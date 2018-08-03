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WhatsApp yakında Durum bölümünde reklam göstermeye başlayacak

Popüler mesajlaşma platformu WhatsApp'ı satın almak için milyarlarca dolar harcayan Facebook bu yatırımının geri dönüşünü almak istiyor. Yakında WhatsApp'ın Durum bölümünde reklam gösterilecek.
9 ay
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Uzunca bir süredir Facebook'un WhatsApp'tan nasıl para kazanmayı planladığı merak ediliyordu. WhatsApp'ı satın almak için servet harcayan Facebook'un yatırımlarını geri kazanmak istemesi kadar normal bir şey olamaz. Son günlerde sosyal medya devinin WhatsApp'tan para kazanma planları belli olmaya başlamıştı. Şimdi ise konuyla ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Çentikli telefon satışlarında rekor Huawei'nin oldu"
The Wall Street Journal'ın raporuna bakılırsa Facebook'un WhatsApp'tan para kazanma yollarından biri reklamlar aracılığıyla olacak. Daha önceki haberlerde de reklamlardan bahsedilmişti ancak WSJ’nin raporu bu reklamların WhatsApp’ın Durum bölümünde gösterilmeye başlayacağını ortaya koyuyor. Bildiğiniz üzere Instagram'daki Hikayeler'in başarısından sonra Facebook bu özelliği hem kendi platformuna hem de WhatsApp'a getirme kararı almıştı.

Durum reklamları etkili olur mu?

Instagram zaten Hikayeler'de reklam gösteriyor dolayısıyla WhatsApp’ın Durum bölümünde aynı uygulamayı hayata geçirmesi mantıklı. Buradaki en önemli soru Durum'ları kaç kişinin açıp baktığı. WhatsApp'daki Durum özelliğinin etkileşim seviyesinin Instagram'dan farklı olduğu ortada. Bu yüzden gösterilen reklamların ne kadar etkili olacağı şüpheli.

https://www.wsj.com/articles/facebooks-new-message-to-whatsapp-make-money-1533139325?mod=rss_Technology Yorum Yaz
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arrivederci 9 ay en beğenilen
ben zamanında parasını ödeyerek uygulamayı satın aldım banada reklam göstermeye kalkarsa bozuşuruz.
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AirSupport 9 ay
Kendi ayağına sıkmaya başlıyor WhatsApp
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Saint Ralph 9 ay getta
getta
Çevremde kullanan olsa mutlaka ben de hep onu kullanırdım. Kimi zorlayıp yüklettiysem hep sildiler Telegram'ı. Anlamıyorum.

Ben Telegram dışında hiçbir şey kullanmadığım için benimle işi olanlar, bana ulaşmak isteyenler, bilgi vs almak isteyenler mecburen kurdular.
Yoksa sülalem dahil kimse umurumda değil. 😂
Böylesi daha güzel.

Meselâ ben sık sık kültür turlarına çıkarım binlerce fotoğraf çekerim.
Ve turdaki herkes benden fotoğraf ister.
Almalarının tek bir yolu vardır. 😂😂😂
gettaÇevremde kullanan olsa mutlaka ben de hep onu kullanırdım. Kimi zorlayıp yüklettiysem hep sildiler Telegram'ı. Anlamıyorum.
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scorpion20 4 ay
Reklam çıkarsa topluca başka platforma geçeriz ama keşke yerli üretim birşeyler çıksa da bu fırsatı değerlendirse. Hangi ülkeydi hatırlayamadım adamların kendine özel facebook var, bizim de olsun, kullanalım. hatta reklamlı olsun yine kullanalım. verilerimizi kimlere emanet ediyoruz belli değil, bunu ilerde nelere kullanacaklar kim bilir?
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TurboBoosted 4 ay
iNSTAGRAM PLUS tarzı senelik ödemeli uygulama çıksa da alsak. zart zurt reklamlardan gına geldi artık.
whatsapp durum da çıksın sorun değil. onu çok fazla kullanan yok zaten. ama whatsapp içinde plus üyelik olabilir senelik ödemeli şekilde.
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Hopelesss 4 ay
kapitalizm bu sanırım
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BERK BEY 4 ay
Reklam geldiği gün sms e geçerim
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Darkad 4 ay
Whatsapp reklam göstermeye başlarsa siler atarım.
Tek şartla kabul ederim o reklamı gördüğüm için bana da para versin Whatsapp.
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tnrvrd1996 4 ay
Ooooh ne güzel tiktok denen Allahın belası reklamı whatsappta da göreceğiz yani
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ali.kose 4 ay
eğer bu durumda gelirse artık vay halimize madem para kazanma düşüncen var indirmeyi ücretli yap tek sefer para ödeyip rahat kullanalım reklam görme zorunluluğumuz olmamalı ya
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smnckgzr 4 ay
Whatsapp şu reklamları bir göstermeye başlasaydı da biz de şu yazılardan kurtulsaydık artık :D
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Çaylak_Doktor 4 ay
Durumları bende kullanmıyorum . Sorun yok bnm açımdan
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Vega 4 ay
Kullanmayın bu programı.Bir sürü alternatif var.Şu an en güvenli mesajlaşma uygulamaları "Signal" ile "Wickr Me" isimli uygulamalar.
Kaynak
securemessagingapps.com/...
Alt link ise Türkçesi.En yüksek güvenliği "Signal" ile "Wickr" sağlıyor.
gencyolcu.com/...
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