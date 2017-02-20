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WhatsApp, Status isimli yeni bir özelliği kullanıma sundu

WhatsApp yeni özelliği Status'ü kullanıma sunduğunu duyurdu. Özellik, WhatsApp kullanıcılarının anlarını videolar, GIFler ve fotoğraflar paylaşarak anlatmasını mümkün kılıyor.
2 yıl
16,8b
1
22
Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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WhatsApp, Status isimli yeni bir özelliği kullanıma sundu
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Kullanıcılarının daha fazlasını yapabilmesi için yeni özellikler edinmeye devam eden WhatsApp, Status isimli yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu duyurdu. Status, WhatsApp kullanıcılarının belirli bir anı arkadaşlarıyla paylaşmak için kullanabileceği, Snapchat’in Stories özelliği baz alınarak geliştirilen bir özellik.

WhatsApp tarafından bir süredir test edilen Status, belirli bir anı daha iyi anlatabilmek için fotoğraflar, videolar ve GIFler paylaşabilmenizi sağlıyor. WhatsApp’ın blog paylaşımında yazana göre bu özellik, 8 sene önce durum paylaşabilmek için geliştirilen uygulama ile son derece uyumlu.

Status paylaşımları baştan sona şifreli

WhatsApp, tüm Status paylaşımlarının baştan sonra şifreleme (end-to-end encrypted) özelliğiyle korunacağını da belirtti. Bunun yanı sıra Status paylaşımları, paylaşımın yapılmasından yalnızca 24 saat sonra kendiliğinden silinecekler.

Resmi verilere göre WhatsApp üzerinden her gün 50 milyar mesaj gönderiliyor. Bu mesajlar 3.3 milyar fotoğraf, 760 milyon video ve 80 milyon GIF içeriyor. Status’ün öncelikli amacı bu rakamları yükseltebilmek.

Status şu an ülkemizde kullanılabilir durumda. Yeni özelliği kullanabilmeniz için WhatsApp uygulamanızı güncellemeniz yeterli.
Windows Phone, Android ve iOS işletim sistemleri üzerinden Status özelliği kullanılabiliyor. 

http://www.digitaltrends.com/social-media/whatsapp-status/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Mehmet_Ali61 2 yıl en beğenilen
Snapchati örnek almayan(çalmayan) başka bir uygulama kaldımı?
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SDLGranada 2 yıl
Bu da iyice sosyal medya gibi olacak heralde.
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mk6167 2 yıl
İyice saçmaladı.
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Scorpioleo 2 yıl
Güzelim uygulamayı ne diye bozarsınız anlamam.
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_turbo_ 2 yıl
Telegram kullanin.
1 Yanıt Yanıtla
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the fall of max payne 2 yıl _turbo_
_turbo_
Telegram kullanin.

Whatsapptaki rehberimde 224 kişi var. Telegramda 2 kişi. Nasıl kullanalım?
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Xeblion 2 yıl
iyice boku çıktı
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nForcer 2 yıl
Bu gidişle WhatsApp'i Facebook Messenger içinde eritecekler.
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clopin 2 yıl
Ayda bir acar mesaj yazarsam ne ala beni pek ilgilenmedi ayrica mesaj yazilabiliyor hala gerisinin ne onemi var dert edecek bisey yok
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tugares 2 yıl
Saçmalık başka hiçbişey değil, sosyal medya kullanmıyorum, kimin ne paylaştığı da umrumda değil.. Kapatma da yok, sekme duruyor orada, böyle devam ederse silmem yakındır WhatsApp ı...
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Mq8 F9Brute 2 yıl
Hepten saçma sapan yapıyorlar . Sade olarak kalmasından yanayım .
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Lincoln Burrows. 2 yıl
Kişiler yok berbat olmuş
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e-Militarist 2 yıl
Sundu az önce.

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TheFormul 2 yıl
Whatsapp açısından mantıklı bir hamle olsa da biraz saçma bir hamle. Bu bir chat uygulaması ya ayrıca rehberdeki herkes direk ekli oluyor. Sosyal medya gibi olması çok anlamsız. Tabii ki gizlilik ayarları var ama 150 kişiyi engelledim hani atacağım hikayeyi (atarsam eğer) neden görsün dediğim bir sürü kişi çıktı rehberden.
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