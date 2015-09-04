WhatsApp, aylık 900 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştı

Sosyal medyanın büyük ismi Facebook'un sahibi olduğu popüler anlık mesajlaşma servisi WhatsApp, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı.

Bugün yapılan açıklamalara göre WhatsApp, aylık tam 900 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaşmayı başardı. Nisan ayında 800 milyon seviyesini yakalayan servis, bildiğiniz gibi hem mobil hem de masaüstü platformlarında kullanılabiliyor ve metin yanında ses ile görüntülü iletişime de yardımcı oluyor.

Artık akıllı telefonlar için olmazsa olmaz uygulamalar arasında yer alan WhatsApp yanında, Facebook Messenger'ın da Haziran ayı itibariyle aylık 700 milyon aktif kullanıcısı bulunuyor.

http://www.engadget.com/2015/09/04/facebook-whatsapp-900-million-mau/