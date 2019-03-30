WhatsApp'ın Android sürümüne parmak izi ile kimlik doğrulama özelliği geliyor

Whatsapp, önce beta sürümde test edilen, daha sonrasında ise genel kullanıma sunulan yeni ilgi çekici özellikler kazanmaya devam ediyor. Popüler mesajlaşma uygulaması kısa süre önce, sesi mesajları art arda dinleme özelliğine sahip olmuştu. Şimdi ise 2.19.83 numaralı WhatsApp beta sürümünde parmak izi ile kimlik doğrulama seçeneği ortaya çıktı.

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WABetaInfo adlı internet sitesi bu özelliğin ayarlardan nasıl etkinleştirileceğini gösterdi. Ancak devre dışı olduğu için henüz kullanılamıyor. WhatsApp'ın parmak izi korumasını ne zaman kullanıma sunacağı konusunda hiçbir bilgi yok fakat şirketin uzun zamandır bu özellik üzerinde çalıştığını biliyoruz.

Kilit için süre de belirlenebilecek

Yeni kimlik doğrulama yöntemi sayesinde WhatsApp kullanıcılarının hesaplarını parmak iziyle korumaları mümkün olacak. Özellik kullanıma sunulduğunda, kullanıcılar Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Kilidi Açmak için Parmak İzini Kullan seçeneğine giderek parmak izlerini kaydedebilecekler.

Daha sonra ise parmak izi korumasının ne zaman devreye gireceğini belirlemeleri gerekecek. Seçenekler arasında hemen, 1 dakika, 10 dakika, 30 dakika gibi süreler var. Parmak iziyle kimlik doğrulama yönteminin önümüzdeki güncellemelerde Whatsapp'ın kararlı sürümüne gelmesi bekleniyor ancak ne yazık ki bu konuda henüz kesin bir tarih yok.

https://gadgets.ndtv.com/apps/news/whatsapp-fingerprint-authentication-feature-spotted-android-app-beta-2013992