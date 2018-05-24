WhatsApp'ta can sıkıcı hata: Kullanıcılar engelledikleri kişilerden mesaj almaya başladı

WhatsApp'ta kullanıcıların engelledikleri kişilerden mesaj almasına neden olan ciddi bir hata ortaya çıktı. Popüler mesajlaşma uygulamasını kullanan çok sayıda kişi, engellediği kişilerin hala kendilerine ulaşarak mesaj gönderebildiğini söylüyor.

Sorun henüz resmi olarak giderilmese de uygulanabilecek geçici bir çözüm var. Karşı taraftaki kişinin engeli kaldırılırsa ve tekrar engellenirse problem çözülüyor. Ancak birçok kullanıcı bunun farkında olmayabilir.

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Bununla birlikte hata sadece insanların engellediği kişilerden mesaj almasına yol açmıyor aynı zamanda bu kullanıcıların gizliliğinin ciddi bir şekilde ihlal edilmesine de neden oluyor. Zira engellenen kişiler onları engelleyenlerin durum güncellemelerini ve profil detaylarını görebiliyorlar.

Engellenen kişiler istedikleri kadar mesaj gönderebiliyor

Maalesef bu durum kendilerini rahatsız eden kişilerden mesaj almak istemeyen kullanıcıları sıkıntıya sokmuş durumda. Söz konusu hata, bu şahısların engellemeden etkilenmeden karşı tarafa diledikleri kadar mesaj göndermesine izin veriyor.

Hem iOS hem de Android kullanıcılarını etkiliyen bu sorunun sunucu taraflı bir hatadan kaynaklandığı belirtiliyor. Yani sorun muhtemelen WhatsApp sunucularında. Şirket ise henüz hatanın ne zaman düzeltileceği konusunda bir açıklama yapmamış durumda.

https://betanews.com/2018/05/24/whatsapp-block-bug/