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WhatsApp, aylık 900 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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WhatsApp, aylık 900 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı
 
Sosyal medyanın büyük ismi Facebook'un sahibi olduğu popüler anlık mesajlaşma servisi WhatsApp, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.
Bugün yapılan açıklamalara göre WhatsApp, aylık tam 900 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı. Nisan ayında 800 milyon seviyesini yakalayan servis, bildiğiniz gibi hem mobil hem de masaüstü platformlarında kullanılabiliyor ve metin yanında ses ile görüntülü iletişime de yardımcı oluyor.
Artık akıllı telefonlar için olmazsa olmaz uygulamalar arasında yer alan WhatsApp yanında, Facebook Messenger'ın da Haziran ayı itibariyle aylık 700 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

http://www.engadget.com/2015/09/04/facebook-whatsapp-900-million-mau/ Yorum Yaz
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THUGGER 3 yıl
Her telefonda var. Normaldir.
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DH Misafiri 3 yıl
Web uygulası tabletlerde kullanılamıyor. Safece Laptop ve PC lerde kullanılabilyor. Bu yüzden çok önemli bir atılım olarak görmüyorum.
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Ele7en 3 yıl
Güncelleme ile birlikte 10 tl olsa kullanım ücreti Bill Gates i geçerler
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SEO-Uzmanı 3 yıl
bu arada bir açıklama daha yapmakta yarar var olası yapay zeka geliştirme teknolojilerinde hedef insan ve aynı zamanda veri analizi için insan kullanıldığı için dolaylı ve direk olarak bu ve bunun gibi hit olmuş programlar asla paralı olamayacak ! çünkü para toplumu yöneten kesimde ve toplumun %80 i fakir ! yani yapay zeka ve sistem analizi zaten bu %80 üzerinde uygulanacak zaten asıl amaçta bu değil mi !? yani tüm dünyanın kullandığı hiç bir program paralı olamaz ! çünkü sistem buna izin vermiyor :D
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SEO-Uzmanı 3 yıl
yeni bir argüman aktif kullanıcı :)
facebookta yusuf olsa bu konuda ilk açıklama sahibi olurdu ! :)
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BekirTemel 3 yıl
1 milyar geliyor.
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Cihat_, 3 yıl
Whatsaap web'in katkısı büyük
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wolf silver 3 yıl
Bizi bu geç giden yada beklemede kalan operatör mesajlarindan kurtardığı için ne kadar teşekkür etsek az....
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