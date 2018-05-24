Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WhatsApp'ta can sıkıcı hata: Kullanıcılar engelledikleri kişilerden mesaj almaya başladı

WhatsApp'ta sadece rahatsız edici değil, aynı zamanda birçok kullanıcının gizliliğini ihlal eden bir hata ortaya çıktı. Birçok kullanıcı, daha önce engelledikleri kişilerden mesaj almaya başladı.
12 ay
4,2b
2
7
sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WhatsApp'ta kullanıcıların engelledikleri kişilerden mesaj almasına neden olan ciddi bir hata ortaya çıktı. Popüler mesajlaşma uygulamasını kullanan çok sayıda kişi, engellediği kişilerin hala kendilerine ulaşarak mesaj gönderebildiğini söylüyor.
Sorun henüz resmi olarak giderilmese de uygulanabilecek geçici bir çözüm var. Karşı taraftaki kişinin engeli kaldırılırsa ve tekrar engellenirse problem çözülüyor. Ancak birçok kullanıcı bunun farkında olmayabilir.
Ayrıca Bkz. "Apple, iPhone'unun pilini garanti dışı değiştirenlere 190 TL ödeme yapacak"
Bununla birlikte hata sadece insanların engellediği kişilerden mesaj almasına yol açmıyor aynı zamanda bu kullanıcıların gizliliğinin ciddi bir şekilde ihlal edilmesine de neden oluyor. Zira engellenen kişiler onları engelleyenlerin durum güncellemelerini ve profil detaylarını görebiliyorlar.

Engellenen kişiler istedikleri kadar mesaj gönderebiliyor

Maalesef bu durum kendilerini rahatsız eden kişilerden mesaj almak istemeyen kullanıcıları sıkıntıya sokmuş durumda. Söz konusu hata, bu şahısların engellemeden etkilenmeden karşı tarafa diledikleri kadar mesaj göndermesine izin veriyor.
Hem iOS hem de Android kullanıcılarını etkiliyen bu sorunun sunucu taraflı bir hatadan kaynaklandığı belirtiliyor. Yani sorun muhtemelen WhatsApp sunucularında. Şirket ise henüz hatanın ne zaman düzeltileceği konusunda bir açıklama yapmamış durumda.

https://betanews.com/2018/05/24/whatsapp-block-bug/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
AirSupport 12 ay en beğenilen
Eski sevgilime yazayım bakalım çalışıyor mu....
2 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Baelros 12 ay
Su gruba izinsiz sorgusuz sualsiz alma olayina da bir care bulsalar keske
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
birinci keci sebo 12 ay
olur böyle şeyler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erdemkuru 12 ay
engeli kaldırıp tekrar engellemek mi gerekiyor. ben en az 50 - 60 kişiyi engelledim tek tek nasıl uğraşıcamki hepsiyle benim gibi milyonlarca insan vardır ne kadar mal bir hata. dünyanın en çok kullanılan programlarından biri bunu yapıyorsa diğerleri daha beter demekki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AirSupport 12 ay en beğenilen
Eski sevgilime yazayım bakalım çalışıyor mu....
2 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
elektrontan 12 ay AirSupport
Aga çalışmıyor sanki be...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
La Pluie 12 ay AirSupport
Calismiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BERK BEY 12 ay
Rezillik resmen
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 12 ay ABD kripto paralardaki manipülasyon hakkında soruşturma başlattı 12 ay YouTube’un DM özelliği masaüstüne geldi 12 ay Nokia X6 ikinci kez satışa çıktı ve yine saniyeler içinde tükendi 12 ay Yeni Acer Swift 5 ince ekran çerçeveleri ile dikkat çekiyor 12 ay Samsung televizyonları artık FreeSync destekli 12 ay Nvidia GeForce GTX 1050 3GB versiyonu resmileşti 12 ay Netflix piyasa değeri ile Disney ve Comcast'i geride bıraktı 12 ay Android Go telefonu Meizu M8C satışa sunuldu 12 ay Battlefield V oyunu PC platformunda Nvidia’ya emanet 12 ay LG V35 ThinQ ilk kez çalışırken görüntülendi 12 ay AMD Ryzen teknolojisi konsollara girmeye hazır 12 ay Fujifilm'den retro görünümlü yeni aynasız fotoğraf makinesi: X-T100 12 ay ABD drone'lara plaka zorunluluğu getirebilir 12 ay Yeni iPad 9.7'e rakip geldi "Acer Chromebook Tab 10" 12 ay Samsung'dan büyük ekranlı giriş seviyesi telefon: Galaxy Wide 3 12 ay Marshall Adaları kripto parayı resmi para birimi olarak kabul ediyor 12 ay Türkiye’nin Türk Bayraklı ilk F-35’inden heyecan uyandıran video ve görüntüler 12 ay Samsung 2020 yılına kadar tüm ürünlerine yapay zeka entegre etmek istiyor 12 ay Roketsan ve TUSAŞ’tan Kazakistan ile önemli anlaşma 12 ay Türkiye'de fiberi yaygınlaştıracak anlaşma bugün imzalandı 12 ay GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp'ta can sıkıcı hata: Kullanıcılar engelledikleri kişilerden mesaj almaya başladı Sonraki Elon Musk ''basının güvenilirliğini değerlendirmek'' için web sitesi açacak 12 ay Apple ve Volkswagen sürücüsüz araç geliştirmek için anlaştı 12 ay Acer Predator Orion oyuncu kasaları ilk izlenim 12 ay Apple, iPhone'unun pilini garanti dışı değiştirenlere 190 TL ödeme yapacak 12 ay Honda, uygun fiyatlı bir elektrikli araç üzerinde çalışıyor 12 ay Jurassic World Alive indirmeye sunuldu 12 ay EA, oyun yansıtma hizmeti Gamefly’ı satın aldı 12 ay Snapdragon 710 resmen tanıtıldı: İşte özellikleri! 12 ay Xiaomi Mi 8 inceleme videoları internete saçıldı 12 ay George R.R. Martin kitabı The Ice Dragon sinemaya uyarlanıyor 1 yıl Lenovo Z5'in pili 45 gün bekleme süresi sunacak 1 yıl Donald Trump artık Twitter'daki takipçilerini engelleyemeyecek 1 yıl MediaTek "premium orta sınıf" telefonlar için Helio P22 yonga setini duyurdu 1 yıl HTC'nin yeni amiral gemisi U12+ elimizde 1 yıl BMW'nin otomobil yazılımında 14 farklı kusur tespit edildi 1 yıl LG V35 önümüzdeki ay dört orta sınıf telefonla birlikte gelebilir 1 yıl Sürücüsüz araçlar tıpkı insanlar gibi şerit değiştirmeyi öğrenecek 1 yıl Yakıtsız çalışan uzay aracı testleri gerçeği yansıtmıyor 1 yıl Zuckerberg, Avrupa Parlamentosu'nun kilit sorularını yanıtlamadı 1 yıl Gather ile yüzlerce haber kaynağı ve radyoyu tek uygulamadan takip edin Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim