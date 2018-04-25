WhatsApp uygulamasına 16 yaş sınırı geliyor

Facebook'un sahibi olduğu popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, önümüzdeki ay yürürlüğe girecek olan yeni veri gizliliği kurallarına uymak için, Avrupa'da 13 olan yaş sınırını 16'ya yükseltecek. Yani bundan böyle Avrupa Birliği'ndeki kullanıcıların WhatsApp'te mesajlaşabilmeleri için minimum 16 yaşında olmaları gerekecek.

16 yaşından küçük AB vatandaşları WhatsApp kullanamayacak

WhatsApp, Avrupalı kullanıcılarına sunacağı yeni hizmet ve gizlilik politikasına ekleyeceği bir madde ile, kullanıcıların 16 yaş ve üzerinde olduklarını teyit etmelerini isteyecek. Eğer kullanıcı 16 yaşın altındaysa, akıllı telefonuna WhatsApp uygulamasını yükleyemeyecek. Teyit edilmesi istenen yaşın nasıl bir sistemle kontrol edilip edilmeyeceği ise şimdilik bir muamma.

Ayrı bir veri politikasına sahip olan Facebook, Avrupa Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yasasına uymak için 13 ila 15 yaşlarındaki kullanıcıları için farklı bir yönteme başvuruyor. Bu yaştaki kullanıcılarının ebeveyn veya velisini sorumlu göstermesini isteyen Facebook, aksi takdirde yaşı küçük kullanıcılarına platformun kısıtlı bir versiyonunu sunuyor. WhatsApp'ın sadece kağıt üzerinde kalacak gibi görünen bu yaş sınırlamasının uygulanabilirliği ise tartışmaya açık.

https://www.theverge.com/2018/4/24/17277022/whatsapp-age-limit-access-app-europe