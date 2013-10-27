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WhatsApp'ın Windows Phone 8 uygulaması güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,2b
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19
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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WhatsApp'ın Windows Phone 8 uygulaması güncellendi
Popüler mesajlaşma servisi WhatsApp'ın Windows Phone 8 uygulaması yeni geliştirmeler ile güncellendi.
Mevcut olarak hizmet verdiği bütün mobil platformlarda devamlı olarak yeni özellikler ile kendini geliştirilen WhatsApp, en son olarak Windows Phone 8 işletim sistemine sahip cihazlar için yayınlanan güncellemesiyle öncelikle Hırvatça, Macarca ve Litvanya dil seçeneklerini sunmaya başlıyor. Ayrıca sesli mesajlaşma özelliği eskiye oranla daha iyi bir duruma getirilen uygulama, artık yön kilidi (WP7 özel) ve metin boyutu ayarlama seçeneklerini de bünyesinde barındırıyor. Son olarak mesaj iletme seçenekleri de daha iyi duruma getirilen WhatsApp, daha etkili ve kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.
Ücretsiz olarak elde edilebilen WhatsApp'ın Windows Phone 8 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.geeky-gadgets.com/whatsapp-for-windows-phone-updated-brings-several-bug-fixes-and-imrpovements-27-10-2013/ Yorum Yaz
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musa_unsal2005 6 yıl
oktayakgoz
Haber editörleri artırılması gerek gerçekten. Fakat zihniyet değişmeden olmaz. Bütün editörler Apple in sözcüsü olmuş resmen. Bir başka haberde yeni ipad ile ilgili yorumları bulup getirenler bu tip haberlerden habersiz olması. Bu sitenin artık donanım haber değil de applehaber olması gerektiğini gösterir.

Arkadaşım apple zaten donanımhaberi adam yerine koyup telefon bile göndermiyor. Burda yapılan haberler sadece yabancı basından alınıp biraz yorumlanarak bize sunulmuş kısmı. Kızacaksanız sitenin özgün olmamasına kızın.
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yunusemresa 6 yıl
Bu kullandığımız Whatsapp beta mı bide?
Güncellemeden sonra iyice sapıttı açıkçası. Açılmıyor bile bazen. "Sürdürülüyor" da tıkandığını gördüm.
Ama helal olsun, problemi baştan kabul edip "beta" demiş adamlar.
Kısa zamanda düzeleceğini umuyorum.
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psirik 6 yıl
Güncelleme sonrası bildirim sorunu yaşayan var mı? Whatsapp'a girmeden mesaj gelip gelmediğini göremiyorum.
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Kulak Misafiri 6 yıl psirik
eragon57

Güncelleme sonrası bildirim sorunu yaşayan var mı? Whatsapp'a girmeden mesaj gelip gelmediğini göremiyorum.

Bildirim sorunu ne zaman yoktu ki?
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prof.exx 6 yıl
Eğer whatsapp'ın windows phone'daki görünümü buysa harbiden rezillik. Android ve ios'da istediğimix gibi özelleştiriyoruz bir sürü fonksiyon var
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jumuu 6 yıl
Ben bu uygulamayı 2 gün önce güncelledim. Üstelik başka bir sitenin haberinde okuduktan sonra. Herhalde DH'in sunucularında elektrikler kesikti.
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oktayakgoz 6 yıl
Haber editörleri artırılması gerek gerçekten. Fakat zihniyet değişmeden olmaz. Bütün editörler Apple in sözcüsü olmuş resmen. Bir başka haberde yeni ipad ile ilgili yorumları bulup getirenler bu tip haberlerden habersiz olması. Bu sitenin artık donanım haber değil de applehaber olması gerektiğini gösterir.
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