WhatsApp'ın Android sürümüne parmak izi ile kimlik doğrulama özelliği geliyor

Haber Editörü
Whatsapp, önce beta sürümde test edilen, daha sonrasında ise genel kullanıma sunulan yeni ilgi çekici özellikler kazanmaya devam ediyor. Popüler mesajlaşma uygulaması kısa süre önce, sesi mesajları art arda dinleme özelliğine sahip olmuştu. Şimdi ise 2.19.83 numaralı WhatsApp beta sürümünde parmak izi ile kimlik doğrulama seçeneği ortaya çıktı.Ayrıca Bkz. "Nubia Red Magic 3, 30 W hızlı şarj teknolojisi ile gelecek"
WABetaInfo adlı internet sitesi bu özelliğin ayarlardan nasıl etkinleştirileceğini gösterdi. Ancak devre dışı olduğu için henüz kullanılamıyor. WhatsApp'ın parmak izi korumasını ne zaman kullanıma sunacağı konusunda hiçbir bilgi yok fakat şirketin uzun zamandır bu özellik üzerinde çalıştığını biliyoruz.
Kilit için süre de belirlenebilecek
Yeni kimlik doğrulama yöntemi sayesinde WhatsApp kullanıcılarının hesaplarını parmak iziyle korumaları mümkün olacak. Özellik kullanıma sunulduğunda, kullanıcılar Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Kilidi Açmak için Parmak İzini Kullan seçeneğine giderek parmak izlerini kaydedebilecekler.
Daha sonra ise parmak izi korumasının ne zaman devreye gireceğini belirlemeleri gerekecek. Seçenekler arasında hemen, 1 dakika, 10 dakika, 30 dakika gibi süreler var. Parmak iziyle kimlik doğrulama yönteminin önümüzdeki güncellemelerde Whatsapp'ın kararlı sürümüne gelmesi bekleniyor ancak ne yazık ki bu konuda henüz kesin bir tarih yok.
https://gadgets.ndtv.com/apps/news/whatsapp-fingerprint-authentication-feature-spotted-android-app-beta-2013992 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
What's app kullananlar 40 yıl daha beklesinler belki şimdiki Telegram'ın özelliklerine sahip olabilirler.
Telegramda olup Whatsapp’ta olmayan 40 özellik ama insanlar hala sürü gibi aynı yönden gidiyorlar maalesef.
1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olması, PC, Tablet, Mac, Telefon hatta iPod vs.
2) Görüntü ve videoların kalitesini düşürmeden gönderilebiliyor olması. Mobil internet kullanımı için isteğe bağlı düşük boyutlu gönderme seçeneği de var.
3) Kişiselleştirilebilir arayüze sahip olması.
4) Tüm mesaj ve içeriklerin cihazların tümüne ortak inebiliyor olması.
5) Kayıtlı mesajlar özelliği ile içerik depolama hizmeti.
6) Sesli görüşme özelliğinin diğer platformlardan daha akıcı olması.
7) Karanlık mod ile gözü daha az yorması.
8) EXE dahil tüm dosya türlerinin gönderilebilmesi.
9) Herhangi bir video linkinin video açılmasına gerek kalmadan izlenilebilmesi.
10) Grup üye sayısı sınırının 2000000 olması.
11) Gizli sohbetlerde ekran görüntüsü alınamaması.
12) Gizli sohbet imkanı.
13) Belirlenen süreye göre mesajların otomatik olarak silinebilme seçeneği.
14) Sticker desteği.
15) Parmak izi koruma seçeneği.
16) Sohbetlerdeki kelimeleri reklam veri tabanına kaydetmemesi. Böylece kişisel reklam saldırısından kurtulma.
17) Sunucuların farklı ülkelerde bulunma imkanı, bu sayede en yakın veri merkezinden hızlı hizmet alımı, kesintisiz iletişim.
18) Farklı cihazlardan sohbet geçmişinin tümüne ulaşabilme imkanı.
19) Sınırsız kapasitede veri saklama hizmeti.
20) Arka planda veri indirme hizmeti.
21) Masaüstü uygulamasının native olması. (Telefonun internete bağlı olması gerekmiyor)
22) Gruptaki diğer kişiler, eğer siz onların rehberlerine ekli değilseniz numaranızı göremezler. Çünkü numara yerine kullanıcı adı kullanımaktadır Telegram.
23) Gruplarda mesaj sabitleme ve üyeler için gelişmiş izin ayarları.
24) Bot desteği.
25) Tüm mesajları ve mesajlarda gönderilen dosyaları sunucudan çekerek yedekleme imkanı. Üstelik yedek klasöründeki html dosyası ile tüm sohbetleri aynı formatta görüntüleme
24) Eğer rehber izni vermezseniz, numara, ad, soyad ile kişi ekleyip sadece onunla mesajlaşabilirsiniz.
25) Gruplarda ve kanallarda anket gönderebilme imkanı.
26) Anlık çeviri imkanı. Yabancı bir dilde sohbet etmek çok daha pratik.
27) Otomatik olarak video oynatım.
28) Çoklu numara ve hesap desteği
29) Numarayı silmeden geçici olarak hesabı dondurabilme.
30) Uygulama içi tarayıcı özelliği, websitelerini otomatik görme, hatta sayfalardaki videoları otomatik oynatma.
31) Gizli sohbetlerde istenilen zamanda istenilen mesajı her iki taraftan da silme özelliği.
32) Mesajlar başkasına iletilirse mesaj sahibinin haberi olur.
33) Profil resminin kime görünüp görünmeyeceğini belirleyebilme.
34) Video mesajlarını ve Gif’leri tam indirmeden önce izleyebilme.
35) Sticker ve Gif arama özelliği.
36) Sadece emoji içeren mesajların daha büyük görünmesi.
37) Uygulama içi ayar arama özelliği.
38) Çoklu numara veya hesap ekleme özelliği kullanımında herhangi bir hesaba rehbere erişme veya bildirim alıp almama seçeneği ekleyebilme.
39) Video izlerken yana cihazı yana çevirip otomatik olarak tam ekrana geçebilmesi.
40) Siri veya Hey Google ile uygulama içi erişim
Onların amacı farklı..