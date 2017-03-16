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WhatsApp ve Telgram'daki güvenlik açığı nasıl kullanılıyor?

İsrailli yazılım şirketi Check Point Software Technologies geçtiğimiz hafta Wikileaks’in ortaya attığı WhatsApp ve Telegram’daki güvenlik açığının nasıl kullanıldığını video ile gösterdi.
2 yıl
7b
1
11
Mobil Uygulamalar
Furkan Babur
Yazar
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WhatsApp ve Telgram'daki güvenlik açığı nasıl kullanılıyor?
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Geçtiğimiz hafta Wikileaks; akıllı telefonlara, bilgisayarlara, akıllı televizyonlara ve oyun konsollarına CIA tarafından sızılabildiğini ve WhatsApp, Telegram, Signal gibi mesajlaşma uygulamalarının yine aynı şekilde sızılarak takip edilebildiğini ileri sürmüştü. Tabi bu açıklamayla birlikte uygulama kullanıcıları, her ne kadar uçtan uca şifreleme sistemine sahip olsalar da uygulamalardan endişe duymaya başlamıştı. İsrailli yazılım şirketi Check Point Software Technologies ise detaylı bir şekilde sızıntıların nasıl yapıldığını açıkladı ve video ile örneklendirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre kişilerin rehberlerine, fotoğraf ve videolarına, dosyalarına, sohbet geçmişlerine kısacası uygulama vasıtasıyla yapabildikleri her şeye erişme imkanı sunan sızma yöntemi ise oldukça basit ve şu şekilde işliyor: İlk olarak sızma yapacak kişi, mağdurun WhatsApp veya Telegram hesabına arka planında kötü amaçlı yazılım barındıran basit bir resim gönderiyor. Kullanıcı, WhatsApp üzerinden sadece bir defa resmi görüntülediği takdirde kullanıcının yerel depolama alanına giden bu resmin arkasında kötü amaçlı yazılım iş başına geçiyor ve saldırganın WhatsApp hesabını tamamen kontrol altına almasını sağlıyor.

Uçtan Uca Şifreleme Yeterli Değil 

Telegram’da ise resme sadece bir defa tıklanılması yeterli değil. Resmin, depolama alanına yerleşmesi için mağdurun resme bir defa daha tıklaması gerekiyor. Dahası sadece bir mağdurun WhatsApp veya Telegram hesabına sızan saldırgan bu hesap üzerindeki bütün kişilere aynı resmi göndererek sonucunda milyonlarca kişinin hesabına ulaşabileceği geniş bir saldırı başlatabiliyor. Tabi bu açık şirketin de belirttiği gibi uçtan uca şifrelemenin her ne kadar mesajları sadece iki kişinin görmesini sağlıyor olsa da mesajların barındırdığı kötü amaçlı yazılımları göremediği için çok da işlevsel olmadığını gözler önüne seriyor.

Check Point tarafından yapılan açıklamaya göre şirket WhatsApp ve Telegram’la iletişime geçip açığı bildirdikten sonra iki şirket de hızlı ve sorumlu bir şekilde davranarak bu açığı kapattı. İki uygulama için de son sürümü kullanan kullanıcılar artık bu açık nedeniyle herhangi bir güvenlik endişesi taşımadan uygulamaları kullanabilirler.

Check Point her ne kadar en azından bu açığın ortadan kalktığını dile getirse de özellikle WhatsApp ve Telgram’ın web sürümünü kullanan kullanıcıların, tarayıcı geçmişlerini periyodik olarak temizlemeleri gerektiği ve tanımadıkları kişilerden gelen veya şüpheli olduğu düşünülen gönderilerin kesinlikle açılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Check Point’in açıkladığı WhatsApp ve Telegram’daki güvenlik açığının nasıl kullanıldığını aşağıdaki videolardan izleyebilirsiniz:

 

http://blog.checkpoint.com/2017/03/15/check-point-discloses-vulnerability-whatsapp-telegram/ Yorum Yaz
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the fall of max payne 2 yıl en beğenilen
benim mesajlarımı millet ne yapsın ünlü olanlar düşünsün
1 Yanıt Yanıtla +11
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jerry smith 2 yıl gxhero
Orijinalden alıntı: gxhero

Opera da bu salak yazılımları kendine entegre ediyor hani discord filan olsa neyse diyeceğim de whatsapp ı neden tarayıcıdan kullanayım mantığı nedir? Hele şu haberi duyunca iyice işkillendim her opera kullanıcısını takip edecekleri anlamına geliyor ki çok oktan bir durum... :D

hocam konuyu çok yanlış anlamışsın. kötü niyetti kişi sana ister pc' de ister telefondan whatsapp'la sana resim gönderiyor sende onu açınca işlem tamamlanıyor. Az haberi oku.
Orijinalden alıntı: gxheroOpera da bu salak yazılımları kendine entegre ediyor hani discord filan olsa neyse diyeceğim de whatsapp ı neden tarayıc...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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MDV 2 yıl
Acik kapatmakla olacak is degil bunlar. Girmek isteyen baska bir yol bulup girer
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Bloother 2 yıl
Açıkların kapatıldığına dair güncelleme de gelmedi hâlâ.. Yalnız bu açık sadece web'de mi geçerli? Mobilde de mevcut mu? Videolar hep web üzerinden gösterilmiş. Telegram'ın, portable ve kurulabilir masaüstü versiyonları da var. Sadece dandik whatsapp oturum açmak için web'e ihtiyaç duyuyor çünkü..
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axaxa 2 yıl
Eskiden ne güzel msn hackleme vardı şimdi bisürü uygulama .p
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gxhero 2 yıl
Opera da bu salak yazılımları kendine entegre ediyor hani discord filan olsa neyse diyeceğim de whatsapp ı neden tarayıcıdan kullanayım mantığı nedir? Hele şu haberi duyunca iyice işkillendim her opera kullanıcısını takip edecekleri anlamına geliyor ki çok oktan bir durum... :D
2 Yanıt Yanıtla +1
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jerry smith 2 yıl gxhero
Orijinalden alıntı: gxhero

Opera da bu salak yazılımları kendine entegre ediyor hani discord filan olsa neyse diyeceğim de whatsapp ı neden tarayıcıdan kullanayım mantığı nedir? Hele şu haberi duyunca iyice işkillendim her opera kullanıcısını takip edecekleri anlamına geliyor ki çok oktan bir durum... :D

hocam konuyu çok yanlış anlamışsın. kötü niyetti kişi sana ister pc' de ister telefondan whatsapp'la sana resim gönderiyor sende onu açınca işlem tamamlanıyor. Az haberi oku.
2 Yanıt Yanıtla +4
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just4w0n 2 yıl gxhero
gxhero

Opera da bu salak yazılımları kendine entegre ediyor hani discord filan olsa neyse diyeceğim de whatsapp ı neden tarayıcıdan kullanayım mantığı nedir? Hele şu haberi duyunca iyice işkillendim her opera kullanıcısını takip edecekleri anlamına geliyor ki çok oktan bir durum... :D

Waw
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the fall of max payne 2 yıl en beğenilen
benim mesajlarımı millet ne yapsın ünlü olanlar düşünsün
1 Yanıt Yanıtla +11
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kadirirdem 2 yıl the fall of max payne
the fall of max payne

benim mesajlarımı millet ne yapsın ünlü olanlar düşünsün





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