WhatsApp, Status isimli yeni bir özelliği kullanıma sundu

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Kullanıcılarının daha fazlasını yapabilmesi için yeni özellikler edinmeye devam eden WhatsApp, Status isimli yeni bir özelliği kullanıma sunduğunu duyurdu. Status, WhatsApp kullanıcılarının belirli bir anı arkadaşlarıyla paylaşmak için kullanabileceği, Snapchat’in Stories özelliği baz alınarak geliştirilen bir özellik.

WhatsApp tarafından bir süredir test edilen Status, belirli bir anı daha iyi anlatabilmek için fotoğraflar, videolar ve GIFler paylaşabilmenizi sağlıyor. WhatsApp’ın blog paylaşımında yazana göre bu özellik, 8 sene önce durum paylaşabilmek için geliştirilen uygulama ile son derece uyumlu.

Status paylaşımları baştan sona şifreli

WhatsApp, tüm Status paylaşımlarının baştan sonra şifreleme (end-to-end encrypted) özelliğiyle korunacağını da belirtti. Bunun yanı sıra Status paylaşımları, paylaşımın yapılmasından yalnızca 24 saat sonra kendiliğinden silinecekler.

Resmi verilere göre WhatsApp üzerinden her gün 50 milyar mesaj gönderiliyor. Bu mesajlar 3.3 milyar fotoğraf, 760 milyon video ve 80 milyon GIF içeriyor. Status’ün öncelikli amacı bu rakamları yükseltebilmek.

Status şu an ülkemizde kullanılabilir durumda. Yeni özelliği kullanabilmeniz için WhatsApp uygulamanızı güncellemeniz yeterli.

Windows Phone, Android ve iOS işletim sistemleri üzerinden Status özelliği kullanılabiliyor.

http://www.digitaltrends.com/social-media/whatsapp-status/?utm_source=feedly&utm_medium=webfeeds