Çentikli telefon satışlarında rekor Huawei'nin oldu

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir raporla, Huawei'nin dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olduğunu ortaya koymuştu. Sigmaintell Consulting şirketinin araştırmasına göre Huawei, yılın ilk yarısında en çok çentikli telefon sevkiyatı ve satışı yapan şirket olarak bir rekora daha imza attı.

Huawei 25 milyon çentikli telefon sattı

Sigmaintell Consulting'in verilerine göre Huawei, 2018'in ilk yarısında 25.4 milyon çentikli telefon satışı gerçekleştirdi. İkinci sırada 20.7 milyon ile Apple gelirken listenin devamında ise Oppo, Vivo ve Xiaomi şirketleri yer alıyor. Cep telefonu sektöründe 2018 başından bu yana 86.1 milyon çentikli telefonun satıldığı belirtilirken, 100 milyon telefon satan Huawei'nin sattığı her 4 akıllı telefonundan birinin çentikli olduğu açıklandı.

https://www.digitimes.com/news/a20180802PD206.html

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'un ise herhangi birolmaması sebebiyle listede yer almadığını da belirtelim. Apple'ınile ayyuka çıkardığı çentikli cep telefonu tasarımları birçok şirketedurumda ve kullanıcıların şikayetlerine rağmen firmalar neredeyse her günduyurmaya devam ediyorlar.