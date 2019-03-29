Youtube Music artık medya oynatıcı olarak kullanılabiliyor

Geçtiğimiz yıl Youtube'u yeniden yapılandırılmasından bu yana Google, Google Play Music uygulamasına bir alternatif olarak Youtube Music uygulamasını tanıtmıştı. Şimdiye kadar sadece çevrimiçi şarkıları dinleyebildiğiniz uygulama, artık cihazınızdaki dosyaları da oynatabilecek.

Yeni özellik kullanıma sunuldu

Yeni özellik v3.07.52 güncellemesinin bir parçası olarak uygulandı ve mevcut sürüm v.03.07.54'te de mevcut. Başka bir yeniliğin göze çarpmadığı bu yeni güncellemeyle birlikte artık müzik dosyalarınızı oynatmak için uygulama olarak Youtube Music'i seçebiliyorsunuz. Bunu yapmak için de şarkıyı Youtube Music ile aç seçeneğini kullanmanız gerekiyor.

Yapılan açıklamalara göre Youtube Music, AAC ve FLAC ile kodlanmış MP3, Ogg, WAV ve M4A dosyalarını çalabiliyor. Ancak bu fonksiyonun önümüzdeki dönemde daha fazla format desteği sunacak olması da muhtemel. Yeni özelliği kullanmaya başlamak için Youtube Music uygulamanızın güncel versiyon olduğundan emin olun.

https://www.androidpolice.com/2019/03/26/youtube-music-can-now-act-as-a-media-player-for-files-stored-on-your-phone/