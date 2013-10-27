WhatsApp'ın Windows Phone 8 uygulaması güncellendi

Popüler mesajlaşma servisi WhatsApp'ın Windows Phone 8 uygulaması yeni geliştirmeler ile güncellendi.

Mevcut olarak hizmet verdiği bütün mobil platformlarda devamlı olarak yeni özellikler ile kendini geliştirilen WhatsApp, en son olarak Windows Phone 8 işletim sistemine sahip cihazlar için yayınlanan güncellemesiyle öncelikle Hırvatça, Macarca ve Litvanya dil seçeneklerini sunmaya başlıyor. Ayrıca sesli mesajlaşma özelliği eskiye oranla daha iyi bir duruma getirilen uygulama, artık yön kilidi (WP7 özel) ve metin boyutu ayarlama seçeneklerini de bünyesinde barındırıyor. Son olarak mesaj iletme seçenekleri de daha iyi duruma getirilen WhatsApp, daha etkili ve kullanışlı bir yapı ortaya koyuyor.

Ücretsiz olarak elde edilebilen WhatsApp'ın Windows Phone 8 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.geeky-gadgets.com/whatsapp-for-windows-phone-updated-brings-several-bug-fixes-and-imrpovements-27-10-2013/