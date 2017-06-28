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Efsane resim görüntüleyici IrfanView artık Windows Mağazası'nda

Resim görüntüleme ve toplu resim düzenleme için kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz yazılımlardan biri olan IrfanView sonunda Windows Mağazası'ndaki yerini aldı...
1 yıl
5,4b
1
14
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Facebook jenerasyonu IrfanView'in ne olduğunu bilmiyor olabilir ancak bu başarılı program, Windows sistemler için dünyanın en iyi resim görüntüleyici ve dönüştürücülerinden biri olmaya devam ediyor. Popüler yazılım Microsoft'un masaüstü köprüsü Project Centennial sayesinde Windows Mağazası'ndaki yerini almış durumda.
Ayrıca Bkz. "Yeni sızıntı Meizu Pro 7'nun ikinci ekranı açığa çıkardı"
IrfanView'in Windows Mağazası sürümü, Win32 versiyonuyla aynı özelliklere sahip. Dolayısıyla yüklediğiniz taktirde, masaüstü sürümündeki hiçbir özelliği aramayacaksınız. Ayrıca desteklediği 60'dan fazla eklentiyi kurarak programın işlevselliğini genişletmeniz de mümkün.

Basit arayüz, fonksiyonel özellikler

IrfanView ayrıca Unicode desteği, birden fazla dil, hızlı dizin tarama ve beğeninize göre özelleştirebileceğiniz süper gelişmiş bir toplu dönüştürme ve düzenleme aracı ile birlikte geliyor. Ayrıca efektler, fligranlama ve düzenleme araçlarının da dahil olduğu geniş bir özellik yelpazesine sahip.
IrfanView ne yazık ki şu an için sadece PC'lerde çalışabiliyor. Yazılımın henüz Windows 10 Mobile cihazları desteklemediğini belirtelim. Tamamen ücretsiz olan uygulamayı Windows Mağazası'ndan indirerek Windows 10'lu sisteminize yükleyebilirsiniz.

https://www.windowscentral.com/irfanview-image-viewer-hits-windows-store-microsofts-desktop-bridge Yorum Yaz
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SeKSandDoRT 1 yıl en beğenilen face1tr
face1tr
İrfan adında biri mi yapmış bu programı?

irfan skiljan adında bosnak kökenli avusturyalı bir yazılımcı yapmış,
türkiyede bir dönem çok popülerdi adının türkçede olması nedeniyle.
bedava, az yer kaplayan, kasmayan, yetenekli içi dolu turşucuk bir fıçı..
face1trİrfan adında biri mi yapmış bu programı?irfan skiljan adında bosnak kökenli avusturyalı bir yazılımcı yapmış,türkiye...
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Taylor Lautnerr 1 yıl
Vay be günler ne çabuk geçiyor.
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aycibin 1 yıl
Win10'da kullanımı azalır bence.win10 resim görüntüleme performansi baya etkileyici.ama win7 kullanıcılarına cazip
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Damenda 1 yıl
Google, picasayı öldürdü.
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rakanishu 1 yıl
En iyisimidir bilmem ama en kolay ve kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. 20 yıldır kullanıyorum.
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V4LKyR 1 yıl
IrfanView efsanedir, gencler bilmezler.
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serafon 1 yıl
acdsee ile bu piyasayı götürürdü zamanında, hey gidi günler
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mmucit 1 yıl
Hala kullanırım, alanında en iyilerdendir.
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CVenturas 1 yıl
Küçükken babamin calistigi sirketi gezmistim. Tum bilgisayarlarda bu yazilim kuruluydu. XP zamanlariydi. Resimle ugrasmadigim icin o donem ne ise yaradigini bilmiyordum. Sonralari ogrenmistim.
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GAJU 1 yıl
Ah be ! zamanında WOW screenshotlarını açmak için kullanırdık ..
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face1tr 1 yıl
İrfan adında biri mi yapmış bu programı?
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SeKSandDoRT 1 yıl face1tr
face1tr
İrfan adında biri mi yapmış bu programı?

irfan skiljan adında bosnak kökenli avusturyalı bir yazılımcı yapmış,
türkiyede bir dönem çok popülerdi adının türkçede olması nedeniyle.
bedava, az yer kaplayan, kasmayan, yetenekli içi dolu turşucuk bir fıçı..
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