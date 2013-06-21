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WhatsApp, 250 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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WhatsApp, 250 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaştı

Mobil dünyaya 2009 yılında adım atan WhatsApp, uzun süre kısıtlı bir kullanıcı kitlesine hitap ettikten sonra, internet üzerinden mesajlaşma trendinin yükselmesiyle geçen yıl başlarında çıkışa geçti. Geçen yılın ikinci yarısından itibaren de bu kategoride liderliği eline aldı.

Halen kullanıcı sayısı ve mesaj trafiğini artırmayı sürdüren WhatsApp son açıklamaya göre aylık aktif kullanıcı sayısını 250 milyona yükseltti. Fotoğraf ve video paylaşımı, grup mesajı gibi özelliklerle adeta kendi ağını oluşturan WhatsApp, aylık aktif kullanıcı sayısı açısından Twitter'ı da geride bıraktı.

WhatsApp'ın sahne olduğu günlük mesaj trafiği ortalama olarak 18 milyara ulaşmış durumda. Bir gündeki en yüksek mesaj oranı ise 25 milyar gibi etkileyici bir rakama ulaştı. 

Mobil platformlardaki mesajlaşma uygulamalarının popülaritesi bitecek gibi görünmüyor. Artık tüketiciler daha fazla çevrimiçi olmaya başladı ve SMS gibi kısıtlı bir sistemi kullanmak yerine daha zengin imkanlar sunan bu uygulamalara yöneliyor.


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Puzzles 6 yıl
Whatsapp candır
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dg44 6 yıl
Sınırı beğenmiyorsan internetten whatsapp+ apksı bulabilirsin onda sanırım 60mb sınır vardı. Başka özellikleride var tabi...
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Fenomenon 6 yıl
aslında operatörler için çok kötü değil çünkü bu seferde internet satıyorlar
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DH Misafiri 6 yıl
evde internet kesik olsa bile mesaj alıp gönderebiliyor.yeterki modem ışıkları yansın.bizzat denedim.çok güzel program.popüler olması doğal.
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Zerdova 6 yıl
Wowo


Candır Kandır ...
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eP_362 6 yıl
Bravo valla SMS'i bitirdiler
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DaRKFoRCeS 6 yıl
evde internet kesik olsa bile mesaj alıp gönderebiliyor.yeterki modem ışıkları yansın.bizzat denedim.çok güzel program.popüler olması doğal.
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