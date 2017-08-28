Android cihazlar için Trojan Geliştirme Kiti (TDK) de çıktı

Android cihazları hedef alan tehdit sayısı endişe verici bir hızla artıyor. Bunun nedenlerinden biri de Google'ın mobil platformu için kötü amaçlı yazılım (malware) hazırlamanın gittikçe daha kolay hale gelmesi.

Symantec güvenlik uzmanı Dinesh Venkatesan, şu anda Çin'de mevcut olan ve herhangi bir kodlama deneyimi olmayan herkesin kötü niyetli Android uygulaması oluşturabileceği Trojan Development Kit (TDK) tehlikesiyle ilgili bir yazı kaleme aldı.

Gerekli olan her şey Çince forumlardan indirilebilen bir Android APK dosyası ile yapılabiliyor. Ancak kötü amaçlı yazılım hazırlamak için kullanıcıların geliştiriciyle bağlantı kurması ve bir kerelik ödeme yapılması gerekli.

Satın alanlar uygulamayı kullanarak özelleştirilebilir fidye yazılımı (ransomware) oluşturabiliyorlar. Yani cihazın kilit ekranında görüntülenecek mesaj, cihazın kilidini açmak için tanımlanan anahtar, özel ikon ve hatta virüsü cihazın ekranında gösterilecek animasyona kadar her şeyin kolayca ayarlanabildiğini belirtelim.

Güvenilmeyen kaynaklardan uygulama yüklemeyin

Fidye yazılımı sadece bir form doldurularak oluşturulabildiği için herhangi bir kodlama becerisi gerektirmiyor. Ancak kullanıcıların oluşturdukları kötü niyetli uygulamayı cihazlara bulaştırmak için kendi yollarını bulmaları gerekli.

Cihazınızın risk altına girmemesi için güvenilmeyen kaynaklardan gelen APK dosyalarını görmezden gelmeniz ve kesinlikle tablet ve telefonlarınıza yüklememeniz lazım. TDK şu an için Çinli forumlarda görülmüş durumda ancak Symantec kısa süre içerisinde diğer bölgelere yayılarak tehlike çemberinin daha da genişleyeceği konusunda uyarıyor.

https://www.symantec.com/connect/tr/blogs/mobile-malware-factories-android-apps-creating-ransomware