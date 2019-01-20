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Western Digital performans odaklı yeni SSD modellerini duyurdu

Performansa önem veren oyuncular ve profesyoneller için Western Digital iki yeni model duyurdu. WD Black SN750 NVMe SSD serisine dahil olan modellerin detayları haberimizde.
4 ay
7,5b
1
14
HDD / SSD
Ekrem71
Haber Editörü
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NVMe tabanlı SSD ürünlerine ağırlık vermek isteyen Western Digital, bu yıl ilk ürünlerini duyurdu. WD Black SN750 NVMe SSD serisine 1TB ve 2TB kapasiteli iki yeni üye eklemeye hazırlanıyor.

WD Black SN750 NVMe SSD özellikleri ve fiyatı

Western Digital 3D NAND bellek modüllerini temel alan seride 250GB ve 500GB kapasiteli modeller hali hazırda satıştaydı. Tek yüzlü bu seride 1TB kapasitenin yanında 2TB kapasiteli versiyon da ısı dağıtıcısı ile desteklenmiş.

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1TB kapasiteli modelde yazma hızı 3000MB/s, okuma hızı 3470MB/s seviyelerine kadar çıkıyor. Rastgele okuma performansı 515 000 IOPS, yazma performansı da 560 000 IOPS olarak belirlenmiş. 5 yıl garanti ile gelen modelin yazma ömrü 600TB.

2TB kapasiteli model ise 70-100MB/s daha düşük veri transfer hızlarına sahip. Rastgele işlem performansı da bir miktar düşük. Yazma ömrü ise 1200TB olarak ölçülmüş.

ABD’de satışta olan serinin fiyatları 79$-129$-249$-499$ şeklinde sıralanıyor. Sadece 2TB kapasiteli model bahar aylarında piyasada olacak. Bu seri Avrupa’ya yine aynı dönemlerde sunulacak.

 

https://wccftech.com/western-digital-launches-wd-black-sn750-nvme-ssd/ Yorum Yaz
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artenis 4 ay en beğenilen
79 $ yani bir hesap yapalım: ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN.
Hiç yeme içme harcama yapmadığınızı farz edeceğiz iki örnektede, sadece kazandığınız para ve alacağınız cihaz
ABD de bir saatlik ücret 7-10 dolar arası, kolay olsun 10 dolar dan hesaplayalım. 10 saat çalışırsanız (yani 1 gün) bu modeli alırsınız.
Veya 100 saat çalışırsanız (yani 12 gün) iPhone XS modelini satın alabilirsiniz.
Türkiye'de ise iPhone XS modeli için (999$ ABD) 9.000TL tam 135 gün (4,5 ay) çalışmanız gerekiyor asgari ücretle.
Ehonomi çoh eyi ve ekonomimiz çok kötü demek marifet değil hesap ortada, işte halep işte arşın.
79 $ yani bir hesap yapalım: ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN.Hiç yeme içme harcama yapmadığınızı farz edeceğiz iki örnektede, sadece kazandığınız para ve alac...
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Morphinz 4 ay
600TB yazma ömrü kısa. Ayrıca;
"RGB NVMe GAMING EDITION" coming soon.
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DH Misafiri 4 ay
aslanım ekonomimiz cok iyi durumda. iyi olmayan senin beynin. sen bizi niye usa ile kıyaslıyorsun sen bizi çin ile hindistan ile kıyaslıyacaksın. sen kendini ali ağaoğluyla kıyaslarsan intahar edersin.onlar gelişmiş ülke biz 3. dünya ülkesiyiz belki 2.
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Mesutzgvn 4 ay
Yeni konsollarda nvme ssdler görebilir miyiz acaba?
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agent1453 4 ay
MLC nand kullanıyorlar sanırım,600 tb yazma ömrü dediklerine göre.
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K E N 4 ay
Güzel gelişmeler bunlar dolarla maaş alanlar için.
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Seyrim 4 ay
Yazma ömrü biraz can sıkıcı. Dosya boyutlarının yüksek boyutlarda olduğu bir dönemde 600 Tb nedir ki..
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Executor Arhentir 4 ay Seyrim
1TB'lık model için Günde 28GB, yılda 10TB, 60 Yılda 600tb az rakam değil :)
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artenis 4 ay en beğenilen
79 $ yani bir hesap yapalım: ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN.
Hiç yeme içme harcama yapmadığınızı farz edeceğiz iki örnektede, sadece kazandığınız para ve alacağınız cihaz
ABD de bir saatlik ücret 7-10 dolar arası, kolay olsun 10 dolar dan hesaplayalım. 10 saat çalışırsanız (yani 1 gün) bu modeli alırsınız.
Veya 100 saat çalışırsanız (yani 12 gün) iPhone XS modelini satın alabilirsiniz.
Türkiye'de ise iPhone XS modeli için (999$ ABD) 9.000TL tam 135 gün (4,5 ay) çalışmanız gerekiyor asgari ücretle.
Ehonomi çoh eyi ve ekonomimiz çok kötü demek marifet değil hesap ortada, işte halep işte arşın.
1 Yanıt Yanıtla +9
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MonitörKertenkelesi 4 ay artenis
Ağbicim yapmayın şu saçma hesaplarınızı yaa, her yere algı yönetimi yapalım konuyla ilgimiz yok deyin de olsun bitsin. Konu iPhoneX modeli mi? Değil. Fakir birine de iPhoneX alacaksınız şu kadar çalışacaksınız diye hesap etmek bile kafanın nerede olduğunu gösterir. 9000 Liralık telefonu siz fakirler ne kadar sürede alırsınız diye hesap etmen bile alay etmekten başka bir şey değil. 9000 Liralık telefon alanın asgari ücret alıyor ise zaten önce kendine bakması lazım ben ne yapıyorum diye. Hem dünyanın en zengin ülkesi ile dünyanın bana göre fakir orta halli ülkesi ile gelir testi yapmak nedir? Bir de saati 7 değil 10 dolar ile üst sınıra taşırken bizde asgari ücret ile en alt tabanı karşılaştırmışsın. Asgari ücret adı üzerinde en alt taban demek, işe yeni giren bir vasıfsız bile alıyor. Yani git hamburger sat herhangi bir yerde tezgahtara verilecek ücret asgaridir ücret artı sigorta primidir. Saati 7 dolara sigorta primi verilmediği gibi günde 3 saatlik veya 10 saatlik iş bulacağının da garantisi yok. Yani dediklerine bir liseli inanır tecrübeli insanlar değil.
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Morphinz 4 ay
600TB yazma ömrü kısa. Ayrıca;
"RGB NVMe GAMING EDITION" coming soon.
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smart1978 4 ay
PCI Express li NVMe SSD lere gecildiginde elinizdeki usb 3.0 li bellek hafiza karti yuksek hizlarda olan hafiza kartlarinin gercek degerlerine erisebiliyor olacaksiniz. Elbette thundberbolt 3 lu bir sisteminiz de varsa thunderbolt 3 destekli harici depolama birimlerinde de elbette okuma yazma hizlari saniyede 3 GB lara ulasilabilir olacaksiniz. Bu islerde uzun vadeli future proof olmak istiyorsaniz sart.
Piyasa her M2 SSD hizli altyapiyi desteklemek SATA3 lu M2 SSD ler bile var onlara ait baglanti sekilleri simetrik iki uctan cikintilidir hizlari altyapisi geregi bariz dusuktur. Bazi detaylara dikkat etmek gerekir. Elbette haberdeki gibi hizlara ulasmis urunler en modern baglanti turundedir. Harici veya dahili bu baglanti turunu destekleyen bir sisteme gecin veya dikkat edin.
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Manhunt Three 4 ay
Bence 1TB modeli, Ps5 ve yeni Xbox'ta olmalı.
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SEO-Uzmanı 4 ay
harici usb ram teknolojisi çıkarmı bilmem ama bu saatten sonra paranızın karşılığını tam anlamıyla verebilecek en uzun ömürlü teknoloji bu dur !!!
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