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Android cihazlar için Trojan Geliştirme Kiti (TDK) de çıktı

Android ekosistemini hedefleyen saldırı sayısını daha da arttıracak yeni bir tehlike gündemde. Kodlama bilgisi olmadan fidye yazılımı oluşturulmasını sağlayan Trojan Geliştirme Kiti çıktı.
1 yıl
3,4b
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14
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Android cihazları hedef alan tehdit sayısı endişe verici bir hızla artıyor. Bunun nedenlerinden biri de Google'ın mobil platformu için kötü amaçlı yazılım (malware) hazırlamanın gittikçe daha kolay hale gelmesi.
Symantec güvenlik uzmanı Dinesh Venkatesan, şu anda Çin'de mevcut olan ve herhangi bir kodlama deneyimi olmayan herkesin kötü niyetli Android uygulaması oluşturabileceği Trojan Development Kit (TDK) tehlikesiyle ilgili bir yazı kaleme aldı.
Gerekli olan her şey Çince forumlardan indirilebilen bir Android APK dosyası ile yapılabiliyor. Ancak kötü amaçlı yazılım hazırlamak için kullanıcıların geliştiriciyle bağlantı kurması ve bir kerelik ödeme yapılması gerekli.
Satın alanlar uygulamayı kullanarak özelleştirilebilir fidye yazılımı (ransomware) oluşturabiliyorlar. Yani cihazın kilit ekranında görüntülenecek mesaj, cihazın kilidini açmak için tanımlanan anahtar, özel ikon ve hatta virüsü cihazın ekranında gösterilecek animasyona kadar her şeyin kolayca ayarlanabildiğini belirtelim.

Güvenilmeyen kaynaklardan uygulama yüklemeyin

Fidye yazılımı sadece bir form doldurularak oluşturulabildiği için herhangi bir kodlama becerisi gerektirmiyor. Ancak kullanıcıların oluşturdukları kötü niyetli uygulamayı cihazlara bulaştırmak için kendi yollarını bulmaları gerekli.
Cihazınızın risk altına girmemesi için güvenilmeyen kaynaklardan gelen APK dosyalarını görmezden gelmeniz ve kesinlikle tablet ve telefonlarınıza yüklememeniz lazım. TDK şu an için Çinli forumlarda görülmüş durumda ancak Symantec kısa süre içerisinde diğer bölgelere yayılarak tehlike çemberinin daha da genişleyeceği konusunda uyarıyor.

https://www.symantec.com/connect/tr/blogs/mobile-malware-factories-android-apps-creating-ransomware Yorum Yaz
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açmayın-bağıran-karı 1 yıl en beğenilen hareketliperde
hareketliperde
windows phone kullanın yüzde yüz güvenli. kimse kullanmadığı için kötü niyetli yazılımlarda yok


İyi niyetli yazılımlar da yok
hareketliperdewindows phone kullanın yüzde yüz güvenli. kimse kullanmadığı için kötü niyetli yazılımlarda yokİyi n...
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1 Yanıt Yanıtla +34
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hareketliperde 1 yıl
windows phone kullanın yüzde yüz güvenli. kimse kullanmadığı için kötü niyetli yazılımlarda yok
1 Yanıt Yanıtla +16
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Amd64x2 1 yıl
Milyar dolarlık şirketler yapınca hizmet, lamerler yapınca tehdit, dev şirketler sizi soymak için kendi ayağınızla kuyruk olursunuz teknoloji, hacker lar hırsız... Tabi ki kötü niyetli insanları aklama peşinde değilim, sadece bakış açınızı biraz değiştirin, değiştirin ki büyük resimde, büyük küçük herkesin sizi soymaya çalıştığını görün.
Milyar dolarlık şirketler yapınca hizmet, lamerler yapınca tehdit, dev şirketler sizi soymak için kendi ayağınızla kuyruk olursunuz teknoloji, hacker lar hırsı...
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1 Avatar
deoks 1 yıl
"Android özgürlüğü" artık bu noktaya gelmiş demek :D
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KaleyDeskop 1 yıl
crack yapılır yakında
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Jovi 1 yıl
...
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fatalrhymex 1 yıl
Şu sitelerde çıkan virüs bulaştı indirin temizleyin reklamına aa temizlesin hemen diye gözümün önünde basan arkadaşım olduğu için kaygılanıyorum
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DH Misafiri 1 yıl
İlk başta başlığı yanlış anlayan sadece ben miyim ?
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Amd64x2 1 yıl
Milyar dolarlık şirketler yapınca hizmet, lamerler yapınca tehdit, dev şirketler sizi soymak için kendi ayağınızla kuyruk olursunuz teknoloji, hacker lar hırsız... Tabi ki kötü niyetli insanları aklama peşinde değilim, sadece bakış açınızı biraz değiştirin, değiştirin ki büyük resimde, büyük küçük herkesin sizi soymaya çalıştığını görün.
Yanıtla +6
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hareketliperde 1 yıl
windows phone kullanın yüzde yüz güvenli. kimse kullanmadığı için kötü niyetli yazılımlarda yok
1 Yanıt Yanıtla +16
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açmayın-bağıran-karı 1 yıl hareketliperde
hareketliperde
windows phone kullanın yüzde yüz güvenli. kimse kullanmadığı için kötü niyetli yazılımlarda yok


İyi niyetli yazılımlar da yok
1 Yanıt Yanıtla +34
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ahmethi 1 yıl
Dünyada her zaman kötü niyetli insanlar olacak , ancak hep iyiler kazanacak. (kötülerin sadece küçük bir azınlık olduğunu düşünüyorum da ondan)
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Marquis-de-Sade` 1 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Basam mı?
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0quz28 1 yıl Marquis-de-Sade`
hahahaha
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OverClocK1ng 1 yıl Marquis-de-Sade`
Şuna uyuzum. Ben telefonun hafızasında taramaya izin vermeden, girdiğim bir sayfa nasıl telefonu taradı da virüs buldu. Bunu yiyen milyonlarca insan da vardır ha..
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