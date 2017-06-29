WhatsApp'a emoji arama özelliği geldi

WhatsApp her geçen gün daha fazla özellik sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde beta kullanıcılarına, herhangi bir dosya türünün paylaşılmasına olanak tanıyan "dosya paylaşımı" özelliği gelmişti. Bugün ise emoji severlerin favori ifadelerini kullanmalarını kolaylaştıracak "emoji arama" özelliğini ekleyen bir başka güncelleme yayınlanmış durumda.

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Arama seçeneği ilk olarak beta 2.17.238 sürümünde kullanıma sunuldu ancak kullanıldığında çökmelere neden olduğu bildirildi. En son güncellemede ise bu düzeltilmiş durumda ve nihayet sorunsuz şekilde çalışıyor. Örneğin emoji arama kutusuna el yazarak el ile ilgili tüm emojileri görebilirsiniz.

Emoji arama özelliğine erişmek için, yazı giriş alanının solundaki smiley simgesine, ardından da sol alt köşede görünecek büyüteç ikonuna dokunmanız gerekecek. Daha sonra arayacağınız metni girerek istediğiniz emojiyi ekrana getirebileceksiniz. Güncelleme şu anda beta kullanıcıları tarafından test ediliyor. Kısa süre içerisinde ise kararlı sürüme entegre edilerek genel kullanıma sunulacak.

http://www.theandroidsoul.com/whatsapp-finally-introduces-emoji-search-feature