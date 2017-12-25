Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın Twitter hesabı geri geldi

Julian Assange'ın Twitter hesabı (tekrar erişilebilir hale geldi. Hesabın silinmesinin üzerinden daha birkaç saat geçmişken konuyla ilgili spekülasyonlar da yayılmaya başladı. WikiLeaks'in kurucusu'ın Twitter hesabı ( @JulianAssange ) birdenbire ortadan kaybolmuştu. Assange'ın hesabı kısa bir süre öncehale geldi. Hesabın silinmesinin üzerinden daha birkaç saat geçmişken konuyla ilgilida yayılmaya başladı.

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Assange'ın Twitter hesabına gece yarısından itibaren erişemeyen bazı Twitter kullanıcıları bunu "özgürce konuşmaya" yönelik bir sansür olarak nitelendirirken, bazıları ise hesabın kaybolmasıyla ilgili memnuniyetlerini dile getirdi.

Assange aktif bir Twitter kullanıcısı

Assange, sosyal platformu oldukça aktif kullanan bir isim. Kendisinin sıklıkla Twitter hesabı aracılığıyla WikiLeaks'e paralel gönderiler paylaştığını görüyoruz. Hesabın Twitter tarafından mı askıya alındığı yoksa Assange'ın kendisi tarafından devre dışı bırakıldığı henüz bilinmiyor.

https://gizmodo.com/it-seems-like-julian-assange-deleted-his-twitter-1821568273