Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WhatsApp'a emoji arama özelliği geldi

Her geçen gün yeni özelliklerle donatılan WhatsApp'a emoji arama özelliği kazandırılmış durumda. Şu an için beta kullanıcılarının kullanabildiği özellik kısa süre içerisinde genel kullanıma sunulacak.
1 yıl
6,3b
1
Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WhatsApp her geçen gün daha fazla özellik sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde beta kullanıcılarına, herhangi bir dosya türünün paylaşılmasına olanak tanıyan "dosya paylaşımı" özelliği gelmişti. Bugün ise emoji severlerin favori ifadelerini kullanmalarını kolaylaştıracak "emoji arama" özelliğini ekleyen bir başka güncelleme yayınlanmış durumda.
Ayrıca Bkz. "Efsane resim görüntüleyici IrfanView artık Windows Mağazası'nda"
Arama seçeneği ilk olarak beta 2.17.238 sürümünde kullanıma sunuldu ancak kullanıldığında çökmelere neden olduğu bildirildi.  En son güncellemede ise bu düzeltilmiş durumda ve nihayet sorunsuz şekilde çalışıyor. Örneğin emoji arama kutusuna el yazarak el ile ilgili tüm emojileri görebilirsiniz.
Emoji arama özelliğine erişmek için, yazı giriş alanının solundaki smiley simgesine, ardından da sol alt köşede görünecek büyüteç ikonuna dokunmanız gerekecek. Daha sonra arayacağınız metni girerek istediğiniz emojiyi ekrana getirebileceksiniz. Güncelleme şu anda beta kullanıcıları tarafından test ediliyor. Kısa süre içerisinde ise kararlı sürüme entegre edilerek genel kullanıma sunulacak.

http://www.theandroidsoul.com/whatsapp-finally-introduces-emoji-search-feature Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Facebook’un sansür politikası ayrımcılık mı içeriyor? 1 yıl Uber, 5 milyarıncı yolculuğu geride bıraktı 1 yıl Bluesmart 2 valizler artık daha akıllı 1 yıl Intel'in en hızlı işlemcileri için yeni nesil anakartlar 1 yıl Yeni Marvel dizisi Inhumans'ın ilk fragmanı yayınlandı 1 yıl Galaxy S8 serisine Çin'den en iyi akıllı telefon ödülü 1 yıl PayPal sorunu binlerce oyuncunun PSN’den banlanmasına neden oldu 1 yıl Instagram, makine öğrenimiyle uygun olmayan yorumları engelleyecek 1 yıl Seat'ın yeni küçük SUV'si Arona resmen tanıtıldı 1 yıl Asimov'un bilim-kurgu klasiği Vakıf dizi oluyor 1 yıl Huawei'den Apple'a bir meydan okuma daha: MacBook Pro'ya rakip geldi 1 yıl iPhone 8'i tüm açılarıyla gösteren bir video yayınlandı 1 yıl AMD Ryzen 3 işlemcilerin özelliklerini açıkladı 1 yıl Asus Strongbox dünyanın en güçlü 8 ekran kartlı bilgisayarı oldu 1 yıl Microsoft siber saldırılara karşı yapay zekayı kullanacak 1 yıl Samsung, döküm tesislerine 1 milyar dolar daha yatırım yapıyor 1 yıl Xiaomi Redmi Pro 2 özellikleri sızdırıldı 1 yıl TP-Link NC450 incelemesi "Her eve kablosuz güvenlik" 1 yıl Avatar 2, izlemek için gözlük gerektirmeyen ilk 3D film olacak 1 yıl iPhone 8'in kablosuz şarj özelliğiyle ilgili en net ipucu iOS 11 betada çıktı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp'a emoji arama özelliği geldi Sonraki Stres çarkı kablosuz özellikler kazandı 1 yıl Intel’in başı yine sıcaklıklarla dertte! 1 yıl Çinli LeEco para kaybını durduramıyor 1 yıl Toshiba’dan bir ilk! 1 yıl Ransomware görünümlü virüs: Petya Avrupa’da hızla yayılıyor 1 yıl Google Photos’a otomatik fotoğraf paylaşma özelliği eklendi 1 yıl Efsane resim görüntüleyici IrfanView artık Windows Mağazası'nda 1 yıl Xbox One X satışları 4 sene içerisinde 17 milyona ulaşacak 1 yıl Token: Tüm hayatınızı yönetecek tek yüzük 1 yıl Facebook artık dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip 1 yıl Yeni sızıntı Meizu Pro 7'nun ikinci ekranı açığa çıkardı 1 yıl Xiaomi’den dünyanın ilk sinema seviyesinde projeksiyon televizyonu 1 yıl Lexar markasına elveda 1 yıl Toshiba’dan WD’ye dava! 1 yıl Ubisoft yeni Assassin's Creed mobil oyununu duyurdu 1 yıl Nokia geri döndü: Android'li yeni telefonu Nokia 3'ü kullandık 1 yıl Araç sahiplerine plaka uyarısı 1 yıl Qualcomm'dan ekran, metal ve cam altına gömülebilen parmak izi sensörleri 1 yıl OmniVision’dan amiral gemilerine 16MP çözünürlükte sensör 1 yıl Dünyanın en büyük kömür şirketi madenlerini kapatıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim