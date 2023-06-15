Aynı telefonda birden fazla WhatsApp hesabı kullanmak mümkün oluyor: Testler başladı

Hatırlayacağınız üzere dün Whatsapp'ın 60 saniyelik video mesaj özelliğini test etmeye başladığını öğrenmiştik. Şimdi ise popüler mesajlaşma uygulamasına birçok kişinin ilgisini çekebilecek yeni bir özellik ekleneceğine dair haberler geliyor.
Android için yayınlanan 2.23.13.5 numaralı WhatsApp Business beta sürümünde, aynı akıllı telefonda birden fazla WhatsApp hesabına erişilmesine izin veren bir özelliğin test edildiği ortaya çıktı. WABetaInfo internet sitesi bununla ilgili bir görüntü de paylaştı.
Kişisel yazışmalar ve iş görüşmeleri tek cihazdan yürütülebilecek
Ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi uygulama, kullanıcıların oturum açmak istedikleri hesabı seçmelerine olanak tanıyan bir menü sunuyor. Çoklu hesap özelliği kullanıcıların kişisel yazışmalarını ve iş görüşmelerini aynı cihaz üzerinden yönetmelerine olanak sağlayacak. Böylelikle paralel uygulamalara başvurmak zorunda kalmadan farklı hesaplar arasında geçiş yapılabilecek.
WABetaInfo, bu özelliğin şu anda yalnızca Whatsapp Business beta sürümünde mevcut olmasına rağmen işletmelere özel bir araç olacağını gösteren hiçbir gösterge olmadığını söylüyor. Dolayısı ile gelecekte herkesin kullanımına sunulmasını bekleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
🤩
Çok iyi