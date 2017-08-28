WhatsApp'a doğrulanmış işletme hesapları geliyor

WhatsApp yayınladığı blog yazısıyla, yakında işletmelerin "yeşil onay rozeti" ile doğrulanmış hesaplara sahip olacaklarını açıkladı. WhatsApp tarafından onaylanmış işletme hesaplarının yanında tıpkı Facebook ve Twitter'daki mavi onay tikine benzer bir rozet yer alacak. Şirket yakında kullanıma sunulacak yeni özellikle ilgili detayların yer aldığı bir açıklama yayınladı.

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Blog yazısında "WhatsApp, sizin için önemli olan işletmelerle iletişim kurmanın yollarını araştırıyor. Bazı işletme hesapları WhatsApp tarafından doğrulanmıştır. Bir kişinin isminin yanında yeşil onay rozeti görürseniz, WhatsApp'ın bu kişinin telefon numarasının bir işletme hesabına ait olduğunu onaylandığı anlamına gelir" şeklinde bir ifade yer alıyor. WhatsApp işletme onayının şu anda pilot programa katılan az sayıdaki işletme ile sınırlı olduğunu belirtelim.

Kullanıcılar işletmeye ait telefon numarasını rehberlerine nasıl kaydetmişlerse, sohbette de o şekilde görecekler. Ancak rehbere kayıtlı değilse görülecek isim, işletmenin kendi seçtiği isim olacak. Ayrıca WhatsApp, kullanıcılara işletmeleri engelleme seçeneği de sunacak. Böylece diledikleri zaman kendileriyle iletişim kurulmasını durdurabilecekler.

http://gadgets.ndtv.com/apps/news/whatsapp-verified-business-accounts-1742851