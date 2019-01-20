Western Digital performans odaklı yeni SSD modellerini duyurdu

NVMe tabanlı SSD ürünlerine ağırlık vermek isteyen Western Digital, bu yıl ilk ürünlerini duyurdu. WD Black SN750 NVMe SSD serisine 1TB ve 2TB kapasiteli iki yeni üye eklemeye hazırlanıyor.

WD Black SN750 NVMe SSD özellikleri ve fiyatı

Western Digital 3D NAND bellek modüllerini temel alan seride 250GB ve 500GB kapasiteli modeller hali hazırda satıştaydı. Tek yüzlü bu seride 1TB kapasitenin yanında 2TB kapasiteli versiyon da ısı dağıtıcısı ile desteklenmiş.

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1TB kapasiteli modelde yazma hızı 3000MB/s, okuma hızı 3470MB/s seviyelerine kadar çıkıyor. Rastgele okuma performansı 515 000 IOPS, yazma performansı da 560 000 IOPS olarak belirlenmiş. 5 yıl garanti ile gelen modelin yazma ömrü 600TB.

2TB kapasiteli model ise 70-100MB/s daha düşük veri transfer hızlarına sahip. Rastgele işlem performansı da bir miktar düşük. Yazma ömrü ise 1200TB olarak ölçülmüş.

ABD’de satışta olan serinin fiyatları 79$-129$-249$-499$ şeklinde sıralanıyor. Sadece 2TB kapasiteli model bahar aylarında piyasada olacak. Bu seri Avrupa’ya yine aynı dönemlerde sunulacak.