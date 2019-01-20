Western Digital performans odaklı yeni SSD modellerini duyurdu

NVMe tabanlı SSD ürünlerine ağırlık vermek isteyen Western Digital, bu yıl ilk ürünlerini duyurdu. WD Black SN750 NVMe SSD serisine 1TB ve 2TB kapasiteli iki yeni üye eklemeye hazırlanıyor.
WD Black SN750 NVMe SSD özellikleri ve fiyatı
Western Digital 3D NAND bellek modüllerini temel alan seride 250GB ve 500GB kapasiteli modeller hali hazırda satıştaydı. Tek yüzlü bu seride 1TB kapasitenin yanında 2TB kapasiteli versiyon da ısı dağıtıcısı ile desteklenmiş.Ayrıca Bkz. "Dünyanın ilk Super X-Fi kulaklıkları duyuruldu"
1TB kapasiteli modelde yazma hızı 3000MB/s, okuma hızı 3470MB/s seviyelerine kadar çıkıyor. Rastgele okuma performansı 515 000 IOPS, yazma performansı da 560 000 IOPS olarak belirlenmiş. 5 yıl garanti ile gelen modelin yazma ömrü 600TB.
2TB kapasiteli model ise 70-100MB/s daha düşük veri transfer hızlarına sahip. Rastgele işlem performansı da bir miktar düşük. Yazma ömrü ise 1200TB olarak ölçülmüş.
ABD’de satışta olan serinin fiyatları 79$-129$-249$-499$ şeklinde sıralanıyor. Sadece 2TB kapasiteli model bahar aylarında piyasada olacak. Bu seri Avrupa’ya yine aynı dönemlerde sunulacak.
https://wccftech.com/western-digital-launches-wd-black-sn750-nvme-ssd/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hiç yeme içme harcama yapmadığınızı farz edeceğiz iki örnektede, sadece kazandığınız para ve alacağınız cihaz
ABD de bir saatlik ücret 7-10 dolar arası, kolay olsun 10 dolar dan hesaplayalım. 10 saat çalışırsanız (yani 1 gün) bu modeli alırsınız.
Veya 100 saat çalışırsanız (yani 12 gün) iPhone XS modelini satın alabilirsiniz.
Türkiye'de ise iPhone XS modeli için (999$ ABD) 9.000TL tam 135 gün (4,5 ay) çalışmanız gerekiyor asgari ücretle.
Ehonomi çoh eyi ve ekonomimiz çok kötü demek marifet değil hesap ortada, işte halep işte arşın.
"RGB NVMe GAMING EDITION" coming soon.