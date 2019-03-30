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WhatsApp'ın Android sürümüne parmak izi ile kimlik doğrulama özelliği geliyor

WhatsApp'ın Android sürümüne yakında yeni bir kimlik doğrulama yöntemi eklenecek. Mesajlaşma uygulamasının beta sürümü parmak izi korumasının yolda olduğunu ortaya koydu.
1 ay
8,4b
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18
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Whatsapp, önce beta sürümde test edilen, daha sonrasında ise genel kullanıma sunulan yeni ilgi çekici özellikler kazanmaya devam ediyor. Popüler mesajlaşma uygulaması kısa süre önce, sesi mesajları art arda dinleme özelliğine sahip olmuştu. Şimdi ise 2.19.83 numaralı WhatsApp beta sürümünde parmak izi ile kimlik doğrulama seçeneği ortaya çıktı.
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WABetaInfo adlı internet sitesi bu özelliğin ayarlardan nasıl etkinleştirileceğini gösterdi. Ancak devre dışı olduğu için henüz kullanılamıyor. WhatsApp'ın parmak izi korumasını ne zaman kullanıma sunacağı konusunda hiçbir bilgi yok fakat şirketin uzun zamandır bu özellik üzerinde çalıştığını biliyoruz.

Kilit için süre de belirlenebilecek

Yeni kimlik doğrulama yöntemi sayesinde WhatsApp kullanıcılarının hesaplarını parmak iziyle korumaları mümkün olacak. Özellik kullanıma sunulduğunda, kullanıcılar Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Kilidi Açmak için Parmak İzini Kullan seçeneğine giderek parmak izlerini kaydedebilecekler.
Daha sonra ise parmak izi korumasının ne zaman devreye gireceğini belirlemeleri gerekecek. Seçenekler arasında hemen, 1 dakika, 10 dakika, 30 dakika gibi süreler var. Parmak iziyle kimlik doğrulama yönteminin önümüzdeki güncellemelerde Whatsapp'ın kararlı sürümüne gelmesi bekleniyor ancak ne yazık ki bu konuda henüz kesin bir tarih yok.

https://gadgets.ndtv.com/apps/news/whatsapp-fingerprint-authentication-feature-spotted-android-app-beta-2013992 Yorum Yaz
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Theologist 1 ay en beğenilen
Bu özellik zaten Telegram'da yıllardır var, bir de yeni bir icatmış gibi sunmuyorlar mı!
What's app kullananlar 40 yıl daha beklesinler belki şimdiki Telegram'ın özelliklerine sahip olabilirler.
Telegramda olup Whatsapp’ta olmayan 40 özellik ama insanlar hala sürü gibi aynı yönden gidiyorlar maalesef.
1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olması, PC, Tablet, Mac, Telefon hatta iPod vs.
2) Görüntü ve videoların kalitesini düşürmeden gönderilebiliyor olması. Mobil internet kullanımı için isteğe bağlı düşük boyutlu gönderme seçeneği de var.
3) Kişiselleştirilebilir arayüze sahip olması.
4) Tüm mesaj ve içeriklerin cihazların tümüne ortak inebiliyor olması.
5) Kayıtlı mesajlar özelliği ile içerik depolama hizmeti.
6) Sesli görüşme özelliğinin diğer platformlardan daha akıcı olması.
7) Karanlık mod ile gözü daha az yorması.
8) EXE dahil tüm dosya türlerinin gönderilebilmesi.
9) Herhangi bir video linkinin video açılmasına gerek kalmadan izlenilebilmesi.
10) Grup üye sayısı sınırının 2000000 olması.
11) Gizli sohbetlerde ekran görüntüsü alınamaması.
12) Gizli sohbet imkanı.
13) Belirlenen süreye göre mesajların otomatik olarak silinebilme seçeneği.
14) Sticker desteği.
15) Parmak izi koruma seçeneği.
16) Sohbetlerdeki kelimeleri reklam veri tabanına kaydetmemesi. Böylece kişisel reklam saldırısından kurtulma.
17) Sunucuların farklı ülkelerde bulunma imkanı, bu sayede en yakın veri merkezinden hızlı hizmet alımı, kesintisiz iletişim.
18) Farklı cihazlardan sohbet geçmişinin tümüne ulaşabilme imkanı.
19) Sınırsız kapasitede veri saklama hizmeti.
20) Arka planda veri indirme hizmeti.
21) Masaüstü uygulamasının native olması. (Telefonun internete bağlı olması gerekmiyor)
22) Gruptaki diğer kişiler, eğer siz onların rehberlerine ekli değilseniz numaranızı göremezler. Çünkü numara yerine kullanıcı adı kullanımaktadır Telegram.
23) Gruplarda mesaj sabitleme ve üyeler için gelişmiş izin ayarları.
24) Bot desteği.
25) Tüm mesajları ve mesajlarda gönderilen dosyaları sunucudan çekerek yedekleme imkanı. Üstelik yedek klasöründeki html dosyası ile tüm sohbetleri aynı formatta görüntüleme
24) Eğer rehber izni vermezseniz, numara, ad, soyad ile kişi ekleyip sadece onunla mesajlaşabilirsiniz.
25) Gruplarda ve kanallarda anket gönderebilme imkanı.
26) Anlık çeviri imkanı. Yabancı bir dilde sohbet etmek çok daha pratik.
27) Otomatik olarak video oynatım.
28) Çoklu numara ve hesap desteği
29) Numarayı silmeden geçici olarak hesabı dondurabilme.
30) Uygulama içi tarayıcı özelliği, websitelerini otomatik görme, hatta sayfalardaki videoları otomatik oynatma.
31) Gizli sohbetlerde istenilen zamanda istenilen mesajı her iki taraftan da silme özelliği.
32) Mesajlar başkasına iletilirse mesaj sahibinin haberi olur.
33) Profil resminin kime görünüp görünmeyeceğini belirleyebilme.
34) Video mesajlarını ve Gif’leri tam indirmeden önce izleyebilme.
35) Sticker ve Gif arama özelliği.
36) Sadece emoji içeren mesajların daha büyük görünmesi.
37) Uygulama içi ayar arama özelliği.
38) Çoklu numara veya hesap ekleme özelliği kullanımında herhangi bir hesaba rehbere erişme veya bildirim alıp almama seçeneği ekleyebilme.
39) Video izlerken yana cihazı yana çevirip otomatik olarak tam ekrana geçebilmesi.
40) Siri veya Hey Google ile uygulama içi erişim
Bu özellik zaten Telegram'da yıllardır var, bir de yeni bir icatmış gibi sunmuyorlar mı!What's app kullananlar 40 yıl daha beklesinler belki şimdiki Telegr...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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sounderland 1 ay
Uygulama ile gelmesi hepimiz için gereksiz ama başka türlü parmak izi bilgilerimize nasıl sahip olabilirlerki..
Onların amacı farklı..
1 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
YuRYTR 1 ay
Tuş kilidini açar gibi bi kilit gelmesi şahane olur bence
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alemburda34 1 ay
Xiaomi telefonlarda zaten vardı. Mark demek parmağımızında verisini istiyor.
Yanıtla +1
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ipli jeton 1 ay
Whatsapp'ın PC'de telefon olmadan çalışacak olması benim uygulamaya guvenimi yitirir. Böyle yaparlarsa uygulamayı daha az kullanırım. Ben attığım mesajın karşımdakinin şifresini verdiği birinin okumasını istemem.
1 Yanıt Yanıtla
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Theologist 1 ay ipli jeton
Onun da önlemi var ama, anlık açık oturumları görebiliyorsunuz uygulamada, istediğiniz zaman uzaktan çıkış yapabiliyorsunuz istediğiniz cihazdan.
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ipli jeton 1 ay
21'e katılamayacağım. PC'de Whatsapp'ın telefona ihtiyaç duymadan çalışması bence iyi değil. Şundan söylüyorum. Facebook Messenger üzerinden birçok yazışmada aldığım cevap şu, ben ... değilim. Ben erkek arkadaşıyım şifresini bana verdi, hesabını açık unutmuş, yanlışlıkla girdim gibi cevaplarla sık karşılaşıyorum.
Whatsapp telefona bağımlı bir hizmet olduğu için, şifreyi başkasına verme, hesabı açık unutma gibi durumlara müsait değil. Bu nedenle karşımdaki kişinin konuşmak istediğim kişi olduğuna daha bi emin oluyorum.
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Theologist 1 ay en beğenilen
Bu özellik zaten Telegram'da yıllardır var, bir de yeni bir icatmış gibi sunmuyorlar mı!
What's app kullananlar 40 yıl daha beklesinler belki şimdiki Telegram'ın özelliklerine sahip olabilirler.
Telegramda olup Whatsapp’ta olmayan 40 özellik ama insanlar hala sürü gibi aynı yönden gidiyorlar maalesef.
1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olması, PC, Tablet, Mac, Telefon hatta iPod vs.
2) Görüntü ve videoların kalitesini düşürmeden gönderilebiliyor olması. Mobil internet kullanımı için isteğe bağlı düşük boyutlu gönderme seçeneği de var.
3) Kişiselleştirilebilir arayüze sahip olması.
4) Tüm mesaj ve içeriklerin cihazların tümüne ortak inebiliyor olması.
5) Kayıtlı mesajlar özelliği ile içerik depolama hizmeti.
6) Sesli görüşme özelliğinin diğer platformlardan daha akıcı olması.
7) Karanlık mod ile gözü daha az yorması.
8) EXE dahil tüm dosya türlerinin gönderilebilmesi.
9) Herhangi bir video linkinin video açılmasına gerek kalmadan izlenilebilmesi.
10) Grup üye sayısı sınırının 2000000 olması.
11) Gizli sohbetlerde ekran görüntüsü alınamaması.
12) Gizli sohbet imkanı.
13) Belirlenen süreye göre mesajların otomatik olarak silinebilme seçeneği.
14) Sticker desteği.
15) Parmak izi koruma seçeneği.
16) Sohbetlerdeki kelimeleri reklam veri tabanına kaydetmemesi. Böylece kişisel reklam saldırısından kurtulma.
17) Sunucuların farklı ülkelerde bulunma imkanı, bu sayede en yakın veri merkezinden hızlı hizmet alımı, kesintisiz iletişim.
18) Farklı cihazlardan sohbet geçmişinin tümüne ulaşabilme imkanı.
19) Sınırsız kapasitede veri saklama hizmeti.
20) Arka planda veri indirme hizmeti.
21) Masaüstü uygulamasının native olması. (Telefonun internete bağlı olması gerekmiyor)
22) Gruptaki diğer kişiler, eğer siz onların rehberlerine ekli değilseniz numaranızı göremezler. Çünkü numara yerine kullanıcı adı kullanımaktadır Telegram.
23) Gruplarda mesaj sabitleme ve üyeler için gelişmiş izin ayarları.
24) Bot desteği.
25) Tüm mesajları ve mesajlarda gönderilen dosyaları sunucudan çekerek yedekleme imkanı. Üstelik yedek klasöründeki html dosyası ile tüm sohbetleri aynı formatta görüntüleme
24) Eğer rehber izni vermezseniz, numara, ad, soyad ile kişi ekleyip sadece onunla mesajlaşabilirsiniz.
25) Gruplarda ve kanallarda anket gönderebilme imkanı.
26) Anlık çeviri imkanı. Yabancı bir dilde sohbet etmek çok daha pratik.
27) Otomatik olarak video oynatım.
28) Çoklu numara ve hesap desteği
29) Numarayı silmeden geçici olarak hesabı dondurabilme.
30) Uygulama içi tarayıcı özelliği, websitelerini otomatik görme, hatta sayfalardaki videoları otomatik oynatma.
31) Gizli sohbetlerde istenilen zamanda istenilen mesajı her iki taraftan da silme özelliği.
32) Mesajlar başkasına iletilirse mesaj sahibinin haberi olur.
33) Profil resminin kime görünüp görünmeyeceğini belirleyebilme.
34) Video mesajlarını ve Gif’leri tam indirmeden önce izleyebilme.
35) Sticker ve Gif arama özelliği.
36) Sadece emoji içeren mesajların daha büyük görünmesi.
37) Uygulama içi ayar arama özelliği.
38) Çoklu numara veya hesap ekleme özelliği kullanımında herhangi bir hesaba rehbere erişme veya bildirim alıp almama seçeneği ekleyebilme.
39) Video izlerken yana cihazı yana çevirip otomatik olarak tam ekrana geçebilmesi.
40) Siri veya Hey Google ile uygulama içi erişim
1 Yanıt Yanıtla +12
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Sharparrow 1 ay
Ee ne yapalım yani kimsenin kullanmadığı bir programı sırf daha fazla özelliği var diye herkesin kullandığı programı bırakıp onu mu kullanalım... Sonra kendi kendimize mesajlar atar ooooo ne çok özelliği varmış der zevke geliriz...
Bugün önemli olan programın ne kadar çok özelliği olduğu değil o programla kaç kişiye ulaşabildiğim... Yoksa ütü yapsa banane...
1 Yanıt Yanıtla +2
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Virinom 1 ay Theologist
"2) Görüntü ve videoların kalitesini düşürmeden gönderilebiliyor olması. Mobil internet kullanımı için isteğe bağlı düşük boyutlu gönderme seçeneği de var. "
Bundan sonrasını okumadım çünkü bu özellik WhatsApp'da uzun zamandır var. Bence sen önce uygulamayı kullanmasını öğren.
1 Yanıt Yanıtla
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Bilgisayar Virüsü 1 ay
Parmak izi sensörüne sahip telefonlarda zaten istediğiniz uygulamara parmak izi doğrulaması ekleyebiliyorsunuz uygulama ile gelmesi gereksiz.
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sounderland 1 ay
Uygulama ile gelmesi hepimiz için gereksiz ama başka türlü parmak izi bilgilerimize nasıl sahip olabilirlerki..
Onların amacı farklı..
1 Yanıt Yanıtla +7
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The.Mafia 1 ay
iPhone’da olan bir şey uzun zamandır Face ID getirmişti yakın zamanda Apple
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deceiverface 1 ay
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Mate 10 Pro'da 2 yıldır var bu özellik. WhatsApp ile gelmesine gerek yok. İstediğin her uygulamayı kitleyebiliyorsun
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yunskrgl 1 ay
kimlik bilgilerimin izinsiz kullanımından whatsapp sorumludur :)
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