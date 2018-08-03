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Çentikli telefon satışlarında rekor Huawei'nin oldu

Sigmaintell Consulting şirketinin araştırmasına göre yılın ilk yarısında en çok çentikli telefon sevkiyatı yapan şirket Huawei oldu. Çinli şirket satışlarda da birinci sırayı koruyor.
9 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir raporla, Huawei'nin dünyanın en büyük ikinci akıllı telefon üreticisi olduğunu ortaya koymuştu. Sigmaintell Consulting şirketinin araştırmasına göre Huawei, yılın ilk yarısında en çok çentikli telefon sevkiyatı ve satışı yapan şirket olarak bir rekora daha imza attı.

Huawei 25 milyon çentikli telefon sattı

Sigmaintell Consulting'in verilerine göre Huawei, 2018'in ilk yarısında 25.4 milyon çentikli telefon satışı gerçekleştirdi. İkinci sırada 20.7 milyon ile Apple gelirken listenin devamında ise Oppo, Vivo ve Xiaomi şirketleri yer alıyor. Cep telefonu sektöründe 2018 başından bu yana 86.1 milyon çentikli telefonun satıldığı belirtilirken, 100 milyon telefon satan Huawei'nin sattığı her 4 akıllı telefonundan birinin çentikli olduğu açıklandı.
Samsung'un ise herhangi bir çentikli akıllı telefonunun olmaması sebebiyle listede yer almadığını da belirtelim. Apple'ın iPhone X ile ayyuka çıkardığı çentikli cep telefonu tasarımları birçok şirkete ilham vermiş durumda ve kullanıcıların şikayetlerine rağmen firmalar neredeyse her gün yeni bir çentikli telefon modellerini duyurmaya devam ediyorlar.

https://www.digitimes.com/news/a20180802PD206.html Yorum Yaz
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sniko1 9 ay en beğenilen
Onca şikayete rağmen 86 milyon çentikli telefon satıldı ise alan memnun satan da memnundur yani zorla satan yok
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AMD En Eyisi Moruq 9 ay
U mad Apple
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yorumculuklar 9 ay
Çentikli cihazlarda en nazik şuan bunlar gibi geliyor bana. Tasarım konusunda gerçekten çok iyiler şuan. Çentik sevmem rahatsız eder ama bunların cihazlarında etmiyor.
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huseyincarnege 9 ay
p20pro olmasını isterdim ama alamam fakirim :(
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Captain_Ivy 9 ay
p20 lite kullanısı olarak gayet makul ve zarif bir telefon bence fiyatına göre. 5000 tl verecek halim yok telefonlara..
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pro-üye 9 ay
Apple in home butonunun ekmeğini samsung yedi, centiginin ekmeğini de huvayi yedi desenize
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axellus1 9 ay pro-üye
çentik aplle ın değilki googledan ayrılan kişinin çıkarttığı telefon ile başladı. essensional phone muydu neydi adı. apple yine ilk kendi bulmuş gibi lanse etti. ayrıca honor 10 da çentik çok kullanışlı
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sniko1 9 ay en beğenilen
Onca şikayete rağmen 86 milyon çentikli telefon satıldı ise alan memnun satan da memnundur yani zorla satan yok
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