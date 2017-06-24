WhatsApp yakında dosya transferine izin verecek

Mobil dünyaya metin tabanlı bir sohbet uygulaması olarak başlayan WhatsApp, zamanla fotoğraf ve video paylaşımına izin vererek yavaş yavaş özelliklerini genişletmeye başlamıştı. Sonrasında belge alışverişi başlatan WhatsApp şimdi dosya transferine hazırlanıyor.

Önemli yenilik

Beta sürümde kullanıma sunulan yeni özellik belirli bir boyuta kadar kişilerin bir biri arasında dosya transferi yapmasına imkan tanıyor. Aslında uzun süredir böyle bir özelliğin platforma gelmesi bekleniyordu. Android için 128MB, iOS için 100MB, web uygulaması için ise 64MB’a kadar dosya transfer edilebiliyor.

Ayrıca Bkz.

"Apple ortaklığı bıraktı, Imagination firması satışa çıktı"

Başta kullanıcılar için işe yarar bir özellik gibi görünse de dosya paylaşımının bazı olumsuz yanları da zamanla ortaya çıkabilir. Örneğin kapalı bir sohbet olduğu için zararlı dosyalar daha kolay paylaşılabilir. Ya da korsan film veya Android kurulum dosyaları da elden ele gezmeye başlayabilir. Bu da telif hakkı savunucularının tepkisine neden olacaktır. Bakalım Facebook bunun için ne tür tedbirler alacak.