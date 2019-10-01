WhatsApp artık iOS 8 cihazlarda çalışmayacak

Herhangi bir nedenden ötürü hala iOS 8 çalıştıran bir cihazınız varsa bu haber sizi ilgilendiriyor. Zira WhatsApp, 1 Şubat 2020 yarihinden itibaren bu işletim sistemini kullanan cihazlarda çalışmayı durduracak. Kullanmaya devam etmek istiyorsanız iOS 9 ve üzeri işletim sistemine geçmeniz gerekiyor.

2020'nin başında destek sonlandırılacak

Apple'ın iOS 13 işletim sistemini kullanıma sunduğu düşünülünce iOS 8'in 5 nesil önce ve yaklaşık 5 yaşında olduğunu söyleyebiliriz. iOS 8 işletim sistemi kullanıcılarının da cihazlarının çok eskimiş olduğu bir gerçek ve WhatsApp'ın bu duyurusu ile birlikte cihazlarını yükseltme zamanı gelmiş olabilir.

Buna ek olarak WhatsApp'ın bu kararının minimum sayıda kullanıcıyı etkilemesi bekleniyor. Şirket ayrıca Jailbreak işlemi uygulanmış cihazlara da destek sağlamayacağını belirterek, bu cihazlarda WhatsApp uygulamasını çalıştıranları uyarmış durumda. Konuyla ilgili açıklama ise şu şekilde: "Jailbreak işlemi uygulanmış veya kilidi açılmış cihazların kullanımını açıkça kısıtlamıyoruz. Ancak, bu değişiklikler cihazınızın işlevselliğini etkileyebileceğinden, iPhone'un işletim sisteminin değiştirilmiş sürümlerini kullanan cihazlar için destek sağlamıyoruz."

https://gadgets.ndtv.com/apps/news/whatsapp-to-stop-working-on-iphone-models-running-ios-8-on-february-1-2020-2109452