Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WhatsApp Business uygulaması sonunda iOS'a geliyor

Geçtiğimiz sene içerisinde Android için tanıtılan WhatsApp Business uygulaması sonunda iOS platformuna geldi. Henüz ülkemizden erişilemeyen uygulama hakkında tüm detaylar haberimizde.
1 ay
3,2b
1
12
Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WhatsApp Business uygulaması sonunda iOS'a geliyor
WhatsApp Business, küçük işletme sahipleri düşünülerek oluşturulmuş ücretsiz bir uygulama olarak sunuluyor. Bu uygulamanın Android versiyonu 2018 yılının Ocak ayında duyurulmuştu. Ardından masaüstü sürümü de duyurulan hizmetin iOS versiyonu hakkında uzun bir süre ses çıkmadı. Geçtiğimiz ay beta versiyonuyla görülen uygulama artık iOS için de resmiyet kazandı.

Müşterilerle haberleşmeyi kolaylaştırıyor

WhatsApp Business uygulamasında yapabildikleriniz normal uygulamayla oldukça benzer. Ancak mesajları otomatik hale getirmek, sıralamak ve hızlı yanıt vermek için çeşitli ek araçlar sağlanıyor. Bu sayede işletme sahiplerinin müşterilerle haberleşmesini kolaylaştırıyor.

WhatsApp Business ile sunulan özellikler şu şekilde sıralanabilir: İşletme profili (şirketin adresi, e-postası ve web sitesi gibi önemli bilgileri listelemek için), istatistikler (kaç tane mesajın başarıyla gönderildiğini, ulaştığını ve okunduğunu görmek için), mesajlaşma araçları (müşterilere hızlı bir şekilde yanıt vermek için).
Ayrıca Bkz. "Apple Watch kayışları ve iPhone kılıfları bahar renkleriyle yenilendi"

Son olarak WhatsApp Business iOS uygulamasının şimdilik sadece bazı ülkelerde kullanabilir durumda olduğunu belirtelim. Ülkemizin de içerisinde bulunduğu çoğu yerde uygulamaya App Store üzerinden ulaşılamıyor. Ancak final sürümünde olduğu için oldukça hızlı bir şekilde herkesin kullanımına açılacaktır.

WhatsApp Business: Google Play

https://www.theverge.com/2019/3/21/18275593/whatsapp-business-app-ios-release-mexico Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Piêr Dé Sans 1 ay en beğenilen The.Mafia
Neye göre gereksiz? Sizin ihtiyacınızın olmaması uygulamayı gereksiz yapmaz.
Bana göre de çok gerekli bir durum. Ben kişisel hattımı, numaramı müşterilerime vermek istemiyorum misal. Hatta bir çalışan çıkınca mesajlaşmalar kaybolsun da istemiyorum. Bu şekilde kişiye bağlı olmaktan uzaklaşıyorsunuz. Düzgün yönetirseniz de çok fazla işinize yarayacaktır.
Neye göre gereksiz? Sizin ihtiyacınızın olmaması uygulamayı gereksiz yapmaz.Bana göre de çok gerekli bir durum. Ben kişisel hattımı, numaramı müşterilerim...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ea430 1 ay
Arkadaşlar,
WhatsApp Business - iOS / iPhone versiyonuna nasıl erişileceğiniz aşağıdaki linkte yer verilmiştir.
Link: servis.xyz/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osrt91 1 ay
Erken kullanmak isteyen var ise Apple Store girip Ülkenizi Meksika yaparsanız. Erkenden indirme ve kullanma şansınız var. Dua edin yeter :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seglopsi 1 ay
bu uygulamayı ikinci bir whatsapp gibi çift hatlı telefonda kurmamızın bir dezavantajı olur mu? bu amaçlı kullanmak istiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ramis78 1 ay
gerekli değil ama olması gerekiyordu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osrt91 1 ay
Bende aylardır ikinci telefon kullanmak zorunda kalıyorum. Kişisel numaramı paylaşmak istemiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osrt91 1 ay
Hangi ülkeler için kullanıma açık acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The.Mafia 1 ay
Çokta gerekli olmayan bir özellik
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 1 ay The.Mafia
Neye göre gereksiz? Sizin ihtiyacınızın olmaması uygulamayı gereksiz yapmaz.
Bana göre de çok gerekli bir durum. Ben kişisel hattımı, numaramı müşterilerime vermek istemiyorum misal. Hatta bir çalışan çıkınca mesajlaşmalar kaybolsun da istemiyorum. Bu şekilde kişiye bağlı olmaktan uzaklaşıyorsunuz. Düzgün yönetirseniz de çok fazla işinize yarayacaktır.
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elLbufFer 1 ay The.Mafia
Ne tesadüf benim içinde kesinlikle harika bir uygulama . Neye göre dediniz ki ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +161 Informed +89 12 Angry Men +63 mu5tafa +48 flowerhorn +45 volkie +41 Chronotide +33 qoqoCAN +33 infom@n +21 Whippoorwill +21
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3217 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
WhatsApp, mesajlaşma ve
7 etiket daha whatsapp business kobi whatsapp iş küçük işletme Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Emre Karadağ
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay WhatsApp, gelen mesajın kaç kere iletildiğini gösterecek 1 ay LG'nin yeni kablosuz kulaklıkları şarj olurken dezenfekte olacak 1 ay Android Go'lu telefon alınır mı? 1 ay Xiaomi Mi Band 4'ün, NFC ve Bluetooth 5 ile geleceği onaylandı 1 ay Porsche Cayenne Coupe tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay Xiaomi, ekran üzerinden parmak izi sensörlü Android One telefon hazırlığında 1 ay Intel, 9. nesil mobil işlemcilerini Temmuz ayından önce piyasaya sürecek 1 ay Düşen iki Boeing 737 MAX yolcu uçağında, opsiyon olarak satılan güvenlik paketinin olmadığı ortaya çıktı 1 ay BMW'nin Türkçe yasağıyla ilgili yeni iddia: Şikayet eden kişiyi işten çıkarıyorlar 1 ay Rus ordusu, silahlı robotlardan oluşan bir “kara birliği” oluşturmayı planlıyor 1 ay “Tacoma”, Humble Bundle’da ücretsiz 1 ay NATO'nun eski genel sekreteri, bir Blockchain şirketine danışman oldu 1 ay Steam kütüphanesinin tasarımı nihayet değişiyor 1 ay Apple’ın TV servisi tahmin edildiği gibi olmayabilir 1 ay Intel de hile yapanların peşine düşüyor 1 ay Nokia telefonları yanlışlıkla Çin’e veri göndermiş! 1 ay Galaxy A90 modelinin çentiksiz ekranı doğrulandı 1 ay Windows 7 için teknik desteğin kesilmesine geri sayım rahatsız edici uyarılarla başladı 1 ay Shadow of the Tomb Raider, Ray tracing ve DLSS güncellemesi aldı 1 ay Disksiz Xbox One S’in çıkış tarihi belli oldu 1 ay GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp Business uygulaması sonunda iOS'a geliyor Sonraki 5G özellikli Samsung Galaxy S10, 5 Nisan'da satışa sunulacak 2 ay Facebook yüz milyonlarca kullanıcı şifresini düz metin olarak sakladı 2 ay Oyun akış hizmeti sunan şirketler arasına Walmart da katılıyor 2 ay Volkswagen CEO'su açıkladı: Beetle'ın elektrikli versiyonunu üretme planımız yok 2 ay En ucuz Amazon Kindle, dahili bir ışıkla güncellendi 2 ay Volvo, araç içi kameralarla sarhoş sürücüleri tespit edip, müdahale edecek 2 ay Avrupalıların dörtte biri, ülkeleri politikacılar yerine yapay zekalı robotların yönetmesini istiyor 2 ay John Wick 3: Parabellum'un yeni fragmanı yayınlandı 2 ay Çin bu sefer de bir polis köpeğini klonladı 2 ay Hyundai Tucson N Line, hibrit motor seçenekleriyle tanıtıldı 2 ay Dünyanın ilk 5G destekli uzaktan beyin ameliyatı başarılı oldu 2 ay Türkiye’de hidrolik çatlatma yöntemi ile ilk kuyu açıldı, günde 200 varil petrol 2 ay Pek çok yeni oyun EPIC Store platformuna özel olarak duyuruldu 2 ay TUSAŞ'ın çift motorlu İHA'sı AKSUNGUR ilk kez gökyüzüyle buluştu 2 ay Nvidia halen elindeki madencilik kartlarını eritemedi 2 ay PSA Grubu'nun yeni bir birleşme için FCA ile ilgilendiği ortaya çıktı 2 ay Deniz suyundan hidrojen yakıtı üretilebilecek 2 ay Tek bir kusuru var "Huawei P Smart 2019 incelemesi" 2 ay Almanca Vikipedi, AB telif hakkı reformunu boykot etmek amacıyla bir günlüğüne erişime kapatıldı 2 ay HBM2E bellek üretimi başlıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei telefonlara Google darbesi -
DH Forum
The Dark Pictures: Man of Medan için
Bölüm Sonu Canavarı
BINALI YILDIRIM 26 MILYAR $ lik SERVETI
DH Forum
Guacamelee! Super Turbo Championship
Bölüm Sonu Canavarı
Total War: THREE KINGDOMS İnceleme
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim