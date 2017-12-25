Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sosyal Medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın Twitter hesabı geri geldi

Wikileaks sitesinin kurucusu ve yayın yönetmeni Julian Assange'ın Twitter hesabı gece yarısı gizemli bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Hesap tekrar erişilebilir hale geldi.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
1,5b
1
2
sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın Twitter hesabı (@JulianAssange) birdenbire ortadan kaybolmuştu. Assange'ın hesabı kısa bir süre önce tekrar erişilebilir hale geldi. Hesabın silinmesinin üzerinden daha birkaç saat geçmişken konuyla ilgili spekülasyonlar da yayılmaya başladı.
Ayrıca Bkz. "Lenovo'nun bağımsız sanal gerçeklik gözlüğünün detayları ortaya çıktı"
Assange'ın Twitter hesabına gece yarısından itibaren erişemeyen bazı Twitter kullanıcıları bunu "özgürce konuşmaya" yönelik bir sansür olarak nitelendirirken, bazıları ise hesabın kaybolmasıyla ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.

Assange aktif bir Twitter kullanıcısı

Assange, sosyal platformu oldukça aktif kullanan bir isim. Kendisinin sıklıkla Twitter hesabı aracılığıyla WikiLeaks'e paralel gönderiler paylaştığını görüyoruz. Hesabın Twitter tarafından mı askıya alındığı yoksa Assange'ın kendisi tarafından devre dışı bırakıldığı henüz bilinmiyor.

https://gizmodo.com/it-seems-like-julian-assange-deleted-his-twitter-1821568273 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sniper23 1 yıl
Bu adam Bitcoin zengini olmuştu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 1 yıl
Trumpun hesabı silinince kahraman
Julian Assange'nin hesabı kaldırılinca "özgürce konuşmaya" yönelik bir sansür
(eleştirim donanımhabere değil ABD medyasına ve insanına)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Kötü sürücünün sigorta primine 111 TL, iyi sürücünün primine 25 lira zam 1 yıl Apple için bomba MediaTek iddiası 1 yıl Navigasyon uygulamasına kızan şehir yönetimi yolları kapatma kararı aldı 1 yıl App Store’daki iOS ve MacOS uygulamaları birleşiyor 1 yıl Satoshi Nakamoto Bitcoin kazanmaya devam ediyor 1 yıl Oppo, 6 inç ekran ve 20 MP ön kameralı A75 ve A75s modellerini piyasaya sürdü 1 yıl Türkiye'de siber suçlar nedeniyle bin kişiye tutuklama kararı 1 yıl Pegasus operasyonlarında Blockchain teknolojisinden faydalanacak 1 yıl Huawei’den ülkemiz gençleri için "Geleceğin Tohumları" sosyal sorumluluk projesi 1 yıl Facebook’un pazarlama eğitimi platformu Blueprint ülkemizde erişime açıldı 1 yıl Anket: 2017 yılının en iyi mobil oyunları 1 yıl Huawei Matebook D 2018 duyuruldu 1 yıl iPhone X açıklamasından sonra tedarikçi hisseleri tepetaklak 1 yıl Canlı Yayın Sihirbazı | Elgato CamLink inceleme 1 yıl Ubisoft’un yeni yapay zekâ ekibi oyun ve bilimi harmanlıyor 1 yıl Yeni Nissan Leaf, Avrupa'da 10 bin adet sipariş aldı 1 yıl Casper VIA P2 incelemesi "Özçekim kamerası gerçekten 20MP mi?" 1 yıl Sesleri ayırt etmemizi sağlayan beyin bölgesi bulundu 1 yıl Tesla'nın devasa bataryası, Avustralya'daki kesinti krizini 140 milisaniyede çözdü 1 yıl Gizli kripto para madenciliği Facebook Messenger'a sıçradı 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın Twitter hesabı geri geldi Sonraki Nvidia, 32-bit işletim sistemlerine desteği kesiyor 1 yıl 2 Gigavat kapasiteli rüzgâr enerjisi ihalesi bu hafta sonuçlanıyor 1 yıl Lenovo'nun bağımsız sanal gerçeklik gözlüğünün detayları ortaya çıktı 1 yıl TAI geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor: Uludağ Üniversitesi’ne yeni merkez 1 yıl OnePlus 5, yüz tanıma kilidi özelliğine kavuşuyor 1 yıl Dava belgelerini hazırlamayan Apple'a ceza: Günlük 25.000$ ödeyecek 1 yıl Linkin Park, Mercedes-AMG'nin elektrikli otomobilleri için sahte araç gürültüsü yapacak 1 yıl OnePlus 5 için Android 8.0 sürümü ve OxygenOS 5.0 arayüz güncellemeleri yayınlandı 1 yıl 2017'nin en başarılı batarya çalışmaları 1 yıl Qualcomm 7nm sürecine geçmekte kararlı 1 yıl LG’den oyunculara yönelik 27 inçlik monitör 1 yıl WWE Mayhem ile kıran kırana mücadele başlıyor 1 yıl Facebook ve Universal Music arasında dev iş birliği 1 yıl Rusya'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'nu "otele çevirme" planı 1 yıl Apple'ın eski iPhone modellerini yavaşlatması l Mobilite 1 yıl Finger Pow ile powerbank kullanımına yeni bir bakış açısı geliyor 1 yıl Samsung, Rus Bitcoin madencilik şirketiyle anlaşma imzaladı 1 yıl Star Wars: The Last Jedi gişede rakip tanımıyor 1 yıl Almanya’da 4 bin liraya üretilen hız sensörü Türkiye’de 750 liraya üretiliyor 1 yıl Gelecekteki Android sürümlerinde operatörler sinyal gücünü kullanıcılardan gizleyebilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim