Q100 ile ISO26262 gibi performans sertifikalarına da uyumlu.

Analizler 2022 yılında yapay zekâ işlemleri, sensör verileri, kullanıcı verileri gibi yığınlar nedeniyle akıllı sistemlerle donanmış bir aracın ortalama bellek miktarının 2TB civarında olacağını ön görüyor. Ayrıca belleklerin zorlu ortam koşullarına da dayanıklı olması gerekiyor. iNAND AT EM132 EFD bellek modelinin kısa süre içerisinde otomotiv üreticilerine örneklemeye başlayacağı ifade ediliyor.