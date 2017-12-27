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WhatsApp iki platforma desteğini kesiyor

BlackBerry OS, BlackBerry 10 ve Windows Phone 8 ile öncesi sürümleri kullanan bir telefonunuz varsa artık WhatsApp mesajlaşma uygulamasını kullanamayacaksınız.
1 yıl
4,9b
1
13
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin en büyük mesajlaşma platformu WhatsApp, iki akıllı telefon platformuna olan desteğini kesiyor. BlackBerry ve Windows Phone platformları artık WhatsApp uygulamasından mahrum kalacak.

Kullanım dışı kalabilir

Firma tarafından yapılan duyuruya göre BlackBerry OS, BlackBerry 10 ve Windows Phone 8 ile öncesi işletim sistemlerine WhatsApp desteği kesiliyor. 31 Aralık itibariyle bu cihazlarda yeni hesap açılamayacak veya mevcut hesapların yeniden doğrulaması yapılamayacak.

Eğer mevcut uygulamayı kullanmaya devam ederim diye düşünüyorsanız ne yazık ki onun da artık çalışmama ihtimali olduğunu belirtelim. Yani her halükarda WhatsApp kullanım dışı kalacak.

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WhatsApp genelde güvenlik riskleriyle boğuşan ve gelişmiş fonksiyonları kaldıramayacak duruma gelen işletim sistemlerine desteğini kesiyor. Daha önce de bazı Android sürümlerine destek kesilmişti.

BlackBerry ve Windows Phone 8 öncesi platformlar zaten kendi geliştiricileri tarafından da gözden çıkarılmıştı. Hali hazırda bu cihazları kullanan önemli sayıda bir kitle var ancak artık yükseltme yapma gerekli hale geldi. 


https://www.engadget.com/2017/12/27/whatsapp-will-ditch-blackberry-os-and-windows-phone-by-new-year/ Yorum Yaz
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fthkn 1 yıl en beğenilen
BlackBerry 'nin güvenlik gereklilikleri karşılamadığı ne çeşit bir yalan anlamadım. Kişisel verileri kolay toplayamıyoruz diyemiyorlar çünkü. Tamam BlackBerry 10 os bireysel tüketici için geliştirilmesi sona erdi. Ama güvenlik anlamında sürekli güncelleme alıyor. RIM BlackBerry işletim sisteminden vazgeçmedi sadece rekabetten çekti. Bana göre BlackBerry için Android uygulamasıyla bir çözüm bulunur mutlaka ama desteği sona ermiş bir sistem değil. WhatsApp bir reklam şirketi. Tek amacı daha çok kişiyle verileri işleyip müşterilerine satmak. BlackBerry buna izin vermediği için akıllı telefon pazarında rekabet edemedi. Uygulama geliştiricileri de bu kişisel geri işleme ağının parçası olmaktan çok mutlu oldukları için BlackBerry işletim sistemine sıcak bakmadılar. Ama millet kaliteden hoşlanmıyor bunun ispatı BlackBerry'nin başarısız olmasıdır. Halbuki Android markete girdiğinizde gerçekten verimlilik ve işlev sunan kaç tane nitelikli uygulama bulabilirsiniz. Yüzde 70'i basit içi reklam dolu saçmalıklar. Bu mu şimdi güvenlik ve yeni teknolojileri desteklemek oluyor? BlackBerry'nin bugün bile marketindeki uygulamaların yüzde 99'u bitmiş verimliliğini ve işlevi çok yüksek sıfır reklamsız ve vaat ettiği iş verimliliği dışında senden hiçbir bilgi talep etmeyen uygulamalardan oluşuyor. Çok zor geldi değil mi. Anlamak. Çünkü buna alışmayın istiyorlar. Sizden verimlilik beklentileri yok. Sürekli aptal gibi ekrana bakmanız ve reklamlara tıklamanız isteniyor. Para ödediğiniz uygulamada bir reklam gördüm ben.
BlackBerry 'nin güvenlik gereklilikleri karşılamadığı ne çeşit bir yalan anlamadım. Kişisel verileri kolay toplayamıyoruz diyemiyorlar çünkü. Tamam BlackBerry 1...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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CoreXXX 1 yıl
windows phone 8 öncesimi yoksa 8 de dahilmi. çok erken olmuş derim ozaman
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Flag_Ship_Killer 1 yıl
Windows un sonu belliydi zaten
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hareketliperde 1 yıl
hocam bir yandan haklısınız ama whatsapp kolay kolay terk etmiyor sistemleri. en azından wp pazar payı var hala. şirketi yıllar önce satılmış yıllardır üretilmeyen sybian s40 lara hala destek veriyor. 31 ocak 2018 e kadar s40 telefonlar whatsapp kullanabilecek. ben bunlara bakarak bir tahminde bulundum okadar.
ekleme: birde bu açıklamalara hiç girmeyen tizenos var. sadece hindistanda satılıyor ve tüm modellerinde whatsapp çalişiyor. nispeten yeni bir platform ama 1-2 ülke ile sınırlı
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ipli jeton 1 yıl
Şunu da ekleseniz iyi olur, desteği kesilen Windows Phone 8(yani 8.0)

8.1 e destek devam edecek.
Kaynak:
faq.whatsapp.com/...
faq.whatsapp.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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CoreXXX 1 yıl ipli jeton
uyarı için teşekkürler ona dikkat etmemiştim
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ipli jeton 1 yıl
Şunu da ekleseniz iyi olur, desteği kesilen Windows Phone 8(yani 8.0)

8.1 e destek devam edecek.
Kaynak:
faq.whatsapp.com/...
faq.whatsapp.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ipli jeton 1 yıl
Şunu da ekleseniz iyi olur, desteği kesilen Windows Phone 8(yani 8.0)

8.1 e destek devam edecek.
Kaynak:
faq.whatsapp.com/...
faq.whatsapp.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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ipli jeton 1 yıl ekrem71
Şunu da ekleseniz iyi olur, desteği kesilen Windows Phone 8(yani 8.0)

8.1 e destek devam edecek.
Kaynak:
faq.whatsapp.com/...
faq.whatsapp.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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fthkn 1 yıl en beğenilen
BlackBerry 'nin güvenlik gereklilikleri karşılamadığı ne çeşit bir yalan anlamadım. Kişisel verileri kolay toplayamıyoruz diyemiyorlar çünkü. Tamam BlackBerry 10 os bireysel tüketici için geliştirilmesi sona erdi. Ama güvenlik anlamında sürekli güncelleme alıyor. RIM BlackBerry işletim sisteminden vazgeçmedi sadece rekabetten çekti. Bana göre BlackBerry için Android uygulamasıyla bir çözüm bulunur mutlaka ama desteği sona ermiş bir sistem değil. WhatsApp bir reklam şirketi. Tek amacı daha çok kişiyle verileri işleyip müşterilerine satmak. BlackBerry buna izin vermediği için akıllı telefon pazarında rekabet edemedi. Uygulama geliştiricileri de bu kişisel geri işleme ağının parçası olmaktan çok mutlu oldukları için BlackBerry işletim sistemine sıcak bakmadılar. Ama millet kaliteden hoşlanmıyor bunun ispatı BlackBerry'nin başarısız olmasıdır. Halbuki Android markete girdiğinizde gerçekten verimlilik ve işlev sunan kaç tane nitelikli uygulama bulabilirsiniz. Yüzde 70'i basit içi reklam dolu saçmalıklar. Bu mu şimdi güvenlik ve yeni teknolojileri desteklemek oluyor? BlackBerry'nin bugün bile marketindeki uygulamaların yüzde 99'u bitmiş verimliliğini ve işlevi çok yüksek sıfır reklamsız ve vaat ettiği iş verimliliği dışında senden hiçbir bilgi talep etmeyen uygulamalardan oluşuyor. Çok zor geldi değil mi. Anlamak. Çünkü buna alışmayın istiyorlar. Sizden verimlilik beklentileri yok. Sürekli aptal gibi ekrana bakmanız ve reklamlara tıklamanız isteniyor. Para ödediğiniz uygulamada bir reklam gördüm ben.
1 Yanıt Yanıtla +9
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307kd 1 yıl fthkn
Bb10'un fişini bb kendisi çekti. WhatsApp fazla bile destek verdi. Passport çıktıktan birkac ay sonra Priv le Android e geçtiler. Artik os10 televizyon cikarmayacagiz dediler. O zamana kadar market gayet gelisiyordu, yeni uygulamalar ve guncellemeler geliyordu. Sonra 2016 nisanda 1 yıldır guncellemedikleri Facebook uygulamasini kaldirdilar(kendilerinin uygulamasiydi). Gecen aylarda bbm hesabini Android veya ios a tasiyanlarin tekrar os10'a tasiyamayacaklarini acikladilar. Bu ortamda WhatsApp desteği çekmiş çok mu? Sen kendin malina destek vermiyorsan el niye versin? Tee Pda lardan bu yana akilli telefon kullanıyorum Smartphone2002 ile basladim. Bada haric hepsini kullandim, OS10 kadar iyisini gormedim ama yanlış sirkette dunyaya gelince ortada kaldi. Keşke Samsung falan alsaydi da bitmeseydi. Şuanda Android kullanıyorum, Passport umdan uzak kalmak zorunda kaldım ama geri gelsin kullanacagim kendisi yeter deyinceye kadar. Ama dediğim bir OS10 bu hale geldiyse tek suçlu BlackBerry
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hareketliperde 1 yıl
windows 8 son güncellemesini 2014 te almış ondan sonra 8.1 e geçilmiş. 3 sene sonra whatsapp desteği kesti. ozaman windows 10dan destek kesmesine en az 4 sene daha var
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cosica 1 yıl
Lumia 620 almıştım. birkaç ay sonra bıraktım. bırakma sebebim de whatsapp idi. onca zamandır bir şey değişmemiş demek ki. windows metal yorgunluğundan muztarip gözüküyor.
halbuki ben windows'dan çift hat kullanıp aynı telefonda tıpkı PC'de olduğu gibi her hat için iki ayrı oturum açabilmeyi mümkün kılan bir telefon bekliyordum. bu şekilde iki ayrı telefon ihtiyacı ortadan kalkacaktı. her iki hatla ilgili tüm bilgiler ve dosyalar ayrı birimde tutulacaktı vs. olmadı malesef.
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vuslat3477 1 yıl
Vay wındows Phone cöküşüne devam
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pastadanadam 1 yıl
Windows Phone 8.1'de dahil mi?
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Mr. Jingles 1 yıl
Seneye de Windows 10 Mobile'a desteği keserler olur biter.
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CoreXXX 1 yıl
windows phone 8 öncesimi yoksa 8 de dahilmi. çok erken olmuş derim ozaman
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