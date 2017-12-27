WhatsApp iki platforma desteğini kesiyor

İnternetin en büyük mesajlaşma platformu WhatsApp, iki akıllı telefon platformuna olan desteğini kesiyor. BlackBerry ve Windows Phone platformları artık WhatsApp uygulamasından mahrum kalacak.

Kullanım dışı kalabilir

Firma tarafından yapılan duyuruya göre BlackBerry OS, BlackBerry 10 ve Windows Phone 8 ile öncesi işletim sistemlerine WhatsApp desteği kesiliyor. 31 Aralık itibariyle bu cihazlarda yeni hesap açılamayacak veya mevcut hesapların yeniden doğrulaması yapılamayacak.

Eğer mevcut uygulamayı kullanmaya devam ederim diye düşünüyorsanız ne yazık ki onun da artık çalışmama ihtimali olduğunu belirtelim. Yani her halükarda WhatsApp kullanım dışı kalacak.

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WhatsApp genelde güvenlik riskleriyle boğuşan ve gelişmiş fonksiyonları kaldıramayacak duruma gelen işletim sistemlerine desteğini kesiyor. Daha önce de bazı Android sürümlerine destek kesilmişti.

BlackBerry ve Windows Phone 8 öncesi platformlar zaten kendi geliştiricileri tarafından da gözden çıkarılmıştı. Hali hazırda bu cihazları kullanan önemli sayıda bir kitle var ancak artık yükseltme yapma gerekli hale geldi.