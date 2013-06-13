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WhatsApp günde 27 milyar mesaj sınırını geçti

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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WhatsApp günde 27 milyar mesaj sınırını geçti

Son dönemlerde akıllı telefon kullanıcılarının standart SMS hizmeti yerine çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarını daha çok tercih ettikleri bir gerçek. Daha fazla özellik sunan bu mesajlaşma uygulamalarının kullanımı çok hızlı bir şekilde artıyor.

Çevrimiçi mesajlaşma uygulamalarının en popüleri durumunda olan WhatsApp, dün bir günde 27 milyar mesaj trafiği yaşandığını duyurdu. Bu rakam hem mobil dünya için hem de şirket için çok önemli bir rakam. Uygulama popüler işletim sistemlerine destek vermesinin yanında eski BlackBerry sürümlerinde de çalışıyor. Bu sayede kullanım oranı her geçen gün daha da artıyor.

WhatsApp günde ortalama 10 milyar alım sayısına, 17 milyar da gönderim sayısına şahit oluyor. Mesaj gönderimlerinin çoğu grup halinde yapıldığı için sayı bu kadar yüksek çıkıyor. Önceki rekor günde 18 milyar mesaj ile Noel haftası kaydedilmişti.

WhatsApp aylık 200 milyon aktif kullanıcıya sahip. Ancak üye sayısı bakımından Twitter'a yetişmek üzere olduğu belirtiliyor. Diğer bir popüler mesajlaşma platformu BBM ise 60 milyon kullanıcısı ile günde 10 milyar mesaja sahne oluyor.


http://www.phonearena.com/news/WhatsApp-processes-record-27-billion-messages-in-one-day_id44000 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Carfreak 6 yıl
Ne uğraşicam SMS'le. Hem çok hızlı, hem sınırlama yok, hem yurtdışındaki arkadaslarla konuşabiliyorum, hemde last seen var
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MrCetintas 6 yıl
Whatsapp la tanıştıktan sonra SMS i falan bıraktım Whatsapp rahatlıktır.1 yıllık para bile ödedim
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darkest earth 6 yıl
Whatsapp'ı 3 yıldır falan kullanıyorum hala para vermedim. 1 sene ücretsiz sadece güya android'de.
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carter 6 yıl
Operatörler bundan fena etkileniyordur.
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