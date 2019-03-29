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Youtube Music artık medya oynatıcı olarak kullanılabiliyor

Youtube Music uygulaması yeni bir özellikle güncellendi. Artık akıllı telefonunuzda depoladığınız şarkıları, bu uygulamayı kullanarak çalabileeksiniz. İşte konunun detayları.
1 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz yıl Youtube'u yeniden yapılandırılmasından bu yana Google, Google Play Music uygulamasına bir alternatif olarak Youtube Music uygulamasını tanıtmıştı. Şimdiye kadar sadece çevrimiçi şarkıları dinleyebildiğiniz uygulama, artık cihazınızdaki dosyaları da oynatabilecek.

Yeni özellik kullanıma sunuldu

Yeni özellik v3.07.52 güncellemesinin bir parçası olarak uygulandı ve mevcut sürüm v.03.07.54'te de mevcut. Başka bir yeniliğin göze çarpmadığı bu yeni güncellemeyle birlikte artık müzik dosyalarınızı oynatmak için uygulama olarak Youtube Music'i seçebiliyorsunuz. Bunu yapmak için de şarkıyı Youtube Music ile aç seçeneğini kullanmanız gerekiyor.
Youtube Music artık medya oynatıcı olarak kullanılabiliyor
Yapılan açıklamalara göre Youtube Music, AAC ve FLAC ile kodlanmış MP3, Ogg, WAV ve M4A dosyalarını çalabiliyor. Ancak bu fonksiyonun önümüzdeki dönemde daha fazla format desteği sunacak olması da muhtemel. Yeni özelliği kullanmaya başlamak için Youtube Music uygulamanızın güncel versiyon olduğundan emin olun.

https://www.androidpolice.com/2019/03/26/youtube-music-can-now-act-as-a-media-player-for-files-stored-on-your-phone/ Yorum Yaz
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Sharparrow 1 ay
Arattım youtube müzük diye bir uygulama yok Google Play'de.. hangi ülke için haber yapıyorsunuz acaba?
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planetech 1 ay
Türkiye'de yok ki, neyin haberi bu
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koyunsavar 1 ay
youtube premium a abone olursan hersey serbest .reklam yok arka planda calisiyor
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addidas_85 1 ay koyunsavar
YouTube vanced bunu bir aratın Google da hocam
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The.Mafia 1 ay
YouTube arka fonda çalışması için güncelleme gerekiyor
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