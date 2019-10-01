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    WhatsApp artık iOS 8 cihazlarda çalışmayacak

    Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, önümüzdeki yıldan itibaren iOS 8 işletim sistemine sahip cihazlarda çalışmayacak. Eğer böyle bir cihazınız varsa yenilemeniz gerekiyor.
    1 hf.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Herhangi bir nedenden ötürü hala iOS 8 çalıştıran bir cihazınız varsa bu haber sizi ilgilendiriyor. Zira WhatsApp, 1 Şubat 2020 yarihinden itibaren bu işletim sistemini kullanan cihazlarda çalışmayı durduracak. Kullanmaya devam etmek istiyorsanız iOS 9 ve üzeri işletim sistemine geçmeniz gerekiyor.

    2020'nin başında destek sonlandırılacak

    Apple'ın iOS 13 işletim sistemini kullanıma sunduğu düşünülünce iOS 8'in 5 nesil önce ve yaklaşık 5 yaşında olduğunu söyleyebiliriz. iOS 8 işletim sistemi kullanıcılarının da cihazlarının çok eskimiş olduğu bir gerçek ve WhatsApp'ın bu duyurusu ile birlikte cihazlarını yükseltme zamanı gelmiş olabilir.
    Buna ek olarak WhatsApp'ın bu kararının minimum sayıda kullanıcıyı etkilemesi bekleniyor. Şirket ayrıca Jailbreak işlemi uygulanmış cihazlara da destek sağlamayacağını belirterek, bu cihazlarda WhatsApp uygulamasını çalıştıranları uyarmış durumda. Konuyla ilgili açıklama ise şu şekilde: "Jailbreak işlemi uygulanmış veya kilidi açılmış cihazların kullanımını açıkça kısıtlamıyoruz. Ancak, bu değişiklikler cihazınızın işlevselliğini etkileyebileceğinden, iPhone'un işletim sisteminin değiştirilmiş sürümlerini kullanan cihazlar için destek sağlamıyoruz."


    https://gadgets.ndtv.com/apps/news/whatsapp-to-stop-working-on-iphone-models-running-ios-8-on-february-1-2020-2109452 Yorum Yaz
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    RaptorFX 1 hf. en beğenilen
    5 yıl geçmiş, çok eskimiş gibi ifadeler tüketim toplumu yaratmada güzel mesajlar. Ayrıca whatsapp gibi marsa koloni kurmada kullandığımız uygulamanın yeni cihazlar istemesi kadar normal bir şey de yok.
    5 yıl geçmiş, çok eskimiş gibi ifadeler tüketim toplumu yaratmada güzel mesajlar. Ayrıca whatsapp gibi marsa koloni kurmada kullandığımız uygulamanın yeni cihaz...
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    Yanıtla +22
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    mck94 1 hf.
    Dusuk surum telefonlara verilmemesi mantiksiz bence, basit bir mesajlasma uygulamasi.
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    mehmehcik_71 1 hf.
    Bizim ülkede IOS 8 yüklü iphone kullanan yok ki...
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    Darkus Hydranoid 1 hf. yeni yorumcu
    İphone 4 üm 1 yıldır whatsap kaldırmıyor da zaman gelicek 8 plus ım da kaldırmayacak
    4 değilde zamanı geldiğinde 8 plus ın bu duruma düşeceği koyuyor insana ya
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    Darkus Hydranoid 1 hf. yeni yorumcu
    İphone 4 üm vardı daha geçen yıl whatsap desteği çekti.
    2010 yılında çıkan bir telefon.
    Şimdi ise daha hızlı aralıklarla güncelleme vb şeyler verilmiypr
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    ramis78 1 hf.
    iphone 4ü hala yaşatabilene helal olsun
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    Katalikitci 1 hf.
    Whatsappın olayı her platformda insanların mesajlaşma ihtiyacını internet üzerinden gidermesiydi. Eski cihazlardan desteğin kesilmesi buna ters düşüyor. Whatsappın geleceğini pek parlak görmüyorum.
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    smart1978 1 hf.
    IOS 8 alan en eski cihaz nedir merak ettim :)
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    Mr. Jingles 1 hf.
    Daha açık bir ifadeyle iPhone 4s ve üzeri cihazlarda çalışacak demek oluyor. Son güncel sürümünün 9.3.6 olduğu düşünülürse hala destekliyor. 9 desteğinin de 2021’de biteceği düşünülürse WhatsApp desteği kesilene kadar bir iPhone’un kullanım ömrü yaklaşık 10 yılı buluyor. iPhone 5s en son 12.4.1 aldı. 12 desteği tahminen 2024’te biter. Bu hesapla bakarsak iPhone 5s’in WhatsApp desteğinin son bulması için önünde daha 5 yıl var.
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    TearsForFears 1 hf.
    Bunun iosla alakası yok. Whatsapp istese ios 8 e şuan verdiği gibi desteği sürdürebilir. Kullanıcı sayısı çok az olduğundan boşa destek sunmak için masraf yapmak istememişler.
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    renega 1 hf.
    Makale için 1 gün geç kaldınız. Neyse şunu açıklamak istiyorum android ile ios arasında 3 sayı fark var (10-13) ama uygulama desteği konu olunca aradaki fark 5'e çıkıyor yani android 4.0.3 ve ios 9. Haliyle android cihazlar daha az güncelleme alıyor olsa da halen 4.4'de netflix, whatsapp rahatlıkla kullanılıyor. Geçenlerde gopro almıştım ios 11 istiyor bende 10.2 jailbreak kullandığımdan kuramadım ama android 5 cihazıma kurabildim. Android özgürlük demek
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    adroid 1 hf. renega
    Anlata anlata dilimde tüy bitti anlamıyorsunuz bilader.
    Bak iPhone 5s 2013 yılında çıktı Pubg destekliyor ve oynatıyor.
    Samsung S4 2013 yılında çıktı Pubg desteklemiyor şaka gibi Pubg desteklenmiyor yazıyor.
    Yani o yıllarda çıkan Android'ler yalan oldu bir tek Andrroid var 2013 yılında çıkıp Pubg destekleyen o da Sony Z1
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    Silent Guardian 1 hf.
    7 yıl önceki iPhone 5’te çalışıyor.
    Ne bekliyorsunuz? Adamlar neden 7 senelik cihaza destek sağlasın? iOS 8 için kaynak ayıracaklarına farklı yere yatırım yaparlar. Bir elektronik cihazın kullanım ömrü 10 yıldır zaten.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    yorumculuklar 1 hf. Silent Guardian
    "Bir elektronik cihazın ömrü 10 yıl..." hmm?! Milyonluk elektronik cihazlar da dahil midir bunlara? Yazılımsal olarak ömürleri 10 yıla sınırlanabilir ama fiziksel olarak lehim noktaları zarar görene kadar devam edebilirsiniz bence kullanmaya :)
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    WhatsApp, Jailbreak ve
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