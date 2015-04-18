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WhatsApp kullanıcı sayısı 800 milyona ulaştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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WhatsApp kullanıcı sayısı 800 milyona ulaştı

Facebook tarafından satın alınmasına karşın kullanıcı sayısı bakımından sosyal ağı zorlamaya başlayan WhatsApp, bu sayıyı her geçen gün artırıyor. Yakında milyar rakamından bahsetmeye başlayacağız. 

Ocak ayında 700 milyon olarak kullanıcı sayısını açıklayan platform, bugüne kadar 100 milyon kişiyi daha hanesine yazdırdı ve toplamda 800 milyona ulaştı. Firmanın hedefi ise yıl bitmeden bir milyar rakamına ulaşmak. 

Bu ivmeyi korursa gelecek yıl WhatsApp kullanıcı sayısı Facebook kullanıcı sayısı ile neredeyse eşitlenmiş olacak. Bir milyar rakamı Facebook için ayrı bir önem arz ediyor zira bu sınırdan sonra WhatsApp önemli bir gelir modeli haline gelecek. 

Bu bakımdan gelecek yıla kadar WhatsApp kullanıcıları reklamdan arınmış olarak platformu kullanmaya devam edecek gibi görünüyor. Sonrasında ise farklı reklam gösterimleri ile karşılaşmaya başlayacağız. 

Zuckerberg henüz nasıl bir reklam stratejisi izleyeceğini açıklamadı. Ancak zaman zaman Facebook tarafından gönderilecek reklam içerikli mesajlar bunun ilk örneği olabilir. Şimdilik bunları konuşmak için biraz erken görünüyor.  

http://www.digitaltrends.com/social-media/whatsapp-reaches-800m-users/ Yorum Yaz
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lido 4 yıl en beğenilen
zuckerberg whatsapp ı ne zaman bozacak diye bekliyorum
1 Yanıt Yanıtla +8
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nihoo383 4 yıl
mu5tafa
Markette 1 milyar kişi indirmiş deniyor. 200 milyon kişi ne oluyor acaba? Öylesine mi indirmişler.

Eğer bir kişi uygulamayı birden fazla defa indirdiyse gayet mümkün 1 miyar rakamını yakalamak. Mesela ben 2 defa telefon değiştirdiğim için en az 3 defa indirmek zorundayım uygulamayı. Benim gibi 100 milyon insan olsa bu durumun sağlanması çok normal.
mu5tafaMarkette 1 milyar kişi indirmiş deniyor. 200 milyon kişi ne oluyor acaba? Öylesine mi indirmişler.Eğer bir kişi uyg...
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surfcasting 4 yıl
WhatsApp güzel bir uygulama ancak bu gibi uygulamalarla tüm bilgiilerimizi ele vermiş oluyoruz, doğru mu yapıyoruz, yanlış mı yapıyoruz bilmiyorum.
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DaRKFoRCeS 4 yıl
benim gibi envai çeşit rom deneyenler çok defa silip yüklemiştir. market dışında whatsapp ın apk sini yükleme de buna dahil. tartışmasız en iyi mesaj programı. başka ülkeyi bilemem fakat sesli arama özelliği az daha gelişmeli
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Registered 4 yıl
markette, 1 milyondan fazlası var gibi gozukuyor.
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BekirTemel 4 yıl
En çok bilinen uygulama bile 1 milyarı bulamamış henüz,dünya geneline bakarsak çok da popüler değil demek ki bu mesajlaşma Uygulamaları .
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irish 4 yıl
Aynı hesaptan yapılan indirmeler tek sayılıyordur diye düşünüyorum. Diğer türlü çok yüksek indirme sayıları çıkar ortaya.
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Vtea 4 yıl
Ben şahsen en az 20 kere indirmişimdir... O kullanan numaraya göredir...
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Teknopat76 4 yıl
tevfikkavil
Vay anasini 800milyon ha google playde zevkine 1milyar indirme yazmislar ozaman :D

İndirmek ayrı aktif olarak kullanmak ayrı bir şey. Demek ki 200 milyon kişi indirip silmiş veya kullanmamış: ;)
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tevfikkavil 4 yıl
Vay anasini 800milyon ha google playde zevkine 1milyar indirme yazmislar ozaman :D
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matmuhendisi 4 yıl tevfikkavil
tevfikkavil

Vay anasini 800milyon ha google playde zevkine 1milyar indirme yazmislar ozaman :D

Bir kişi birden fazla kez indirebilir..
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nihoo383 4 yıl
mu5tafa
Markette 1 milyar kişi indirmiş deniyor. 200 milyon kişi ne oluyor acaba? Öylesine mi indirmişler.

Eğer bir kişi uygulamayı birden fazla defa indirdiyse gayet mümkün 1 miyar rakamını yakalamak. Mesela ben 2 defa telefon değiştirdiğim için en az 3 defa indirmek zorundayım uygulamayı. Benim gibi 100 milyon insan olsa bu durumun sağlanması çok normal.
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iAndroid 4 yıl
O değil de Android için WhatsApp'ın son sürümü ne olmuş öyle ya tasarım animasyonlar muhteşem lollipopla tadından yenmiyor
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mu5tafa 4 yıl
Markette 1 milyar kişi indirmiş deniyor. 200 milyon kişi ne oluyor acaba? Öylesine mi indirmişler.
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dokuzcanlicanavar 4 yıl
WhatsApp ve diğerleri demek lazım..Mobil platformda şimdiye kadar yapılmış en iyi yazılım olabilir bence
Zaten son güncellemeler(Material tasarım ve Google Drive yedekleme) ile daha da mükemmel oldu..artık pil optimizasyonunu da iyileştirmeleri lazım
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Hüsnü008 4 yıl
vigivan

Dün arkadaşla WhatsApp alternatif aradık baya bakındık.. Wiper, line, bip... Hiç birisi WhatsApp etmedi


kötü bir şöhreti olmasa kik diyeceğim ama
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