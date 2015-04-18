WhatsApp kullanıcı sayısı 800 milyona ulaştı

Facebook tarafından satın alınmasına karşın kullanıcı sayısı bakımından sosyal ağı zorlamaya başlayan WhatsApp, bu sayıyı her geçen gün artırıyor. Yakında milyar rakamından bahsetmeye başlayacağız.





Ocak ayında 700 milyon olarak kullanıcı sayısını açıklayan platform, bugüne kadar 100 milyon kişiyi daha hanesine yazdırdı ve toplamda 800 milyona ulaştı. Firmanın hedefi ise yıl bitmeden bir milyar rakamına ulaşmak.





Bu ivmeyi korursa gelecek yıl WhatsApp kullanıcı sayısı Facebook kullanıcı sayısı ile neredeyse eşitlenmiş olacak. Bir milyar rakamı Facebook için ayrı bir önem arz ediyor zira bu sınırdan sonra WhatsApp önemli bir gelir modeli haline gelecek.





Bu bakımdan gelecek yıla kadar WhatsApp kullanıcıları reklamdan arınmış olarak platformu kullanmaya devam edecek gibi görünüyor. Sonrasında ise farklı reklam gösterimleri ile karşılaşmaya başlayacağız.





Zuckerberg henüz nasıl bir reklam stratejisi izleyeceğini açıklamadı. Ancak zaman zaman Facebook tarafından gönderilecek reklam içerikli mesajlar bunun ilk örneği olabilir. Şimdilik bunları konuşmak için biraz erken görünüyor.

http://www.digitaltrends.com/social-media/whatsapp-reaches-800m-users/