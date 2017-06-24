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WhatsApp yakında dosya transferine izin verecek

Beta sürümde kullanıma sunulan yeni özellik belirli bir boyuta kadar kişilerin bir biri arasında dosya transferi yapmasına imkan tanıyor. Aslında uzun süredir böyle bir özelliğin gelmesi bekleniyordu.
1 yıl
3,1b
1
10
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil dünyaya metin tabanlı bir sohbet uygulaması olarak başlayan WhatsApp, zamanla fotoğraf ve video paylaşımına izin vererek yavaş yavaş özelliklerini genişletmeye başlamıştı. Sonrasında belge alışverişi başlatan WhatsApp şimdi dosya transferine hazırlanıyor.

WhatsApp yakında dosya transferine izin verecek

Önemli yenilik

Beta sürümde kullanıma sunulan yeni özellik belirli bir boyuta kadar kişilerin bir biri arasında dosya transferi yapmasına imkan tanıyor. Aslında uzun süredir böyle bir özelliğin platforma gelmesi bekleniyordu. Android için 128MB, iOS için 100MB, web uygulaması için ise 64MB’a kadar dosya transfer edilebiliyor.

Ayrıca Bkz. "Apple ortaklığı bıraktı, Imagination firması satışa çıktı"

Başta kullanıcılar için işe yarar bir özellik gibi görünse de dosya paylaşımının bazı olumsuz yanları da zamanla ortaya çıkabilir. Örneğin kapalı bir sohbet olduğu için zararlı dosyalar daha kolay paylaşılabilir. Ya da korsan film veya Android kurulum dosyaları da elden ele gezmeye başlayabilir. Bu da telif hakkı savunucularının tepkisine neden olacaktır. Bakalım Facebook bunun için ne tür tedbirler alacak. 

 

https://www.digitaltrends.com/mobile/whatsapp-file-sharing-news/ Yorum Yaz
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murdocklawless 1 yıl en beğenilen
ooo artık bilinmeyen numaralardan trojanlı apk lar yağmaya başlar.
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arel.gr 1 yıl
o dosyadan bi numune de kendine saklar !
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Guest-F8946C419 1 yıl
Para transferi de yakındır.
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Pi 1 yıl
Ahh messenger ahh
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E_Aydin35 1 yıl
Bence oması gereken önemli bir yenilik olacak.. Ama bu durum sanırım en çok iPhone kullanıcılarının işine yarayacak Whatsapp bir nevi küçük bir dosya yöneticisi olabilir onlar için :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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kreat 1 yıl E_Aydin35
E_Aydin35
Bence oması gereken önemli bir yenilik olacak.. Ama bu durum sanırım en çok iPhone kullanıcılarının işine yarayacak Whatsapp bir nevi küçük bir dosya yöneticisi olabilir onlar için :)

Nasıl bir işletim sisteminde dosya yöneticisi olmaz ?
Android'le dalga geçmezler mi bide... ios saçma sapan kısıtlamaları kaldırsın sonra androidle yarışsın
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kadirirdem 1 yıl
Güzel olur yer yer aradığım ama yapamadığım bir özellik.
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ApsinteX 1 yıl
Telegram 1.5 GB'lık dosya paylaşımına izin veriyor.. Üstelik bu yeni bir durumda değil. Keşke çevremde daha çok kullanan olsa WP yi hiç tercih etmemem.. Her ne kadar istek göndersemde bizim milleti alışkanlıklarından vazgeçirmek hiç kolay değil.
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zultaran 1 yıl
İmesh,kazaa tarzı bir programla telefonlar arası dosya paylasimi acilsa güzel olur.eskiden içerik fazla yoktu şimdi çok fazla,kolayda ulaşılıyor ama heyecanı yok..
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murdocklawless 1 yıl en beğenilen
ooo artık bilinmeyen numaralardan trojanlı apk lar yağmaya başlar.
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Guest-F8946C419 1 yıl
Para transferi de yakındır.
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interwap 1 yıl
Whatsup gelecekte yapacaklarını Telegram geçmişte yaptı.
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arel.gr 1 yıl
o dosyadan bi numune de kendine saklar !
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