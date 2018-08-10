WhatsApp'ta güvenlik açığı tespit edildi

WhatsApp'ın kullandığı güvenlik özelliklerinden biri olan uçtan uca şifreleme, mesajların şifreli olarak gönderildiği ve alındığı anlamına geliyor. Yani ele geçirildiklerinde bile kimse tarafından okunamazlar. Ancak güvenlik araştırmacılarına göre, durum böyle değil.

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Check Point Software Technologies bünyesindeki güvenlik araştırmacıları tarafından ortaya çıkarılan açık, bilgisayar korsanlarının yazışmalardaki mesajları değiştirmesine olanak sağlıyor. Şirket uygulamadaki “alıntı” özelliğinin grup sohbetlerinde var olan cevapları değiştirmek için nasıl kullanılabileceğini gözler önüne serdi. Hacker'lar bu yöntemle alıntılamış bir mesajın içeriğini ve gönderen kişiyi değiştirebiliyor.

Açık video ile ispatlandı

Yani bu da alıntılanan bir mesajın tamamen farklı bir şey söylenmiş gibi değiştirilebileceği ve başka biri tarafından gönderilmiş gibi gösterilebileceği anlamına geliyor. Söz konusu hata bir güvenlik açığı gibi görünse de WhatsApp'a göre durum böyle değil.

Şirket alıntılanan mesajların doğrulanmasının bir gizlilik sorunu oluşturacağını veya uygulamayı önemli ölçüde yavaşlatabileceğini söylüyor. Check Point ekibi tarafından oluşturulan videoya göz atarak açıktan nasıl faydalanıldığını görebilirsiniz.

https://www.nytimes.com/2018/08/07/technology/whatsapp-security-concern.html