Efsane resim görüntüleyici IrfanView artık Windows Mağazası'nda

Facebook jenerasyonu IrfanView'in ne olduğunu bilmiyor olabilir ancak bu başarılı program, Windows sistemler için dünyanın en iyi resim görüntüleyici ve dönüştürücülerinden biri olmaya devam ediyor. Popüler yazılım Microsoft'un masaüstü köprüsü Project Centennial sayesinde Windows Mağazası'ndaki yerini almış durumda.

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IrfanView'in Windows Mağazası sürümü, Win32 versiyonuyla aynı özelliklere sahip. Dolayısıyla yüklediğiniz taktirde, masaüstü sürümündeki hiçbir özelliği aramayacaksınız. Ayrıca desteklediği 60'dan fazla eklentiyi kurarak programın işlevselliğini genişletmeniz de mümkün.

Basit arayüz, fonksiyonel özellikler

IrfanView ayrıca Unicode desteği, birden fazla dil, hızlı dizin tarama ve beğeninize göre özelleştirebileceğiniz süper gelişmiş bir toplu dönüştürme ve düzenleme aracı ile birlikte geliyor. Ayrıca efektler, fligranlama ve düzenleme araçlarının da dahil olduğu geniş bir özellik yelpazesine sahip.

PC'lerde çalışabiliyor. Yazılımın henüz Windows 10 Mobile cihazları desteklemediğini belirtelim. Tamamen ücretsiz olan uygulamayı Windows Mağazası'ndan Windows 10'lu sisteminize yükleyebilirsiniz. IrfanView ne yazık ki şu an için sadeceçalışabiliyor. Yazılımın henüz Windows 10 Mobile cihazları desteklemediğini belirtelim. Tamamen ücretsiz olan uygulamayı Windows Mağazası'ndan indirerek 'lu sisteminize yükleyebilirsiniz.

https://www.windowscentral.com/irfanview-image-viewer-hits-windows-store-microsofts-desktop-bridge