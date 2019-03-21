WhatsApp Business uygulaması sonunda iOS'a geliyor

WhatsApp Business, küçük işletme sahipleri düşünülerek oluşturulmuş ücretsiz bir uygulama olarak sunuluyor. Bu uygulamanın Android versiyonu 2018 yılının Ocak ayında duyurulmuştu. Ardından masaüstü sürümü de duyurulan hizmetin iOS versiyonu hakkında uzun bir süre ses çıkmadı. Geçtiğimiz ay beta versiyonuyla görülen uygulama artık iOS için de resmiyet kazandı.

Müşterilerle haberleşmeyi kolaylaştırıyor

WhatsApp Business uygulamasında yapabildikleriniz normal uygulamayla oldukça benzer. Ancak mesajları otomatik hale getirmek, sıralamak ve hızlı yanıt vermek için çeşitli ek araçlar sağlanıyor. Bu sayede işletme sahiplerinin müşterilerle haberleşmesini kolaylaştırıyor.

WhatsApp Business ile sunulan özellikler şu şekilde sıralanabilir: İşletme profili (şirketin adresi, e-postası ve web sitesi gibi önemli bilgileri listelemek için), istatistikler (kaç tane mesajın başarıyla gönderildiğini, ulaştığını ve okunduğunu görmek için), mesajlaşma araçları (müşterilere hızlı bir şekilde yanıt vermek için).

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Son olarak WhatsApp Business iOS uygulamasının şimdilik sadece bazı ülkelerde kullanabilir durumda olduğunu belirtelim. Ülkemizin de içerisinde bulunduğu çoğu yerde uygulamaya App Store üzerinden ulaşılamıyor. Ancak final sürümünde olduğu için oldukça hızlı bir şekilde herkesin kullanımına açılacaktır.

WhatsApp Business: Google Play

https://www.theverge.com/2019/3/21/18275593/whatsapp-business-app-ios-release-mexico