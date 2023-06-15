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    Anlık Bildirim

    Aynı telefonda birden fazla WhatsApp hesabı kullanmak mümkün oluyor: Testler başladı

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a birçok kişinin ilgisini çekebilecek yeni bir özellik geliyor. Çoklu hesap desteği sayesinde aynı telefonda birden fazla WhatsApp hesabı kullanmak mümkün olacak
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    Aynı cihazda birden fazla WhatsApp hesabı kullanmak mümkün oluyor Tam Boyutta Gör

    Hatırlayacağınız üzere dün Whatsapp'ın 60 saniyelik video mesaj özelliğini test etmeye başladığını öğrenmiştik. Şimdi ise popüler mesajlaşma uygulamasına birçok kişinin ilgisini çekebilecek yeni bir özellik ekleneceğine dair haberler geliyor.

    Android için yayınlanan 2.23.13.5 numaralı WhatsApp Business beta sürümünde, aynı akıllı telefonda birden fazla WhatsApp hesabına erişilmesine izin veren bir özelliğin test edildiği ortaya çıktı. WABetaInfo internet sitesi bununla ilgili bir görüntü de paylaştı.

    Aynı cihazda birden fazla WhatsApp hesabı kullanmak mümkün oluyor Tam Boyutta Gör

    Kişisel yazışmalar ve iş görüşmeleri tek cihazdan yürütülebilecek

    Ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi uygulama, kullanıcıların oturum açmak istedikleri hesabı seçmelerine olanak tanıyan bir menü sunuyor. Çoklu hesap özelliği kullanıcıların kişisel yazışmalarını ve görüşmelerini aynı cihaz üzerinden yönetmelerine olanak sağlayacak. Böylelikle paralel uygulamalara başvurmak zorunda kalmadan farklı hesaplar arasında geçiş yapılabilecek.

    WABetaInfo, bu özelliğin şu anda yalnızca Whatsapp Business beta sürümünde mevcut olmasına rağmen işletmelere özel bir araç olacağını gösteren hiçbir gösterge olmadığını söylüyor. Dolayısı ile gelecekte herkesin kullanımına sunulmasını bekleyebiliriz.

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    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 1 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

    Profil resmi
    Furkooo85 6 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 6 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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