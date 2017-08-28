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WhatsApp'a doğrulanmış işletme hesapları geliyor

Popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, kullanıcıların işletmelerle iletişim kurmasını sağlamak için yeşil onay rozetine sahip doğrulanmış işletme hesaplarını devreye sokuyor.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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WhatsApp yayınladığı blog yazısıyla, yakında işletmelerin "yeşil onay rozeti" ile doğrulanmış hesaplara sahip olacaklarını açıkladı. WhatsApp tarafından onaylanmış işletme hesaplarının yanında tıpkı Facebook ve Twitter'daki mavi onay tikine benzer bir rozet yer alacak. Şirket yakında kullanıma sunulacak yeni özellikle ilgili detayların yer aldığı bir açıklama yayınladı.
Ayrıca Bkz. "Android cihazlar için Trojan Geliştirme Kiti (TDK) de çıktı"
Blog yazısında "WhatsApp, sizin için önemli olan işletmelerle iletişim kurmanın yollarını araştırıyor. Bazı işletme hesapları WhatsApp tarafından doğrulanmıştır. Bir kişinin isminin yanında  yeşil onay rozeti görürseniz, WhatsApp'ın bu kişinin telefon numarasının bir işletme hesabına ait olduğunu onaylandığı anlamına gelir" şeklinde bir ifade yer alıyor. WhatsApp işletme onayının şu anda pilot programa katılan az sayıdaki işletme ile sınırlı olduğunu belirtelim.
Kullanıcılar işletmeye ait telefon numarasını rehberlerine nasıl kaydetmişlerse, sohbette de o şekilde görecekler. Ancak rehbere kayıtlı değilse görülecek isim, işletmenin kendi seçtiği isim olacak. Ayrıca WhatsApp, kullanıcılara işletmeleri engelleme seçeneği de sunacak. Böylece diledikleri zaman kendileriyle iletişim kurulmasını durdurabilecekler.

http://gadgets.ndtv.com/apps/news/whatsapp-verified-business-accounts-1742851 Yorum Yaz
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mmucit 1 yıl
Whatsapp para kazanmanın yolunu buldu.
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5kursun 1 yıl
şirket olarak kullacağız.
teşekkürler.
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EFSANEBRAD 1 yıl
Yeni reklam alanımız hayırlı olsun. Bi burası kalmıştı zaten 😡
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alemburda34 1 yıl
Zaten durumuna firma adini yazsan hemen hemen ayni kapiya cikacak bence asil getirilmesi gereken kolay numara ekleme (isletmeler icin) rehbere numara eklemedende konusma gelmeli.
Ancak bu özelliğin geleceği kesin gibi: faq.whatsapp.com/...
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mcrew 1 yıl
Twitter i tek kullanma amacım ttdestek, ibbbeyazmasa, yapikredihizmet, akbankdestek gibi hesaplara mesaj atıp sorunlarımı belirtmekti.
Artık ona da gerek kalmayacak

Direk whatsapp tan yazarım sikayetimi.
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BekirHan 1 yıl
Bari instagram ınkinin aynı renkte yapsaydınız. Sonuçta birebir kopyası.
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beter.böcek 1 yıl
Hazırda Netflix Türkiye de iletişimi bununla sağlıyor zaten.
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Sharparrow 1 yıl
bu da demek oluyor ki istemediğimiz reklamların saldırısı yakındır..
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