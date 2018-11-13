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WhatsApp'a yakında çıkartma arama özelliği geliyor

WhatsApp'ın her geçen gün daha fazla özelliğe sahip olması kullanıcılarını memnun ediyor. Popüler mesajlaşma platformu yakında çıkartma arama özelliği sunacak...
6 ay
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4
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook bünyesinde yer alan WhatsApp'a kısa süre önce çıkartma özelliği gelmişti. Böylelikle kullanıcılar gönderdikleri mesajlarda çıkartma kullanarak duygularını daha iyi ifade etme şansına sahip oldu.
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Popüler mesajlaşma platformu çıkartmalara arama özelliği ekleyerek sohbet ve kullanım deneyimini daha da iyi hale getirmeye hazırlanıyor. Şu anda WhatsApp yaklaşık 12 çıkartma paketi sunuyor ancak Google Play aracılığıyla üçüncü parti çıkartma paketlerini indirip kullanabilmek de mümkün.

WhatsApp'a önizleme özelliği de geliyor 

Arama işlevi kullanıcıların anahtar kelime girerek en uygun çıkartmaları bulup göndermesini kolaylaştıracak. WABetaInfo adlı internet sitesine göre henüz geliştirilme aşamasında olan özellik yakında Android cihazlara gelecek. Daha sonrasında ise iOS kullanıcılarına sunulması bekleniyor ancak bunun henüz onaylanmadığını belirtelim.
Bunun dışında WhatsApp'ın ileriye dönük bir önizleme özelliği üzerinde çalıştığı bildirildi. Mesajlaşma platformu yakında bir mesajı veya medyayı iki veya daha fazla kişiye ilettiğinizde göndermeden önce size önizlemesini gösterecek.

https://twitter.com/WABetaInfo/status/1060971765252403200 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
E.w.i.f.K 6 ay
Dh giflerini ekleyebilsek harika olur
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Y-ZiyA 6 ay
Swype da hazır gif ler var. Genel olarak benim işimi görüyor. Bir kurcalamanızı öneririm.
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ozakin70 6 ay
iOS’te etiketler zaten yok mu, çeşit falan mı getiriyorlar??
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smart1978 6 ay
Cin isi trendy oldu ...
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