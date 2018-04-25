Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WhatsApp uygulamasına 16 yaş sınırı geliyor

Dünyanın en popüler mesajlaşma yazılımı WhatsApp'a 16 yaş sınırlaması getiriliyor. Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıları kapsayacak bu gelişmenin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
1 yıl
1,9b
1
7
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Facebook'un sahibi olduğu popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, önümüzdeki ay yürürlüğe girecek olan yeni veri gizliliği kurallarına uymak için, Avrupa'da 13 olan yaş sınırını 16'ya yükseltecek. Yani bundan böyle Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıların WhatsApp'te mesajlaşabilmeleri için minimum 16 yaşında olmaları gerekecek.

16 yaşından küçük AB vatandaşları WhatsApp kullanamayacak

WhatsApp, Avrupalı kullanıcılarına sunacağı yeni hizmet ve gizlilik politikasına ekleyeceği bir madde ile, kullanıcıların 16 yaş ve üzerinde olduklarını teyit etmelerini isteyecek. Eğer kullanıcı 16 yaşın altındaysa, akıllı telefonuna WhatsApp uygulamasını yükleyemeyecek. Teyit edilmesi istenen yaşın nasıl bir sistemle kontrol edilip edilmeyeceği ise şimdilik bir muamma.
Ayrı bir veri politikasına sahip olan Facebook, Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yasasına uymak için 13 ila 15 yaşlarındaki kullanıcıları için farklı bir yönteme başvuruyor. Bu yaştaki kullanıcılarının ebeveyn veya velisini sorumlu göstermesini isteyen Facebook, aksi takdirde yaşı küçük kullanıcılarına platformun kısıtlı bir versiyonunu sunuyor. WhatsApp'ın sadece kağıt üzerinde kalacak gibi görünen bu yaş sınırlamasının uygulanabilirliği ise tartışmaya açık.

https://www.theverge.com/2018/4/24/17277022/whatsapp-age-limit-access-app-europe Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
intel7mix 1 yıl en beğenilen
Çocuklarda 18 yaşındayım diyerek kullanacak
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 1 yıl
Bunlar boş , facebookta bi zamanlar öyleydi velet kuzenim benden büyük yaşta üye olmuştu.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BlueDay_86 1 yıl
Keşke şu YouTube ada yaş sınırı getirseler çoluk çocuktan geçilmiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psicik96 1 yıl
İnternetin olduğu yerde kısıtlama olmaz . Malesef böyle saçma birşey mümkün değil .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 1 yıl
Bencede dogru karar , ufak ortaokullar internette neyi paylasip paylasilmayacagini krstiremiyorlar. Heleki ifşa mifşa diye birbirlerinin özellerini ulu ortaya yayıyorlar , bazı çocuklar bunalima giriyor. İlkokul veya ortaokul çocugunun eline akilli telefon verilmemelidir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kerim5100 1 yıl
Günümüz çocukları için çok büyük bir engel(!)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1BilimAdamı 1 yıl
Bunlar boş , facebookta bi zamanlar öyleydi velet kuzenim benden büyük yaşta üye olmuştu.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 1 yıl
Kararı ab vermiş. Bazıları bug a girer şimdi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 1 yıl en beğenilen
Çocuklarda 18 yaşındayım diyerek kullanacak
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Gmail'in yeni sürümüne hemen nasıl geçilir? 1 yıl Microsoft'tan 16 GB depolama alanına sahip cihazlara özel Windows 10 geliyor 1 yıl Winklevoss kardeşler Nasdaq ile ortaklık kurdu 1 yıl LG G7 ThinQ Geekbench testinde göründü 1 yıl BMW, X3 modelinin elektrikli versiyonunu konsept olarak tanıttı 1 yıl PTT, Turkcell ve BELBİM "yemek kartı" şirketi kurdu 1 yıl Ülkemizin şova dayalı ilk havacılık fuarı olan Eurasia Airshow, Antalya'da başladı 1 yıl Xiaomi CEO'su söz verdi: Kâr marjımız %5'i geçerse farkını kullanıcılarımıza iade edeceğiz 1 yıl Lehim nasıl yapılır? 1 yıl Opera daha kullanışlı dediği yeni tarayıcısı Opera Touch’ı duyurdu 1 yıl NVIDIA, eksik pikselli fotoğrafları tamamlayan yapay zekasını tanıttı 1 yıl Xiaomi Mi 6X hakkında her şey: Fiyat/performans canavarı 1 yıl Jeff Bezos, ilk uzay turistlerini bu yıl içerisinde yörüngeye fırlatabilir 1 yıl NASA'lı bilim insanlarına göre "Gravity" en kötü uzay filmi 1 yıl Alt coinlerde büyük çöküş başladı 1 yıl Galaxy S9+ modeli 256GB kapasite ile satışta 1 yıl Google yeni Gmail'i kullanıma sundu: İşte tüm yeni özellikler 1 yıl Dağ ve Börü’nün yapımcılarından “Göktürk” üçlemesi geliyor 1 yıl Amazon’un ücretsiz kargo kampanyası sona erdi 1 yıl 2018 Hyundai i20, yeni tasarımı ve teknolojileriyle tanıtıldı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp uygulamasına 16 yaş sınırı geliyor Sonraki Mercedes A Sınıfı Sedan resmi olarak tanıtıldı 1 yıl Rusya: Türkiye’nin alacağı S-400 füzelerinin üretimi başladı 1 yıl LG, G7 ThinQ'nun ekran özelliklerini açıkladı 1 yıl Xiaomi Mi 6X tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl Tübitak, sosyal medyanın boşanmalar üzerindeki etkilerinin incelenmesini istedi 1 yıl Bu yıl Google Play ödüllerine bizden de aday var 1 yıl Ford, yeni Fiesta Van modelini İngiltere'de tanıttı 1 yıl AMD Ryzen 3 2200GE ve Ryzen 5 2400GE duyuruldu 1 yıl Instagram Hikayelerine artık aynı anda birden fazla fotoğraf ve video yüklenebiliyor 1 yıl Samsung 970 EVO NVMe SSD inceleme | 3500 MB/sn okuma 2500 MB/sn yazma hızı 1 yıl My Ether Wallet kullanıcıları hijack tehlikesi altında 1 yıl Instagram'ın veri indirme aracı hazır: Tek tıkla paylaştığınız her şeyi indirin! 1 yıl HMD Global'den sürpriz: Nokia X6 Cuma günü tanıtılacak 1 yıl iOS 11.3.1 yayınlandı! 1 yıl Spotify'dan ücretsiz abonelere büyük kıyak! 1 yıl Apple’ın Shazam’ı satın alması Avrupa Komisyonu gündeminde 1 yıl YouTube geçen yıl son çeyrekte 8.3 milyon videoyu kaldırdı 1 yıl Samsung Galaxy A6 ve Galaxy A6+ modellerinin basın görselleri sızdırıldı 1 yıl Venom filminden ilk uzun fragman yayınlandı 1 yıl Altay tankı ihalesini kazanan şirket belli oldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim