WhatsApp yakında Durum bölümünde reklam göstermeye başlayacak

Uzunca bir süredir Facebook'un WhatsApp'tan nasıl para kazanmayı planladığı merak ediliyordu. WhatsApp'ı satın almak için servet harcayan Facebook'un yatırımlarını geri kazanmak istemesi kadar normal bir şey olamaz. Son günlerde sosyal medya devinin WhatsApp'tan para kazanma planları belli olmaya başlamıştı. Şimdi ise konuyla ilgili daha fazla ayrıntı ortaya çıktı.

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The Wall Street Journal'ın raporuna bakılırsa Facebook'un WhatsApp'tan para kazanma yollarından biri reklamlar aracılığıyla olacak. Daha önceki haberlerde de reklamlardan bahsedilmişti ancak WSJ’nin raporu bu reklamların WhatsApp’ın Durum bölümünde gösterilmeye başlayacağını ortaya koyuyor. Bildiğiniz üzere Instagram'daki Hikayeler'in başarısından sonra Facebook bu özelliği hem kendi platformuna hem de WhatsApp'a getirme kararı almıştı.

Durum reklamları etkili olur mu?

Instagram zaten Hikayeler'de reklam gösteriyor dolayısıyla WhatsApp’ın Durum bölümünde aynı uygulamayı hayata geçirmesi mantıklı. Buradaki en önemli soru Durum'ları kaç kişinin açıp baktığı. WhatsApp'daki Durum özelliğinin etkileşim seviyesinin Instagram'dan farklı olduğu ortada. Bu yüzden gösterilen reklamların ne kadar etkili olacağı şüpheli.

https://www.wsj.com/articles/facebooks-new-message-to-whatsapp-make-money-1533139325?mod=rss_Technology