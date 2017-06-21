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Wi-Fi sinyaliyle üç boyutlu haritalama yapıldı

Bilim insanları, Wi-Fi sinyallerini kullanarak bir yapının üç boyutlu haritalamasını yapmayı başardı. Wi-Fi sinyalleri, yapının iki farklı tarafında yerleştirilen dronelardan yayıldı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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UC Santa Barbara’nın Mostofi Laboratuvarı’nda görevli olan bilim insanları Wi-Fi sinyalini kullanarak bir yapının haritalamasını yapmayı başardı. Yapının iki tarafına yerleştirilen droneların kullandığı Wi-Fi sinyali, yapının iç kısmının görüntülenebilmesini sağladı.

Dronelardan birisi Wi-Fi sinyalini yayarken, diğeri alıcı görevi görüyor ve sinyalin yapı içerisinde karşılaştığı engelleri algılayarak haritalamayı gerçekleştiriyor. Alıcı olan drone, farklı matematiksel işlemleri kullanarak gelen Wi-Fi sinyali üzerinden üç boyutlu görüntülemeleri yapıyor.

Mostofi Laboratuvar’ı  daha önceki dönemlerde de radyo dalgalarını kullanarak haritalama yapabiliyordu. Laboratuvar, 2010 senesinde ilk defa Wi-Fi sinyallerini kullanarak görüntüleme yapmayı başarmıştı. Profesör Yasamin Mostofi, Wi-Fi sinyali sayesinde görüntüleme yapmanın kolay olduğunu ancak bir yapının iç kısmının haritalandırılmasının, çok fazla değişken olmasından ötürü zor olduğunu dile getirdi.

Bu teknoloji, geliştirildiği takdirde afet durumları başta olmak üzere birçok farklı alanda kullanılabilir.


https://www.engadget.com/2017/06/19/researchers-map-a-building-in-3d-using-wifi-enabled-drones/ Yorum Yaz
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