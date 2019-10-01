WhatsApp artık iOS 8 cihazlarda çalışmayacak

Teknoloji Editörü
Herhangi bir nedenden ötürü hala iOS 8 çalıştıran bir cihazınız varsa bu haber sizi ilgilendiriyor. Zira WhatsApp, 1 Şubat 2020 yarihinden itibaren bu işletim sistemini kullanan cihazlarda çalışmayı durduracak. Kullanmaya devam etmek istiyorsanız iOS 9 ve üzeri işletim sistemine geçmeniz gerekiyor.
2020'nin başında destek sonlandırılacak
Apple'ın iOS 13 işletim sistemini kullanıma sunduğu düşünülünce iOS 8'in 5 nesil önce ve yaklaşık 5 yaşında olduğunu söyleyebiliriz. iOS 8 işletim sistemi kullanıcılarının da cihazlarının çok eskimiş olduğu bir gerçek ve WhatsApp'ın bu duyurusu ile birlikte cihazlarını yükseltme zamanı gelmiş olabilir.
Buna ek olarak WhatsApp'ın bu kararının minimum sayıda kullanıcıyı etkilemesi bekleniyor. Şirket ayrıca Jailbreak işlemi uygulanmış cihazlara da destek sağlamayacağını belirterek, bu cihazlarda WhatsApp uygulamasını çalıştıranları uyarmış durumda. Konuyla ilgili açıklama ise şu şekilde: "Jailbreak işlemi uygulanmış veya kilidi açılmış cihazların kullanımını açıkça kısıtlamıyoruz. Ancak, bu değişiklikler cihazınızın işlevselliğini etkileyebileceğinden, iPhone'un işletim sisteminin değiştirilmiş sürümlerini kullanan cihazlar için destek sağlamıyoruz."
https://gadgets.ndtv.com/apps/news/whatsapp-to-stop-working-on-iphone-models-running-ios-8-on-february-1-2020-2109452 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2010 yılında çıkan bir telefon.
Şimdi ise daha hızlı aralıklarla güncelleme vb şeyler verilmiypr
Bak iPhone 5s 2013 yılında çıktı Pubg destekliyor ve oynatıyor.
Samsung S4 2013 yılında çıktı Pubg desteklemiyor şaka gibi Pubg desteklenmiyor yazıyor.
Yani o yıllarda çıkan Android'ler yalan oldu bir tek Andrroid var 2013 yılında çıkıp Pubg destekleyen o da Sony Z1
Ne bekliyorsunuz? Adamlar neden 7 senelik cihaza destek sağlasın? iOS 8 için kaynak ayıracaklarına farklı yere yatırım yaparlar. Bir elektronik cihazın kullanım ömrü 10 yıldır zaten.
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